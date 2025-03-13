Сегодня спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву. Как ожидается, российская сторона обсудит с США итоги состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров представителей Соединенных Штатов и Украины. Телеграм-аналитики разошлись во мнениях об итогах переговоров. Историк Борис Мячин в своей авторской колонке подчеркивает: ничего еще не решено. Приводим его мнение полностью.

«Задайте сами себе элементарный вопрос: что делают многочисленные телеграмные эксперты? В чем суть их работы? На чем они зарабатывают? Правильно. Они пытаются уловить ваши ожидания и срубить на вас трафик и бабло, – а вовсе не дать вам объективную картину. Либо они криптомарксистски намекают, что все уже схвачено и за все заплачено (читай между строк: «буржуазные элиты обо всем договорились»), либо, заняв «патриотическую» позу, фыркают, что «с гнилым Западом никаких переговоров вести нельзя». И то, и другое – политическая спекуляция, попытка ковырнуть общественные болячки и вовлечь вас в оппозиционный поток, в котором сумбурно перемешаны коммунистические и националистические кванты. Эксперты – это охотники на людей, хорошо научившиеся применять «манки». Они знают, что люди легко ведутся на ложное пение, и – дудят. Собственно, первыми эту тактику успешно применяли либералы, а сладкозвончее всех дудел Дудь, собирая миллионы просмотров и лайков. И по поводу переговоров Путина и Трампа они применяют ту же тактику. Они ничего не знают, фактов у них нет. Но они ловят ваши ожидания, а потом спекулируют на этих ожиданиях.

На самом деле у Путина и Трампа, скорее всего, согласованы только правила игры, роадмап, «дорожная карта». Они созвонились 12 февраля и решили, как они будут приблизительно действовать и в какие сроки. Это что-то вроде жеребьевки, какая команда с какой будет играть и на каком поле начинать (я смотрел такую жеребьевку вчера вечером на футбольном канале). Но это не результат игры. Ничего не решено. Они будут еще достаточно долго давить друг на друга, как Онегин и Ленский. Путин будет душить холодным расчетом, а Трамп в романтическом стиле изображать бурю и натиск. Вот и все. И об этом писалось в этом канале много раз. Что Трампу будет очень трудно заставить Путина пойти на какие-то уступки. Путин, конечно, пойдет. Конечно, он что-нибудь такое незначительное Трампу бросит на стол, усмехнувшись, что-то, с чем можно вернуться к своим и похвастаться. Утешающий приз, так сказать. Вот эти минералы редкоземельные, например. Но сути это не изменит. Уже тот факт, что в Америке к власти внезапно вернулись трамписты, которые пошли на переговоры, говорит о том, что война заканчивается, и заканчивается она русской победой. Это уже просто игра.

У России заведомо более выгодные позиции, что признает и сам Трамп. А теперь после освобождения Суджи эти позиции еще более усилены. Вот объективная историческая реальность, данная нам в ощущениях. Если Трамп начнет пятиться назад, как рак из крыловской басни, Путин просто скажет, что предложенные России условия невыгодны, мы продолжаем бой. Но Трамп пятиться не будет. Не такой это человек, чтобы пятиться. Трамп хорошо сознает, чем рискует: любая неудача на переговорах с Путиным резко сбавит ему политические очки и превратит Трампа в его же предшественника, растерявшего всякую поддержку в американском обществе. Трампу нужен мир. Он нужен ему по тем же причинам, по каким Байдену нужна была война, – для политического закрепления, для загустения своего электората, что ли. В противном случае эта творожная масса очень быстро стухнет и пропадет. А Трампу нужен плотный, крепкий сыр.

Разговор не идет о победе России или Украины, поймите это, пожалуйста. Зарядите это второй мыслью в свой разум. Нет уже такого вопроса. Он решен и решен давно. Россия победила. Вопрос только в том, кто и какие дивиденды получит из этого факта. Если Трамп заключит мир, он выполнит свое предвыборное обещание, и это развяжет ему руки для прочих активностей, для аннексии Канады там, Гренландии, возвращения Панамского канала в американскую собственность, – да плевать. Пусть он хоть гору Олимп на Марсе аннексирует, если доберется до него. Но все завязано на Россию. Россия может дать ему этот буст. А может и не дать. Вот за это он и борется».

Москва, Евгения Вирачева

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