Почему без Ленина не было бы рок-н-ролла. Авторская колонка социолога Андрея Коряковцева

Без Ленина и Великой Октябрьской социалистической революции на Западе не сложились бы условия для возникновения такого феномена, как рок-музыка, считает кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ Андрей Коряковцев. «Новый День» публикует его авторскую колонку, посвященную прошедшим недавно дням рождения Ленина и Игги Попа.

«Без Ленина бы просто не случилось того социо-культурного феномена, который связан с роком. И это настолько очевидно, что я удивлен, насколько это непонятно многим.

Доказательство.

1. Первым потребителем рок-н-ролла – всех этих непритязательных (вначале) песенок с заводным драйвом под гитару и сопутствующие инструменты – был рабочий класс (который тогда только начал в массовых масштабах превращаться в «средний»). Он был аудиторией рок-н-ролла (в широком смысле этого понятия), и чаще всего из его среды рекрутировались сами музыканты (примеров так много, что я их опущу). Если бы не поддержка трудящимися (своими кошельками, интересом и участием) новой музыки, особенно на первых порах, когда это и было остро необходимо, рок просто не состоялся бы как общественное и эстетическое явление.

2. Это означает, что у рабочих появились деньги и свободное время. Но откуда они появились? В XIX веке у рабочих разве они были? Почитайте Диккенса, Золя и Горького по этому поводу... Деньги и свободное время у рабочих в XX веке появились по той причине, что заработали механизмы социального государства в условиях дешевых ресурсов и совокупная зарплата резко пошла вверх. Это и стало материальным условием культурной эмансипации рабочего класса.

3. Социальное государство на Западе в 1950-1960 годы (это годы его расцвета и далеко не случайно, что это – золотые годы и рок-музыки, и рок-культуры вообще) появилось в результате цепочки событий, толчок которым дала Великая Октябрьская революция. А проще говоря, кабы не острая нужда в создании демонстрационного эффекта, направленного против СССР и необходимого в условиях Холодной войны, никто на Западе кормить и перекармливать рабочих не стал бы. Отдаю должное наивности тех, кто думает иначе.

4. Требуется ли говорить, какую роль сыграл Ленин в организации Великой Октябрьской революции? А может, надо добавить, что Кейнс, именем которого названы западные реформы 1950-60-х, стажировался во второй половине 1920-х годов в МГУ, у советских экономистов, так или иначе развивавших ленинские идеи, связанные с нэпом?

Quod erat demonstrandum.

P.S. Историческим парадоксом выглядит тот факт, что рок-культура, особенно поздняя, ничего не хочет знать о человеке, который больше всего способствовал созданию условий, ее породивших. Я понимаю, почему. Воспитанные в позднем «совке», эти люди просто отождествили Ленина как символа номенклатурной власти с историческим Лениным, который был намного сложнее.

P.P.S. Кстати, «вождь» – это не о Ленине, это о тех, кто к нему относился как к вождю. Сам он был человеком, скептически относящимся ко всякого рода культам и культикам».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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