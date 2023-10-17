Ситуация в районе палестино-израильского конфликта продолжает оставаться напряженной. В то же время у Израиля нет возможности вести длительную войну – на это указывают несколько фактов. Такое мнение высказал в авторской колонке политический обозреватель Андрей Перла.

«Чем больше думаю про израильскую войну, тем меньше понимаю, на что Израиль рассчитывает. Армия мирного времени у них больше 160 тысяч. Для страны с населением менее 10 миллионов человек (из которых 2 миллиона арабов, так что считать нужно всего 8 миллионов евреев) и это уже многовато. Но, по официальным их сообщениям, после начала войны призвали они еще более 360 тысяч, до 400 тысяч. Собственно, весь свой мобилизационный ресурс выбрали сразу.

Образовалась более чем полумиллионная армия. Полмиллиона солдат – примерно столько же есть сейчас украинского пушечного мяса против России. При том, что у них, официально, осталось 29 миллионов населения.

И при том, что вся экономика Украины сегодня – это «помощь» запада. Своего ничего нет, запад закачивает в Украину в год более 100% довоенного украинского ВВП.

Как долго страна с населением в 10 миллионов может содержать и снабжать армию в 0,5 миллиона? А ее ведь мало снаряжать и снабжать, надо кем-то заполнить рабочие места, которые покинули солдаты – иначе экономика остановится. Заполнить их некем. Значит?

Значит, нужно очень быстро заканчивать войну и возвращать солдат по домам. В общем-то во всех предыдущих больших войнах Израиля так и было. Шестидневная война не зря так называется, а «война судного дня» продолжалась всего три недели. С 6-7 по 25 октября. И закончилась, кстати, тем, что Израиль, вроде бы победив, выполнил требования, которые до войны выдвигал Египет.

Итак, Израилю надо объявить о победе через несколько недель. Ну, допустим, не к концу октября. Допустим даже к концу ноября. Это предельный срок.

Никакой победы ни над кем достичь за это время не удастся, сколько ни разрушай город Газа. Начнись наземная операция там – бои затянутся на месяцы. И, скорее всего, в конце палестинцы будут иметь возможность сказать, что они, ценой огромных потерь – победили. Отстояли Газу. Враг отступил. Потому что Газа – это по размерам и численности населения 10 Бахмутов. Да еще заранее подготовленных к обороне, с подземными туннелями.

Месяцев на штурм у Израиля нет. Возможности потерять при штурме десятки тысяч солдат – нет. Солдаты Израиля – невосполнимый ресурс. Остается топтаться у ворот Газы, продолжая бомбить и рассчитывая, что ХАМАС возьмет да и начнет сдаваться. А зачем ему это?

Экзотические предложения вроде уничтожения Газы с помощью ядреной бомбы рассматривать никто не будет: места слишком мало, с тем же успехом можно сразу объявлять эвакуацию всего Израиля.

Итак, вместо быстрой победы получается очень долгая осада на юге и столь же постоянная артиллерийская позиционная война на севере... Война на истощение с неясными перспективами. Но куда девать 400 тысяч мобилизованных? Распустить их до конца войны – это тоже поражение. Или на самом деле 360 тысяч мобилизованных за три дня это художественный пропагандистский свист? Ой-вэй, какой пароход...»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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