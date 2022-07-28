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«Пока Киев был «матерью городов русских», никто никогда Русь Киевской не называл». Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является «наследницей Киевской Руси». С этим категорически не согласен политконсультант Андрей Перла. РИА «Новый День» приводит его аргументы полностью:
«Все-таки полуобразованность – это страшное зло. Еще и тем страшное, что саморазоблачительное в каждом своем заявлении. Вот Зеленский брякнул, что Украина, мол – наследница Киевской Руси. Что с этим делать? Только отправлять всех (ну ладно, почти всех), кто это заявление обсуждает, книжки читать.
Чтобы помнили: Киевская Русь – это термин, придуманный историками. Пока в Киеве был великий стол, пока Киев был матерью городов русских (то есть метрополисом, это выражение – калька с греческого) никто никогда Русь Киевской не называл. Смысла не было. Русь – она и есть Русь. Что в Белгороде, что в Муроме, что в Тьмутаракани. А вот когда принялись писать историю Государства Российского – вот тогда решили отделить период, в котором Киев был центром, от периода, когда центр переместился на север и северо-восток.
Сейчас мы частенько называем «Киевской Русью» весь период русской истории до монгольского нашествия. При этом мы должны помнить, что и во времена Киева – столицы Руси, и до этих времен северные княжества существовали и процветали. Русь пришла в Киев из Новгорода, а не наоборот. Собственно «Киевская русь» и началась с того, что русь пришла с севера, после чего поляне стали называться русью. И был период, еще до монголов, когда северо-восточные земли Руси уже были важнее и мощнее Киева – времена расцвета Владимирского княжества.
Кстати, место, где теперь стоит Москва, во времена Киева-столицы именовались «Украина Залесская».
Такая вот история Руси-России – прежний метрополис с течением времен стал центром окраины-украины; Прежния украина – стала метрополией.
Но вот люди, считающие, что они принадлежат какому-то особенному народу под называнием «украинцы» – вот они быть наследниками всего этого добра никак не могут. Их здесь не стояло, их придумали меньше двух веков назад. Наследники Руси – Новгородской, Владимирской, Киевской, Волынской – русские. Это – история их государства».

Киев, Елена Владимирова

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