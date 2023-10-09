Накануне власти Израиля официально объявили о «состоянии войны» в стране. Более 750 израильтян числятся пропавшими без вести. Чего ждать от нового конфликта на Ближнем Востоке, рассуждает политический обозреватель Андрей Перла.

«Самое очевидное: чем больше США будут помогать Израилю (а они будут помогать, никакого выбора у них нет),тем меньше останется оружия и денег, чтобы отправлять их на Украину. Столь же очевидное: палестинское восстание сделало невозможным участие Израиля в войне против России на Украине. Оружие им самим нужно. Пока менее очевидное: так как антиизраильское восстание палестинцев поддерживает Иран, западной пропаганде очень легко поставить знак равенства между Россией и палестинцами. А последних очень легко объявлять террористами. Западная пропаганда уже сделала этот ход: то, что вроде бы делали бойцы ХАМАС в Сдероте, сравнивают с тем, чего, на самом деле, не делали русские солдаты в Буче.

Главным инструментом антироссийской пропаганды, естественно, станут политические эмигранты из России. «Релоканты», «иностранные агенты». Их тем проще использовать, что среди самых известных из них много граждан Израиля. Они уже кричат про «атаку в день рождения Путина».

На перспективу. Отношения России и Израиля хорошими на нашей памяти уже не будут. В лучшем случае нейтральными. С тенденцией к ухудшению. Потому что единственный путь к миру в Палестине – создание равноправного Израилю Палестинского государства. И позиция России именно такова. А эту позицию в Израиле сегодня мало кто может разделять и почти никто не может озвучить. Теперь про перспективы начавшейся войны. Конечно, Газа с населением в 2 миллиона и с кое-как вооруженным ополчением не может долго противостоять Израилю с современной армией, которая представляет 10 миллионов населения. Однако воевать в Газе означает вести уличные бои и нести тяжелые потери. С другой стороны, ситуация сразу изменится, если в бой с Израилем вступит Хезболла. То есть организация, которая базируется за пределами Израиля, в Ливане и Сирии и пользуется поддержкой Ирана. Хезболла уже заявила, что атакует, если Израиль вторгнется в Газу. Одновременно воевать на юге и на севере Израилю будет очень трудно. И никак не получится одержать победу быстро и просто. И уж точно не получится победить дешево. Добавьте к этому, что палестинцам сочувствует весь мусульманский мир, даже не только арабы. Демонстрации в их поддержку идут даже в Турции. И получите ситуацию, в которой ни о какой победе Израиля речь, в общем-то, вообще не идет. Речь идет о выживании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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