Великие люди из металла и чести – политтехнолог об аварии на ЧАЭС и ее ликвидаторах

Сегодня отмечается 38 годовщина страшной аварии на Чернобыльской атомной станции. Ее ликвидаторы, жертвуя здоровьем и жизнями, фактически спасли мир от распространения радиации. О том, как случилась трагедия и как люди совершили великий подвиг – пишет сегодня в своей колонке политтехноолог Александр Ханин.

«38 лет назад мои родители каким-то чудом и непостижимыми усилиями с их стороны достали мне путевку в детский лагерь в Крыму в Евпатории. Дорогую и ценную. В мае 1986 года я должен был туда отбыть, и уже договорились, что учебный год я закончу на две недели раньше других.

Спойлер: я закончил вместе со всеми.

6 мая Всесоюзный научно-исследовательский институт приборостроения (тех самых приборов имени кузиной матери), где работала вся сильная половина нашей фамилии, получил разнарядку по специалистам, знающим толк в последствиях применения ядерного оружия, и мы узнали, что произошло так далеко от нас, но так близко от Крыма и Евпатории. Кто-то из друзей и знакомых родителей поехали ликвидаторами одной из крупнейших и страшных техногенных катастроф XX века. А я не поехал. Папа сказал «никак».

26 апреля 1986 года в 1:23:39 оператор 4 блока Чернобыльской АЭС нажал кнопку аварийной защиты АЗ-5, а через восемь секунд прогремели два взрыва, полностью разрушившие реактор: ядерный взрыв разрушил ячейки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), а мгновенный разогрев воды и взрыв пара сорвал верхнюю крышку реактора весом почти 2000 тонн и разрушил стены и крышу блока.

Как и в любой катастрофе причиной явилось маловероятное стечение событий, каждое из которых по отдельности не противоречит регламенту работы реактора и не является критическим.

24 апреля оператор реактора 4 блока стал снижать мощность для постановки системы на плановый ремонт.

С 3200 МВт до 700 МВт.

25 апреля в 14:00 на мощности 1600 МВт диспетчер Киевэнерго запретил дальнейшее снижение мощности, чтобы не допустить отключения от электроэнергии потребителей.

Запрет на снижение мощности диспетчер снял в 23:10.

Долгое время работы реактора на мощности 1600 МВт привело к «ксеоновому отравлению» топлива, появлению в нем ненужного изотопа ксенона в большом количестве.

При дальнейшем снижении мощности реактора до плановых 700 МВт оператор не смог удержать мощность и она упала до 30 МВт.

Для решения проблемы персонал станции поднял из реактора тормозящие процессы ядерного деления графитовые стержни и увеличил мощность до 200 МВт.

Стержни поднимали хаотично и слишком много, что не является нарушением регламента работы, но в данной ситуации было неверным решением.

При работе реактора на низкой мощности с одной стороны росло «отравление», а с другой был снижен объём воды, подаваемой для охлаждения. И когда активность ядерной реакции стала расти (стержни вынули) – вода закипела.

26 апреля в 1:23:39 планово в качестве эксперимента была нажата кнопка аварийной защиты, стержни стали опускаться, чтобы заглушить реактор окончательно перед ремонтом.

Однако: «ксеоновое отравление», кипящая вода, хаотичность выдвинутых стержней, конструктивная особенность самих стержней – привели к резкому подъему мощности и разгону реактора.

8 секунд понадобилось ядерному топливу для перехода от «мирно спал, посапывая» до «взорвал все вокруг». Оцените скорость.

Вот слагаемые катастрофы:

– особенность конструкции (дамба=земляная насыпь, не ссыте, выдержит)

– требование диспечера (турбине нужно на лето полное водохранилище)

– ксеоновое отравление (половодье)

– низкий объём воды (полное до краев водохранилище)

– ошибка оператора (резкое одномоментное повышение сброса)

– рост мощности в момент, когда она должна по прогнозу падать (непредсказуемый коварный Яик).

Что мне нравится в истории катастрофы на Чернобыльской АЭС – героизм людей-ликвидаторов и щепетильность в вопросах консервации блока. Масса нетривиальных решений, одно из которых – строительство под основанием блока дополнительной защитной плиты с охлаждением. 30х30 метров, 2,5 метра толщиной. Из бетона с графитовым покрытием вверху. Да, да, возведение объекта приходило вручную горизонтальными штольнями, полностью под землей. А над тобой лужа расплавленного ядерного топлива (красный цвет на картинке).

Великие люди, из металла и чести.

Нам не хватает быть такими.

Екатеринбург, Елена Васильева

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