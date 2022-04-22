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Пятница, 22 апреля 2022, 13:18 мск

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Глупее акцию, чем автопробег, придумать сложно. Авторская колонка Катерины Норсеевой

Автопробеги как акция по привлечению внимания к чему бы то ни было должны уйти в небытие, как абсолютно бессмысленные и даже вредные. Более глупой формы пиара придумать сложно. И абсолютно неважно, в поддержку или, наоборот, против чего проходит автопробег. Кому помогут лишние выхлопные газы, которых бы не было, если бы не креативщики, которые ничего оригинальнее не могут придумать?

Кого в 2022 году вы удивите колонной машин, пусть даже гудящих или раскрашенных? Разве что это будет автопробег коллекционных машин, например, из гаража сенатора Александра Высокинского. Или, например, соберутся все владельцы редких в наших широтах кабриолетов. Или все хозяева электрокаров «Тесла» проедут по центру города. Тогда какое-никакое внимание обеспечено. В остальном единственные, кому помогают организаторы автопробегов, – это производители топлива. Хочется выступить – бегите, как Форрест Гамп, или поезжайте на велике.

Вот свердловские коммунисты заявили, что устроят автопробег в субботу в честь дня рождения Ильича (отбросим, что день рождения у него сегодня), колонна машин проедет порядка 10 километров, оставляя после себя абсолютно ненужные выбросы в атмосферу. А ведь могли бы, как их вождь когда-то, выйти на субботник – это и веселее, и полезнее. Я уж не говорю про то, что стоило бы брать пример с верующих – в этом плане православные с крестными ходами куда честнее по отношению и к себе, и к окружающим, и к природе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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© 2022, РИА «Новый День»

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