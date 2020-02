Поэзия под музыку, караоке под аккордеон – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно будет попеть караоке под аккордеон, посмотреть на корейское тхэквондо, послушать стихи под музыку или отправиться на необычный перфоманс «Праздник быть собой». В Ельцин-центре отметят день рождения первого президента Росси, а американец Чарльз Тернер III покажет, что такое настоящий джаз. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Концерт звезды американского джаза Charles Turner и Cédric Hanriot

В январе в России гастролирует звезда американского джаза, вокалист из Лос-Анджелеса Чарльз Тернер III. Аккомпанируют ему в этом турне выдающийся французский пианист и композитор Седрик Онрю (Cédric Hanriot) и его трио. В Екатеринбурге концерт звезд джаза пройдет 31 января в 19:00 в клубе EverJazz.

«Джаз отражает жизнь такой, какая она есть, со всеми взлетами и падениями. Это очень честное искусство» – говорит Чарльз Тернер. В свою очередь пресса называет Тернера «самой яркой молодой звездой вокального джаза США, магом и волшебником импровизации». Его голос отличается большим диапазоном, красивым тембром, глубиной и чувственностью, превосходно звучит под аккомпанемент и малого состава, и большого оркестра. Вокальная техника певца впечатляет и совершенствуется от концерта к концерту. Исполняя оригинальные версии мировых джазовых шлягеров, американский вокалист демонстрирует всю многогранность лучшего в мире инструмента – человеческого голоса.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1200-1600 рублей.

Встреча для начинающих писателей – «Булочки с текстом»

Школа текста «Глаголица» проводит в Екатеринбурге писательские завтраки в разных кафе города. 1 февраля начинающих авторов ждут в «Muru coffe» в 14 часов – там пройдет мероприятие «Булочки с текстом». На нем писателям расскажут, что такое фрирайтинг, организаторы обещают, что вы освободитесь от страха чистого листа, начнёте писать тексты легко, познакомитесь с творческими людьми, будете много смеяться и выдумывать.

Место проведения: «Muru coffe» (ул. Розы Люксембург, 27)

Вход: 300 рублей.

Показ перфоманса «Праздник быть собой»

В галерее «Синара-центра» в субботу, 1 февраля, в 17 часов покажут необычный перфоманс. Каждый зритель сможет немного замедлиться, задуматься о своем внутреннем празднике, осмыслить, прочувствовать и навсегда сохранить его. Участники перфоманса переведут впечатления от произведений в телесные ощущения, движения, позы, жесты, голос и звук. В праздновании себя будет место и коллективным действиям, и индивидуальным переживаниям. Как участники, так и гости галереи будут иметь выбор: стать частью перформанса или оставаться в роли наблюдателя, обсуждать впечатления после вместе с участниками или продолжить вечер по-своему.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15)

Вход: 250 рублей.

День рождения Ельцина – в Ельцин-центре

Ельцин-центр все выходные будет отмечать День рождения первого президента России. 1 февраля 2020 ему бы исполнилось 89 лет. В честь этого 1 февраля посетить экспозицию музея можно будет бесплатно. Посетителям необходимо получить бесплатный пригласительный билет в музей в кассах (обзорные сборные экскурсии в 15:00 и 19:00 оплачиваются).

Также центр приготовил специальную программу. 1 февраля можно будет послушать про главные подарки президенту, которые дарили Ельцину во время его руководства страной (в 12 и 17 часов – «Что подарить президенту?»). Почти каждый час в кабинете Ельцина музейные работники будут рассказывать полную историю создания этого самого кабинета: кто придумал его дизайн, какова символика предметов и чем музейная версия всё же отличается от уже несуществующего кабинета в Кремле.

В 14 часов покажут документальный фильм Сергея Медведева «Борис Ельцин. Отступать некуда». А в 18 часов в кинозале пройдет концерт «Послушайте!»: выступят звезда мировой оперы Олеся Петрова (меццо-сопрано) и Алексей Гориболь (фортепиано). (мероприятие платное – от 550 рублей)

Полная программа празднования есть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 0 рублей.

Корейские игры и тхэквондо – в ЦПКиО

Восточный Новый год будут встречать в ЦПКиО 1 февраля с 13:00 до 14:30 . Программа праздника создана в рамках года культурных обменов между Россией и Южной Кореей. Для всех гостей запустят корейский флэшмоб и проведут традиционные корейские игры, пройдут мастер-классы по созданию корейских гирлянд и фонариков, показательные выступления по тхэквондо. Кроме того, в парке обещали обустроить специальные фотозоны в корейском стиле.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского

Вход: свободный.

Поэзия под музыку – на полуфинале конкурса Ural Row Side

В New Bar 1 февраля в 19 часов можно будет услышать молодых уральских поэтов, выступающих под музыку. Здесь пройдет полуфинал конкурса Ural Row Side, в котором сразятся четверо авторов. В этот раз участники должны удивить зрителей, не только своей поэзией, но и музыкальным сопровождением к ней. Каких музыкантов привлекут поэты? Какие мотивы будут звучать? Никто до концерта не знает.

Известно только, что в полуфинале выступят: Ляйсан Бикшанова vs Влад Фролов; Виталий Калинич vs Владимир Радюкин. После – живая музыка от Spasibo Cosmos, Take me from music.

Место проведения: New Bar (ул.8 Марта, 8Д)

Вход: при покупке билета заранее – 200 рублей, в день мероприятия – 400 рублей.

Фотопроект с французской моделью «J E R O M E»

1 февраля в 18 часов в центре городских практик «Дом Малецкого» откроется новая выставка, фотопроект с французской моделью «J E R O M E». По словам организаторов, это первая история в серии размышлений о современном герое, которая будет пополняться дальше. Визуально, для кого-то это история, возможно, считывается как комикс про Бэтмена, маньяка или неудачника, а может – это просто заблудившийся в городских джунглях или в своих фантазиях человек? Авторы (трио фотохудожников Мари Асабина, Оля Аввакумова и Элиз Манахова) не пытаются дать оценку отснятому, а всего лишь наблюдают, наслаждаются и размышляют.

А сразу после открытия выставки, в 19 часов пройдет паблик-ток «Современный фотопроект – время, место, действие». Там будут говорить об актуальных фото и арт-проектах, поиске собственного визуального языка, новых способах работы, понимания и интерпретации изображения.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный.

Караоке под аккордеон – для детей и взрослых

А в воскресенье утром в «Доме музыки» ждут тех, кто любит петь, но не любит традиционные караоке-бары. В 11 часов детей и взрослых приглашают на концерт «Караоке под аккордеон» с лауреатами международных конкурсов Даниилом и Никитой Шаравьёвыми. Зрители исполнят песни из любимых мультфильмов под живой аккомпанемент. Музыканты уверяют, что концерт будет интересен для всей семьи: для родителей, которые мечтали стать знаменитыми артистами, для детей, которые унаследовали любовь к добрым советским мультикам.

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30)

Вход: 300 рублей.

Лекция про свастику в народном искусстве

В Музее наивного искусства в воскресенье, 2 февраля, в 15 часов пройдет лекция-беседа «Правда и выдумки о народной культуре». Этномузыковед и педагог Наталья Успенская и исследователь народного и наивного искусства Андрей Бобрихин расскажут, какое изображение в народном искусстве символ, а что просто узор? Почему вновь стали модными суеверия? Как и почему гадали русские люди в деревнях и городах? Почему сувениры и рукоделия подаются под видом оберегов? Почему любители и профессионалы неравнодушны к изображениям свастики в народном искусстве?

Место проведения: Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18)

Вход: 50-150 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

