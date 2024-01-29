«Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш!». Что не так с новым фильмом «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина бьет рекорды в прокате. Давненько российские кинотеатры не видели таких полных залов. Но, наверно, давно не видели и столько зрителей, уходящих с сеанса до его завершения. Рецензии либо превозносят новую ленту до небес, либо разносят. Журналист «Нового Дня» и поклонница романа «Мастер и Маргарита» Катерина Норсеева рассуждает о том, что не так с очередной экранизацией великого романа Михаила Булгакова.

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Роман я впервые прочитала в пятом классе, и тогда мне пилатовские главы показались нудноватыми, поэтому я старалась проскочить их скорее. Согласитесь, трудно укорять в этом 11-летнего ребенка. Но когда то же самое в своем фильме делает взрослый мужчина с высшим образованием, к нему есть вопросы. Вся пилатовская линия смазанная, будто сделанная впопыхах, диалоги сумбурные, цитаты надерганы наобум, Иешуа пресный, а первосвященник карикатурный. Зато можно похвалить авторов за решение – персонажи в этих эпизодах говорят на латыни. Звучит сильно, особенно если не брать во внимание актерскую игру.

В целом каст получился «скорее да, чем нет», хотя это, конечно, вкусовщина. Например, на мой взгляд, замечательно сыграла Геллу актриса Полина Ауг. А вот Коровьев получился какой-то совсем не наш, как будто переборщивший, видела сравнения с Джокером – пожалуй, да, похоже на него, но не на булгаковского Фагота. Азазелло и Бегемот появлялись в фильме Лакшина совсем уж эпизодически, так что и сказать о них что-то сложно.

А вот Воланд в исполнении Аугуста Диля удивил. Хорошо, на роль решили взять немецкого актера, но почему же он выучил только часть реплик по-русски, а остальные произносил на немецком, и потом их переозвучили? Мягко говоря, странно выглядит, когда шевеление губ не совпадает со сказанным. Например, это хорошо заметно в сцене на Патриарших, где вместо «замечательно» отчетливо читается «wunderbar».

Картонный Евгений Цыганов прекрасно вписался в роль картонного же Мастера (тут все совпало, он и у Булгакова не очень самостоятельный персонаж). Маргарита в исполнении супруги Цыганова Юлии Снигирь мне скорее понравилась, хотя неясно, как муж и жена смогли так пресно сыграть «настоящую, верную, вечную» любовь.

Зато роскошно получился Степан Богданович Лиходеев в исполнении Марата Башарова – «ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж».

Кстати, о цитатах. По какой-то причине авторы фильма решили, что они могут менять слова – и смысл сказанного – в тексте Булгакова. Очень сильно покоробила сцена после бала, в которой в оригинале булгаковский Воланд произносит: «Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас». В версии Локшина сатана говорит: «Ничего и ни у кого не просите». По-моему, разница огромная. Обычно, когда просят у Того, кто сильнее, – это молитва Богу. Возможно, авторы хотели таким образом усилить эффект полновластия сатаны в атеистической Москве, но и без этого перевирания одной их самых знаменитых цитат романа, этот эффект никуда бы не делся.

Еще хочется сказать о визуальной части фильма. Восторг вызвала работа костюмеров: и сцена с магазином дамских туалетов в варьете, и наряды Маргариты Николаевны, и одеяния гостей бала сатаны. Глаз не оторвать было.

Чего не скажешь о спецэффектах. Тут разве что можно пожать плечами: «Была проделана большая работа». Особенно странная и неуместная сцена взрывов в конце фильма, глупо пародирующая то ли Финчера, то ли братьев Вачовски. И немец, хохочущий над горящей Москвой. Очень сомнительно.

Вообще в попытках переложить на пленку роман как явно антисоветский режиссер сильно перестарался. Да, Булгаков не любил систему и троллил ее в романе, но делал это изящно и не в лоб, чего у Локшина не получилось совсем. Можно понять сцену с судом литераторов, но дети, играющие в расстрел белых? Солдаты, марширующие по улицам? Совершенно дико выглядят и толстенные намеки на позицию авторов фильма, звучащие устами Могарыча: «Это ведь ты не только про тогда написал, это про сейчас».

Я как могла старалась абстрагироваться от позиции режиссера, но если он так принципиально не любит систему, зачем же он берет у нее деньги?

В общем, от просмотра у меня осталось огромное недоумение. Так неделикатно и небережно обойтись с одним из самых любимых романов россиян – это или глупость, или подлость. Потому что было совершенно ясно, что все пойдут на название «Мастер и Маргарита». Вероятно, по этой причине авторы решили все же взять его, а не называть ленту «Воланд», как планировалось сначала.

Фильм получился очень «по мотивам», зато в афишах гордо красуется «По великому роману». Так и хочется спросить авторов: а вы точно читали роман или только его краткое изложение?

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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