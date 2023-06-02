Анонс тотального контроля уже состоялся – известный юрист дал прогноз о фискальном будущем России

В России началась новая эпоха – тотального фискального контроля. Так считает адвокат, глава адвокатской конторы «Магнат» Андрей Мелихов. По его мнению, пристальное внимание налоговой службы, под которое сейчас попали топ-блогеры страны, является тому четким доказательством. Свое видение ситуации Андрей Мелихов изложил в колонке, написанной для РИА «Новый День».

«Анализ ситуации вокруг блогеров, налоговые проверки, возбуждение уголовных дел свидетельствуют о начале новой эпохи фискального контроля в России.

Один блогер, другой блогер, третий – это не имеет значение, ведь это красивый троянский конь в сознании миллионов граждан.

С этого момента начинается введение в тему: все, что мы знали и видели за последние годы, ничто по отношению к Специальной военной операции. Не стало Жириновского, многих не стало – на этом фоне необходимость глобальных перемен общественного сознания встала в первую очередь. Трудно сказать, что первое, а что второе – массовый отъезд молодежи в другие страны в целях обезопасить себя от мобилизации, «игры разума» с криптовалютой, недоверие к государству российскому. Просто пришло время выбора по принципу: Крым наш или ты сомневаешься?

Почему начали с блогеров? Ведь для государства это лица с невысокой социальной ответственностью, ничего не сеют и не жнут, разжигают проблемы разных слоев и групп населения, ничего не дают взамен, кроме иллюзорной «веры в будущее», точнее, в доход. На эту тему можно снять фильм «Паразиты Russia» и он будет актуален.

Никогда власть не вела себя столь разумно, и первым под удар налоговых и правоохранительных органов попали блогеры. Обществу их не жалко (смотри выше). Кто-то может сказать, что государство нуждается в деньгах. Все нуждаются в деньгах, но блогеры – тот мизер, который не видно не слышно в бюджете. Это даже не «пыль на ботинках» бюджета.

Во многом именно таким подходом обусловлено развитие фискального контроля: с правовой точки зрения это проявляется в массовом рассмотрении в Госдуме целого ряда законопроектов – о внесении изменений в Уголовный кодекс в части увеличения порога ущерба государству по экономическим преступлениям в среднем на 50 процентов, а в Совете Федерации предложили правительству рассмотреть возможность введения налогообложения на доходы в интернете, в том числе полученные от блогерской деятельности.

Ура? Не торопитесь. Одновременно рассматривается законопроект о введении нового состава преступления – ст. 173.3 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность и до семи лет лишения свободы за изготовление, сбыт, использование и внесение подложных счетов-фактур в бухгалтерский и налоговый учет. Это тотальная война с бумажным НДС. С тем, как блогеры размывали доходы через дробление бизнеса – через использование фирм на общей системе, к которым статья очень даже неплохо подходит.

Не стоит забывать о введении единого налогового счета и так далее, и тому подобное.

В регионах налоговым органам дано указание проверить всех блогеров, лиц, осуществляющих покупку-продажу криптовалюты, осуществляющих финансовые операции на торговых площадках типа Ozon и другие. В некоторых регионах (Екатеринбург, Тюмень, Ростов, Санкт-Петербург) начались налоговые проверки и проверки правоохранительных органов по этим вопросам. Впервые в последний год увеличилось количество уголовных дел по страшной статье – ст. 210 УК «Организация преступного сообщества», инкриминируют «экзотические» статьи Уголовного кодекса, например, ст.187 УК «Подделка платежного поручения в форме подделки основания платежа». Всего-то экзотики до семи лет лишения свободы.

Многие из блогеров и других предпринимателей считают, что ситуация с СВО многое, если не все, спишет. Это неверно! Будет так, как они не хотят, – анонс тотального контроля уже состоялся, не только налогового».

Екатеринбург, Елена Васильева

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