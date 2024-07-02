Франция готовится ко второму туру парламентских выборов, в США осенью будут выбирать президента. Некоторые эксперты предсказывают победу партии Ле Пен во Франции и Дональда Трампа – в США. По мнению историка Бориса Мячина, не так уж важно, кто в итоге выйдет вперед на выборах – Западу так или иначе придется в ближайшем будущем столкнуться с тяжелыми потрясениями, сравнимыми с 1990-ми годами в России:

«Я согласен с Вольфсоном в том, что лепенисты проиграли уже в первом туре. И проиграют еще больше. Когда русские авторы радостно кричат, что французские правые выигрывают, это всего лишь характеризует этих авторов как русских правых, вот и всё. Они выдают желаемое за действительное. При текущей социально-экономической ситуации Ле Пен никогда не прыгнет выше своей головы, т. е. 41%, набранных ею на президентских выборах в 2022 году, да и то случилось это тогда только потому, что она забрала протестные голоса у Меланшона, а в первом туре у нее было всего 23%.

Да, прогресс очевиден: в 2017 году у нее было всего 34%. А сейчас по итогам первого тура парламентских выборов лепенисты не набирают и 30%, потому что их атаковала левая коалиция. Да, давайте не будем забегать вперед и дождемся второго тура, но мне кажется, что никакой великой победы правых не будет, как и в Великобритании, где идиотов-тори просто сменят идиоты-лейбористы. России с этих перемен вообще ни тепло, ни холодно. Кир Стармер – враг России. И Барделла на прошлой неделе тоже показал вражеское лицо, заявив, что он не даст «русскому империализму» победить прекрасную Украинушку. Всё это сраный политический зоопарк, потому что никакой Франции и Англии давно уже не существует, это-то как раз гнилые постимпериалистические колеса в западной телеге, которую всё еще пытается тащить престарелый американский мул.

С Америкой сложнее. Потому что США всё-таки еще ведут гнилую упряжку, и потому что там расколотая демшиза начала переть против воли американского народа, который явно потерял доверие к Байдену. Америка – телевизионная нация. Люди посмотрели дебаты, охренели и окончательно разочаровались в действующем президенте. Тем не менее, Демпартия решила и дальше пихать Байдена. Это мощный исторический привет России 1996 года, когда точно так же «семибанкиршина» пихала Ельцина, из страха «возвращения коммунизма» в лице Зюганова. А американская тусовка сейчас боится возвращения трампизма, соответственно. Но давайте рассуждать здраво. Вы действительно думаете, что победа Зюганова в 1996 году что-то изменила бы, что ли? Нет, это ничего не изменило бы. Я уверен в том, что в 1998 году российская экономика по-любому свалилась бы в дефолт. При Зюганове это еще раньше случилось бы и мощнее, потому что вся причина дефолта и была в том, что начали раскачивать пирамиду ГКО, чтобы хоть как-то поддерживать социалку. То же самое будет и здесь. Второе пришествие Трампа ничего не изменит. Западные страны всё равно будут вынуждены отказываться от авантюрной проукраинской политики и будут искать примирения с Путиным, на «почетных» условиях.

Дефолт всё равно будет. Дефолт был неизбежен в России в конце 1990-х, и современный Запад тоже не сможет избегнуть этой участи. Потому что сценарии похожи. Причины те же. Исторические условия те же. Политический кризис – есть. Раздутая финансовая пирамида – есть. Проигранная война на окраинах – есть. Вопрос только в том, в каком режиме будет проходить этот дефолт, под какими знаменами и PR-операциями прикрытия. Да, вам будут вешать на уши разноцветную лапшу, как я уже и говорил, – а ваш любимый военкурятник будет прыгать вокруг вас и поддакивать: давай, давай, мол, вешай красивше, вешай красную лапшу, а не фиолетовую, на правое ухо вешай, не на левое...»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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