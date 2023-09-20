Власти Нагорного Карабаха сообщили о достигнутой договоренности о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября по местному времени. Как будут развиваться события, покажет время. Но, по мнению политконсультанта, профессора кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ, руководителя Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолия Гагарина обострение ситуации внутри Карабаха было предсказуемым. «Новый день» публикует его колонку полностью.

«Как известно, Россия (Минобороны РФ, МИД РФ) призвала конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны прекратить боевые действия. МИД России заявил о необходимости безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских лиц.

Что ж, ситуация вокруг (и внутри) Карабаха была, к сожалению, предсказуема.

Ведь уже год назад, в Праге в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически признал, что Карабах – это Азербайджан. Пашинян тогда выразил готовность признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тысяч квадратных километров.

Согласно этому трехстороннему соглашению функционал российских миротворцев определялся как наблюдательный – наблюдать за сохранением перемирия. И после признания Пашиняном Карабаха территорией Азербайджана, статус российских миротворцев стал гораздо менее определённым.

И далее развитие событий шло по сценарию, который был, по сути, «одобрен и подписан» руководством Армении – Азербайджан «реализует» свой суверенитет на территории Нагорного Карабаха, то есть Азербайджан решает внутренний конфликт на своей территории – в Карабахе и, согласно международному праву, действует внутри собственного территориального пространства.

И вот это произошло.

В сентябре президент России Владимир Путин напомнил, что Армения сама признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Путин подчеркнул, что это было решение именно Еревана, а не Москвы. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах – это часть Азербайджана», – заключил Путин. Поэтому попытки обвинить Россию в невыполнении своих обязательств в рамках ОДКБ – это неуклюжие попытки в очередной раз свалить вину на «соседа», усидеть на всех стульях и попытаться загнать Россию в ситуации цугцванга. Кстати, Пашинян в 2020, и в 2021 годах уже пытался втянуть Россию и ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, призывая вмешаться в ситуацию на стороне Армении. Но это не выйдет.

Когда в январе 2022 года Россия вместе с другими странами-членами ОДКБ оказала миротворческую поддержку Казахстану по просьбе президента Токаева, это была помощь в прекращении массовых беспорядков, организованных «террористическими бандами», подготовленными за рубежом (как было сказано в заявлении Токаева). В случае же с Карабахом – это явная попытка втянуть Россию в грязную игру. Явно видна многоходовка «кукловодов», в которой Пашинян – это «плачущий», но «злобный Пьеро».

Сначала в октябре 2022 года признание Карабаха азербайджанским. Затем, в начале 2023 года Армения официально отказалась от проведения учений сил ОДКБ на своей территории и от участия в учениях в Беларуси. Потом Армения проводит совместные учения с США. Вспомним, что в мае 2023 года Пашинян заявил, что не исключает возможность выхода Армении из ОДКБ. Следовательно, «обвинения» Пашиняна нужно для обоснования следующего шага – выхода из ОДКБ. Ничего/никого не напоминает? Таким «петрушкой» совсем недавно был Михаил Саакашвили, который разыгрывал похожий сценарий с Грузией – и где он?

Впрочем, судьба всех этих столь приятных для заокеанских и заморских покровителей «своих сукиных сынов» незавидна… Помним ведь, как кончил самый известный «сукин сын», про которого, как приписывает молва, и было сказано Франклином Делано Рузвельтом в 1939 году – никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса, которого в 1956 году смертельно ранил один молодой поэт. Другой персонаж из когорты тех, которого американцы причисляли к «сукиным сынам» – правитель Доминиканской Республики Рафаэль Трухильо был застрелен в 1961 году в автомобиле генералами-заговорщиками. И не помогли им «директора кукольного театра», а в случае с Трухильо есть версия, что помогли, но наоборот…

Во всей этой истории хочется выразить сочувствие жителям Нагорного Карабаха, поддержку российским миротворцам и сожаление, что армянский народ выбрал себе такого двуличного премьер-министра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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