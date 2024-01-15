Зачем нужна в Давосе «болезнь X»? Авторская колонка политобозревателя Андрея Перлы

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить «болезнь X», которая, по заявлению некоторых западных экспертов, способна по количеству смертей в 20 раз превзойти коронавирус. Откуда могла взяться в программе экономического форума эта тема, рассуждает в своей колонке политический обозреватель Андрей Перла.

«Этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется, и гораздо меньше связан с конспирологией, что бы мы ни понимали под этим словом.

Дело в том, что объединенному западу очень нужны события, информационные поводы, явления, для того чтобы оставаться объединенным. Мобилизованным. Для того, чтобы не позволять национальным государствам Европы вести самостоятельную политику – ни на каком уровне.

Понятно, что эти поводы и явления должны пониматься не менее чем как экзистенциальная угроза. То есть буквально: или у нас единое управление, причем поверх существующих органов государственной власти, или мы все умрем.

Сейчас принято считать, что первой попыткой реализовать эту концепцию была «самая странная пандемия в истории», то есть ковид. Но на самом деле это не так. Запад был объединен сразу после второй мировой войны – противостоянием с СССР, то есть с Россией, и мерами, необходимыми для успеха этого противостояния: созданием НАТО, «планом Маршалла» и т.д.

Когда победа в Холодной войне была одержана, немедленно возник новый повод для объединения – экономический. Евросоюз как надгосударство, его расширение параллельно с расширением НАТО.

Когда поводы для этих действий стали казаться надуманными, как по заказу (почему как? именно по заказу) случился теракт 11 сентября и «война с мировым терроризмом».

Мировой терроризм оказался со временем не очень страшным противником, а борьба с ним, парадоксально, оказалась очень затратной и чреватой реальными поражениями. Что ж, тут-то и случился ковид – то есть именно что угроза жизни каждому на западе, но такая, которая была чревата не расходами, как война в Афганистане и Ираке, а огромными доходами для транснациональных корпораций.

Но эпидемия не может продолжаться вечно. Тогда «вернулись к истокам» – к вечному поводу для объединения страна запада – против России.

Но против России, если она сама себя не побеждает, воевать победоносно невозможно. Дорого, боеприпасы кончаются, прибыли не видно. К тому же отдельным странам Европы так тяжело, что они того и гляди вспомнят про настоящие свои интересы. Вон в Германии Вагенкнехт чего творит...

Так что Россию придется оставить непобежденной. А единства запада достигать самым простым и эффективным способом – заражением. Благо успешный опыт уже есть. А невежество народонаселения таково, что можно ему скормить хоть просто неизвестную страшную заразу, хоть «зомби-апокалипсис», пипл схавает».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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