Правительство США остановило работу из-за того, что конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта будут работать без зарплаты. Доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ, к.ф.н. Андрей Коряковцев нашел в ситуации общие черты с позднесоветской общественной системой. «Новый День» приводит его колонку без купюр:

«В США снова грянул шатдаун. Федеральные чиновники остались без зарплаты из-за разногласий по поводу ее финансирования между республиканцами и демократами. Чтобы избегнуть этой беды, не хватило всего пяти голосов. Совершенство американской политической системы потрясает и восхищает.

При этом около миллиона государственных чиновников, 750 тысяч человек, в том числе и чиновники NASA, героически продолжат работу, с надеждой на будущую компенсацию, ибо они обеспечивают жизненно важные функции американского государства (включая функции космической отрасли). Но по факту они будут работать бесплатно.

Возникает интересный вопрос. Ранее, работая на государство как бы по найму, они выглядели как представители «конторского пролетариата» (Маркс). Кем они являются на самом деле, если, как выясняется, продажа их рабочей силы никак не увязана со стоимостными отношениями? Кто они в таком случае? Ведь оказывается, что они получали зарплату не как цену своей рабочей силы, ибо они не участвуют ни прямо, ни косвенно, в производстве прибавочной стоимости (на это указывает сам факт шатдауна).

По факту, они получали и будут получать пособие. Отложенный характер прежних отношений, по видимости – отношений найма, ни о чем не говорит, кроме того, что эти отношения сейчас отсутствуют. Тогда в каких отношениях находились и находятся эти чиновники?

Да в тех же самых, в каких находились и советские служащие: в отношениях административной зависимости. Очевидно, что даже в ситуации шатдауна у его жертв и их семей, есть на что жить. Видимо, это их накопления, но, что самое важное, эти накопления никак не увязаны со стоимостными отношениями, с отношениями найма и производства стоимостей. Они представляют собой часть перераспределенной ренты.

Таким образом, мы вновь обнаруживаем родственные черты американской и советской общественных систем, вопреки господствующему стереотипу об их кардинальной разнице».

