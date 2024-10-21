Ручные олени, осенняя пастораль и уральский «офроад». Куда поехать на один день из Екатеринбурга (ФОТО)

«Окей, гугл, куда поехать одним днем из Екатеринбурга, чтобы было недалеко, красиво и можно было увидеть диких животных, но безопасно для себя». С таким запросом мы отправились за 100 км от города – в сторону села Иткуль в Челябинской области. В 3 км от него находится оленья ферма «Бархатные рога».

Что на ферме

Главная фишка фермы – огромный загон с пятнистыми оленями, куда можно войти. Цена билета – 200 рублей с человека старше 6 лет. Оленей в загоне пара десятков. Некоторые довольно пугливые, другие охотно приходят к людям и берут угощение. Морковка, яблоки – разрешенные вкусняшки, а вот хлебобулочные изделия под строгим запретом.

Тут же в загоне есть лошадь и осел, бараны. Всех их можно кормить, угощение они принимают с удовольствием. Правда, лошадь может кусаться.

Также на территории есть вольер с бурым медведем. Его покормить тоже можно, но на свой страх и риск – посетители сооружали что-то вроде шампура из веточки, на которую насаживали яблоки и передавали мишке.

В свободном доступе – козы, верблюд, страусы, фазаны и дрозды, а также есть вольеры с волками и лисицами и есть большой загон с кабанчиками.

Поесть-попить

На ферме по выходным готовят два вида шашлыка – из свинины и из курятины с подгарнировкой из картошки и лука. Все подается завернутым в лаваш. Цена за порцию – 300 рублей.

Перекусить можно в беседке или столовой, это теплые домики, где есть столы и скамьи, салфетки и приборы, сахар, пакетированный чай и кипяток.

В целом, с голоду не умереть, но тем, кто избирателен в еде, стоит взять перекус с собой.

Что еще взять с собой

Наличку – обязательно. На ферме нет терминалов, QR-кодов да и мобильной связи тоже нет. Поэтому оплатить вход, шашлык и чай, равно как и вкусняшки для животных, иначе как наличными не получится.

Здорово взять с собой пару килограммов помытой и крупно нарезанной моркови – ее едят все обитатели фермы, за исключением, пожалуй, волков и лисиц. Почти все остальные с большим удовольствием принимают угощение. Можно взять с собой и пару кусков мяса для хищников, но это лучше заранее согласовать с владельцами фермы.

Во что одеваться

Лучше взять с собой сменную обувь. Резиновые сапоги (например, с шерстяными носками, если холодно) – идеальный выбор. В загоне с оленями земля перепахана копытами и смешана с отходами оленьей жизнедеятельности, и даже в сухую погоду можно сильно испачкать обувь.

На ферме нет пронизывающего ветра, она защищена со всех сторон лесом, так что одеваться стоит по погоде.

Что посмотреть в окрестностях

В солнечный день стоит доехать до села Иткуль – там можно посмотреть и на скалистые берега озера, и прогуляться вдоль воды, где берег пологий и спускается прямо к озеру. В наш приезд вода цвела и была изумрудно-зеленого цвета, а на берегу паслись коровы. Настоящая пастораль.

Дорога

Из Екатеринбурга надо ехать по Полевскому тракту, а дальше – на Полдневую и челябинский поселок Иткуль. Собственно, дорога там одна, поэтому заблудиться сложно. Время в пути примерно 2 часа, если не будет пробок в районе Горного Щита.

К сожалению, проехать по М-5 и через Снежинск не получится (там закрытая территория). По Челябинской трассе можно добираться только через Верхний Уфалей и Касли, но дорожное покрытие там сомнительное.

Впрочем, и на Полевской дороге есть нюансы. Нам повезло с погодой – стоял чудесный солнечный день, поэтому мы доехали без особых проблем, хотя местами дорога была коварной. После Полдневой начинаются огромные рытвины в дороге, поэтому ехать надо максимально аккуратно, а за ними – небольшие серпантины, покрытые коркой льда. При нас в глубокий овраг улетела легковушка (к счастью, все живы), мы уже возвращались обратно, спустя примерно 3 часа, когда ее только начали вытаскивать автокраном.

Летом ферма «Бархатные рога» работает с 10:00 до 18:00, а зимой – до 16:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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