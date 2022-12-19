Государственная дума готовится принять во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий использование иностранных слов. И, вероятно, примет. В связи с этим я решила потренироваться в написании новостей с учетом этой новеллы. В качестве шпаргалки был использован карманный словарь «Говорим по-русски», изданный в 2016 году по поручению ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Получилось примерно так.

«Известный лицедей Василий Пупкин накануне провел в городской корчме летучку для вестеносцев местной печати. Г-н Пупкин сообщил, что намерен в следующем году избраться посланником законодательного собрания. Также он рассказал подробнее о себе. Приведем наиболее интересные сведения:

– Василий Пупкин – сын созидателя, работавшего на заводе еще во времена общественной уравниловки, и работницы обозревалища. «Родители хотели видеть меня глазником или зубником, но я мечтал выступать в балагане», – рассказал лицедей.

– Василий Пупкин занимается рукоборьем, телостроем и ветроскольжением.

– О своем сыне герой новостей рассказал следующим образом: «Он – игруля, постоянно сидит в межсети, в общалке с другими игрулями, помешан на штучках».

– В думе г-н Пупкин намерен войти в собрание по борьбе с продажностью и разоблачать служащих, невзирая на чин – даже если подозрение падет на самого казначея. Также он обещает усилить надзор над рабочими-иноземцами. Кроме того, он предлагает продолжить присвоение городского имущества. Своими соперниками он считает сторонников общинности. Предположение, что он является толкачом выгоды известного воротилы Н., г-н Пупкин опроверг.

Кстати, по сообщению известного говоруна М., на встречу с вестеносцами Василий Пупкин пришел в мокроступах».

Если вы не уверены, что поняли, какие иностранные слова имелись в виду, даем краткий словарь.

Армрестлинг – рукоборье

Артист – лицедей

Атеизм – безбожие

Бодибилдинг – телострой

Брифинг – летучка

Виндсерфинг – ветроскольжение

Гаджет – штучка

Галоши – мокроступы

Гастарбайтер – рабочий-иноземец

Геймер – игруля

Депутат – посланник

Диктор – говорун

Инженер – созидатель

Интернет – межсеть

Коммунизм – общинность

Корреспондент – вестеносец

Коррупция – продажность

Лоббист – толкач

Министр финансов – казначей

Обсерватория – обозревалище

Олигарх – воротила

Офтальмолог – глазник

Приватизация – присвоение

Ресторан – корчма

Социализм – общественная уравниловка

Стоматолог – зубник

Чат – общалка

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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