Ну, и чего в молчанку играем? Что не так с реакцией европейских экологов на катастрофу в Каховке Авторская колонка корреспондента РИА «Новый День» Катерины Норсеевой

Европейские экологи очень странно отреагировали на бедствие в Новой Каховке, где разлилось водохранилище после обрушения дамбы. Пока в России все «зеленые» – вне зависимости от их политической позиции – пытаются оценить экологический ущерб и возможные отдаленные и не очень последствия катастрофы, их западные коллеги молчат. Хотя события такого масштаба непременно отразятся и на Старом Свете, и его экологии тоже. Это не локальное наводнение, какие сейчас происходят на Балканах, или какие были месяц назад на севере Италии, хотя и там и там терпели бедствие люди, животные и флора.

Даже по самым сдержанным прогнозам, климат Европы пострадает от разлива водохранилища на Каховской ГЭС – водоем такого размера остужал и увлажнял воздух, и с его исчезновением последствия глобального нагревания (потепления) будут ощущаться сильнее. И это только одно из множества последствий. Еще в их списке гибель видов – животных, птиц, растений; неурожай из-за того, что часть территорий оказалась затоплена, а часть останется без воды; осушение близлежащих небольших рек, каналов, ручьев; обнажение дна, покрытого иловым осадком, который содержит множество токсичных и вредных компонентов (в Днепр сбрасывались с советских времен канализационное содержимое, зараженная вода с Чернобыльской АЭС, промышленные стоки, и т.п.).

И при этом в европейских новостных эфирах – ни слова про экологическую составляющую катастрофы. Да, там живо обсуждают, кто виноват (ну как обсуждают, известно, какая позиция, транслируется за рубежом), но сейчас точно это главное?

Даже гиганты обошли вниманием катастрофу в Каховке. WWF** отмолчался, а, например, Greenpeace*** опубликовал заявление в инстаграме* только вчера вечером (разумеется, решительно осудив Россию) – и вызвал этим неудовольствие подписчиков: «Вы опоздали на два дня. И ваша позиция слабая. Забираю свои донаты в другое место», «Очень неоднозначные утверждения. И вы-то что собираетесь делать [с этим] дальше?», «Катастрофа произошла 6 июня, а вы делаете заявление только сейчас», и проч., проч., проч. в том же духе.

«Все жду, когда закричат экологи Европы о последствиях разрушения Каховской плотины. И тишина. Это и есть доказательство того, что они лишь отростки бюджета англосаксонских спецслужб… А это одна из самых серьезнейших катастроф в современной истории человечества», – написал в своем телеграме политтехнолог Марат Баширов. И, пожалуй, с ним сложно не согласиться.

** организация признана иноагентом

*** организация признана нежелательной в России

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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