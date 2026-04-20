Андрей Коряковцев: «Трудно представить, что избалованные европейцы стремятся в окопы»

Гибридные войны Запада против России будут продолжаться, но война в привычном понимании маловероятна, считает доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ, к.ф.н. Андрей Коряковцев. «Новый День» приводит его размышления целиком.

«На днях в Сети появились тревожные сообщения о том, что, дескать, НАТО готовится к масштабной войне с Россией. Прямо так не говорилось, но подразумевалась окопно-фронтовая война по типу Первой и Второй. В воинственном духе высказались бельгийские и германские военные чиновники. Им ответили Дмитрий наш Медведев и МО РФ – публикацией списка европейских предприятий, на которых клепают БПЛА, используемые Украиной. Мои комментарии всего этого будут такими.

1. Новая, Четвертая мировая уже идет на широком пространстве от Красного моря и Персидского залива до всей европейской части России, включая Башкирию, куда долетели недавно вражеские БПЛА.

2. Масштабной войне предшествует широкая мобилизация и централизация экономики. Однако страны НАТО не представляют собой единый экономический организм, Британия и ЕС – существуют отдельно, США – отдельно от всех них. Это существенно снижает военно-экономический потенциал блока. Нет в нем такой военно-экономической, государственной, бюрократической машины, которая была в руках империалистических держав Запада начала XX века, а также в странах Оси, в Японии и Сталинском СССР. Эти машины (и частично в России) разрушены десятилетиями неолиберализма.

3. На Западе глубоко в общество проник консьюмеризм, в отличие от РФ и Украины. Трудно себе представить, что избалованные европейцы стремятся в окопы. Я уже писал по поводу Ирана, что он победит США и Израиль, ибо его население в массе своей готово к самопожертвованию. Это справедливо и в данном случае. В РФ, да и Китае больше идейно замороченного населения, чем в западных странах. Как раз тот случай, когда стоит помянуть добрым словом постмодернизм с его отрицанием «Больших теорий» и культивированием социального эгоизма. Он разрушил в западной культуре поля идейной напряженности, способные породить массовую готовность жертвовать собой ради какой-либо идеи. Этот фактор сейчас особенно значим. Уже Вторая мировая, в отличие от Первой, была конфликтом не только и не столько «империалистических держав» и военно-политических государственных машин, как обычно рассуждают леваки, сколько конфликтом прикормленных этими машинами трудящихся классов. Сермяжная правда состоит в том, что во Второй мировой рабочие из Дюссельдорфа и Манчестера, потом – работяги с Уралмаша и Кливленда сражались за ресурсы, защищая свой вариант распределительного социализма. И пока последний развивается на национальной основе, подобные конфликты – конфликты между «буржуазными» и националистическими пролетариями – будут неизбежными. Однако в настоящее время идейно-мотивационные возможности на Западе, способные мобилизовать работяг на ратные подвиги, существенно ниже, чем в первой половине XX века.

Конечно, западные элиты будут пытаться изменить эту ситуацию и вернуться к «старому, доброму» имперству в духе кайзера Вильгельма или даже кого-то покруче и поотвязней. Но им для этого надо будет очень, очень постараться и не факт, что у них получится: вон, у Трампа не получается реализовать свой план грейтэгейна по причине отсутствия мощной бюрократической централизации (говоря ленинским языком: институализированного формального обобществления).

Поэтому мне представляется сомнительной перспектива войны в старом виде. А вот цепочка гибридных войн, направленных на экономическое изматывание противника, уже имеет место, и я не вижу пока причин, что будет иначе».

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

