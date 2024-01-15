За бабулю и двор стреляю в упор. Почему новый типичный боевик со Стетхемом так по душе русским

На широкие экраны вышел фильм с главным героем всех пацанских мемов Джейсоном Стетхемом. В новом боевике он играет типичную для себя роль – практически неуязвимого брутального парня, который крошит врагов с помощью всего, что попадет под руку.

В этот раз Джейсон Васильевич снова меняет профессию. Он уже был механиком, перевозчиком, защитником, шпионом, а теперь становится пчеловодом (так фильм и называется). Причем буквально – ходит на пасеку, вскрывает рамки, откачивает мед, оберегает пчел от ос. Но нас с вами не проведешь. Мы-то с вами с первых кадров знаем, что Стетхем никакой не аграрий, а кто-то очень крутой, но в отставке, как бы ни маскировали его сценаристы в начале фильма (хотя они, откровенно говоря, не очень старались).

И вот хмурый персонаж Стетхема собирается пойти в гости к соседке-бабуле, которая сдала ему в аренду место под пасеку, как старушке звонят разводилы. Да-да, те самые, из колл-центра, но только с поправкой на американскую действительность – в фильме разводилы трудятся не якобы в полиции и не в службе безопасности банка, а якобы в техподдержке антивируса. «Спойлеры», – скажете вы, но какие могут быть сомнения, что доверчивая гражданка отдаст злодеям все свои логины и пароли, а те уведут с ее счетов все честно заработанное за долгие годы? В общем, вечерние посиделки у Стетхема и бабули не удаются по причине преждевременной кончины пожилой соседки. А дальше, разумеется, начинается месть.

Сюжет построен вокруг проблемы мошеннических колл-центров, которая очень близка и простому американцу, и почти любому русскому человеку – ну чьей маме или бабушке не звонили разводилы и не пытались выманить пенсию и «похоронные»? Так что сценаристы «Пчеловода» попали точно в цель, взявшись отрабатывать запрос общества на справедливость. В фильме авторы не особо скрывают ситуацию с безнаказанностью мошенников в США – с ними не справляются ни ФБР, ни суды, потому что в случае поимки адвокаты злодеев в пух и прах разносят обвинение аргументом, что жертвы добровольно отдавали деньги. В России ситуация совсем другая – как правило, колл-центры находятся за пределами юрисдикции, так что поймать их физически сложнее. В общем, так и так защиты искать негде – разве что у неких невидимых наблюдателей, которые точно восстановят справедливость. Вот такая закрутка на глубинной вере людей в то, что злодеи будут наказаны, а их жертвы отомщены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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