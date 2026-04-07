Кто не хочет регистрироваться в «Максе», тот останется без самоката Авторская колонка корреспондента Екатерины Норсеевой

Минцифры бьется сразу над двумя задачами: верифицировать пользователей самокатов и увеличить аудиторию «Макса», а между тем, если их объединить в одну, то решение придет само собой. Федеральные СМИ со ссылкой на представителей министерства пишут, что ведомство продвигает авторизацию пользователей кикшерингов через «Госуслуги». Идея не новая, ее, кажется, обсуждают уже третий сезон, но надежды, что нововведения появятся хотя бы ближайшем летом, почему-то нет.

С «Максом» разбираются чуть меньше, примерно с год, результаты впечатляющие: чего стоит одно только обрушение платежных систем в прошлую пятницу из-за попытки заблокировать сервисы туннелирования интернет-трафика.

Все почему-то упускают, что «Макс» – не только мессенджер, но и средство подтверждения личности, а значит, он может использоваться для того, чтобы верифицировать пользователя самокатных сервисов. Одним выстрелом убиваем двух зайцев: вводим обязательную авторизацию в кикшеринге через «Макс», и вуаля. Так и пользователей мессенджера будет больше, и безумных гонщиков на прокатных самокатах меньше, ведь вычислять и штрафовать их будет совсем несложно. А кто не хочет регистрироваться в «Максе», тот останется без самоката.

Ну а что не так?

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube