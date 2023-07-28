Что не так с PR в России и почему пиарщиков считают проходимцами. Авторская колонка Александра Ханина

Сегодня в России 20-й раз отмечают День PR-специалиста. Политтехнолог Александр Ханин поделился с РИА «Новый День» своими соображениями об этой профессии и о ее особенностях в российской действительности

«Пи-ар в России – это половина длины окружности, а не профессия «связи с общественностью». Основная проблема в том, что клиент, пиарщик и общество испытывают разные ожидания от результата применения профессиональных навыков в этой области.

В России пиар воспринимают по заветам Марка Твена: «курица кудахчет, когда снесла яйцо». При этом сами клиенты полагают, что яйцо нести не обязательно, достаточно громко кудахтать, и яйцо появится. Пиарщик думает, что его кудахтание ценно само по себе и обесценивает профессию. А общество не верит кудахтанию, потому что в прошлый раз яйца под насестом не было.

В постиндустриальном мире бытует мнение, что побеждает тот, кто смог убедить других, что победил. Отсюда и непоколебимая вера в пиар, и недоверие к пиарщикам как к проходимцам. Между корпоративным пиаром и политическим никакой разницы нет, разве что в политическом склонность к риску выше. И более дремучие методы работы.

Общественное мнение можно сравнить с одеждой, пока Адам и Ева были в раю голыми, им не нужен был пиар, а когда осознали свою наготу, понадобилась «наука о том, как быть привлекательным». Или омерзительным, если ваш PR не белый.

Пиар для меня – это процесс управления потоками: информационным, когнитивным, ассоциативным, в целом восприятием, рефлексией, мотивацией, потоком условно-рефлекторных реакций. Для меня пиарщик на пике профессиональных компетенций – это Иван Петрович Павлов, заставляющий течь «слюну у собаки» при звуке колокольчика.

Моим первым в жизни инструментом пиара была доска объявлений в холле общежития. Где я вешал объявления типа: «Спасибо, Саша из комнаты 206 за помощь! Сдала оба чертежа на 5!». Нетрудно догадаться, что «Саша из 206-й», который чертил сокурсникам за деньги, это был я.

На заре человечества у пиарщика был один инструмент – наскальный рисунок. 150 лет назад основным инструментом коммуникации была газета. Кроме раздела «некрологи». Сегодня инструментов коммуникации насчитывается полсотни. Деятельность стала сложнее, но потерялась красота простоты, когда один рисунок оленя и копья говорил, что «Саша из 206-ой» супер.

Хороший специалист по связям с общественностью как бы фокусирует в себе волю клиента и выстреливает преобразующий общественное мнение заряд в нужном направлении. Сам он из бузины, а внутри волос из хвоста единорога. Я прочитал это определение в энциклопедии про Гарри Поттера».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»