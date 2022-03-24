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Четверг, 24 марта 2022, 11:34 мск

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Возвращайтесь или помолчите. Ответ уехавшим из России

Некоторое количество моих знакомых уехали за рубеж, как говорится, на ПМЖ – по тем или иным причинам. Уехали не сейчас, достаточно давно. И из этих уехавших несколько человек уже целый месяц не прекращают плевать ядом в русских, мол, они виноваты в происходящем, потому что ничего не делают. Дорогие мои, а вы сами-то что сделали? Свалили? Молодцы, это вы здорово придумали.

Те, кто здесь, в России, живут, делают свою страну и жизнь в ней лучше по своему разумению. Я знаю людей, которые вваливают миллионы на благотворительность, знаю людей, которые раз в неделю устраивают субботники и делают мир реально чище, знаю людей, которые безвозмездно помогают окружающим – открывают приюты и благотворительные столовые, сдают мусор на переработку, оказывают юридическую и психологическую помощь жертвам семейного насилия, сажают деревья, одевают детей, у чьих родителей нет на это денег, устраивают передержки для бездомных животных…

Я думаю так: или возвращайтесь и делайте, что вам кажется правильным и нужным для изменения ситуации в стране. Или помолчите.

Екатеринбург, Елена Сычева

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