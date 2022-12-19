Государственная дума готовится принять во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий использование иностранных слов. И, вероятно, примет. В связи с этим я решила потренироваться в написании новостей с учетом этой новеллы. В качестве шпаргалки был использован карманный словарь «Говорим по-русски», изданный в 2016 году по поручению ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Получилось примерно так.
«Известный лицедей Василий Пупкин накануне провел в городской корчме летучку для вестеносцев местной печати. Г-н Пупкин сообщил, что намерен в следующем году избраться посланником законодательного собрания. Также он рассказал подробнее о себе. Приведем наиболее интересные сведения:
– Василий Пупкин – сын созидателя, работавшего на заводе еще во времена общественной уравниловки, и работницы обозревалища. «Родители хотели видеть меня глазником или зубником, но я мечтал выступать в балагане», – рассказал лицедей.
– Василий Пупкин занимается рукоборьем, телостроем и ветроскольжением.
– О своем сыне герой новостей рассказал следующим образом: «Он – игруля, постоянно сидит в межсети, в общалке с другими игрулями, помешан на штучках».
– В думе г-н Пупкин намерен войти в собрание по борьбе с продажностью и разоблачать служащих, невзирая на чин – даже если подозрение падет на самого казначея. Также он обещает усилить надзор над рабочими-иноземцами. Кроме того, он предлагает продолжить присвоение городского имущества. Своими соперниками он считает сторонников общинности. Предположение, что он является толкачом выгоды известного воротилы Н., г-н Пупкин опроверг.
Кстати, по сообщению известного говоруна М., на встречу с вестеносцами Василий Пупкин пришел в мокроступах».
Если вы не уверены, что поняли, какие иностранные слова имелись в виду, даем краткий словарь.
Армрестлинг – рукоборье
Артист – лицедей
Атеизм – безбожие
Бодибилдинг – телострой
Брифинг – летучка
Виндсерфинг – ветроскольжение
Гаджет – штучка
Галоши – мокроступы
Гастарбайтер – рабочий-иноземец
Геймер – игруля
Депутат – посланник
Диктор – говорун
Инженер – созидатель
Интернет – межсеть
Коммунизм – общинность
Корреспондент – вестеносец
Коррупция – продажность
Лоббист – толкач
Министр финансов – казначей
Обсерватория – обозревалище
Олигарх – воротила
Офтальмолог – глазник
Приватизация – присвоение
Ресторан – корчма
Социализм – общественная уравниловка
Стоматолог – зубник
Чат – общалка
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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