Ситуация в Курской области, атакованной ВСУ, остается напряженной. Историк Борис Мячин в своей авторской колонке отвечает на вопрос, что же происходит с проникновением ВСУ в Курскую область и к чему это может привести.

«Я не скажу ничего нового, кроме того, что я уже говорил, даже два раза. По своей сути «атака 6 августа» мало чем отличается от атаки «7 октября», осуществленной в прошлом году ХАМАС. Это отчаянная террористическая попытка переиграть складывающееся положение дел. Террорист теряет поддержку своих спонсоров, утомленных бесперспективностью конфликта, а потому нападает в дерзком прыжке с расчетом снова взвинтить ставки. Ничем хорошим этот прыжок не закончится, и лучшее свидетельство тому – дымящиеся развалины Газы. Разница только в том, что ХАМАС спонсировали арабские шейхи и расчет был на то, что другие исламские страны в порыве антисионизма тоже нападут на Израиль, как это было летом 1967 года. А украинцы всё рассчитывают на помощь Запада и на то, что натовские страны где-нибудь откроют второй фронт: на Кавказе, в Финляндии, в Белоруссии, Калининграде, в Приднестровье, неважно. Важно, что нужна эскалация, повышение ставок в игре.

Это характерная тактика бомжа. Когда бомж понимает, что вы не отдадите ему свои золотые часы, он нападает на вас и кричит: «Люди, посмотрите, что происходит, этот человек напал на меня, чтобы отобрать мои золотые часы, а я просто защищаюсь». В итоге подходят люди, которые качают головой и говорят: «Слушай, ну ты чё в самом деле. Отдай бомжу золотые часы. Ты вроде прилично выглядишь, зарабатываешь нормально, наверное. Купишь себе другие часы. А эти отдай. Зачем ты, вообще, затеял драку с этим прекрасным бомжом?!", – ну и всё далее в таком духе, интонация понятна.

Понятно также, что бомж ухватится за часы мертвой хваткой в расчете, что вы устанете с ним бороться и в итоге отступите, тяжело вздохнув. ВСУ будут цепляться за захваченный кусок Курской области до упора. Они будут там окапываться, сопротивляться, терроризировать округу. А главное – они будут очень громко кричать о том, что они «просто защищаются». И всё это будет ярко подсвечиваться в западных СМИ. Есть идеальный маркер, на который я часто ссылаюсь, – рассылка Euronews. По их заголовкам хорошо видно, кто платит и чего хочет: «Кампания ВСУ в Курской области может изменить траекторию войны», «ВСУ продолжают продвижение в Курской области и пополняют обменный фонд» [почему бы вам не написать просто «заложников», как вы это делаете в случае с ХАМАС, журналисты херовы], «Россия может отвести войска с Донбасса для защиты Курской области» и т. д.

Всё это – не более чем хотелки, на которые Кремль реагирует максимально жестко: никаких переговоров с киевским режимом после 6 августа не будет, перегруппировки войск по сценарию 2022 года не будет, а будет дальнейшее продвижение (вчера, например, официально пал Нью-Йорк). Никакие часы бомж не получит, короче. А получит по голове, и руки ему тоже сломают, под возмущенный крик собравшейся толпы: «Почему вы ломаете руки этому маленькому гордому бомжу, который ни в чем, абсолютно ни в чем не виноват. Где ваш гуманизм? Где традиции великой русской литературы?! Горький и Короленко никогда не ломали руки бомжу, а наоборот, рассказывали о том, какие это несчастные люди», – тоже, в общем, характерный нарратив.

Безусловно, всё это очень неприятно. И неприятнее всего то, что руки всё-таки нужно будет ломать. Судя по обрывочным цитатам Кремль настроен включить более агрессивный режим и закончить эту войну. Вот чего Зеленский и его укробеглые подпевалы по эту сторону границы добились своим террором и паникерством, которое всегда сопутствует террору. Крайне жесткого ответа и закручивания гаек в медийной сфере. Всё это можно было закончить мирным путем. Теперь же всё будет закончено мирным путем с предварительным переломом».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube