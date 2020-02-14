14 вариантов отметить 14 февраля: свидания, музыка и любовные письма – Weekend (18+)

В самые романтичные выходные в году музеи, театры, музыкальные площадки Екатеринбурга подготовили программу для влюбленных. Можно отправиться на свидания вслепую, узнать как влюблялись в XIX веке, сходить на арфовый концерт в музее, послушать читку любовных писем. Эти и другие варианты – как отметить День Святого Валентина и просто хорошо отдохнуть в выходные – в обзоре «Нового Дня».

Свидание вслепую в библиотеке

В День Святого Валентина многие площадки Екатеринбурга подготовили специальную программу. Так, 14 февраля в 18 часов можно сходить на свидание вслепую, которые устроит библиотечный центр «Екатеринбург». Speed dating (быстрые свидания) пройдут в литературном стиле. Кроме свиданий, в библиотеке предлагают поговорить о любви друг к другу и к книге, поучаствовать в праздничном интерактиве, послушать лекцию о современных отношениях.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Вход: свободный.

Любовь как в XIX веке – в музее

В Музее «Литературная жизнь Урала XIX века»14 февраля в 18:00 и 15 февраля в 13:00 у вас будет возможность устроить еще одно необычное свидание. Во время специальной программы вы услышите историю «запретной любви» Д.Н. Мамина-Сибиряка и М.Я. Алексеевой, поучаствуете в гаданиях за чашечкой чая, а также примете участие в небольшой игре, которая поможет выяснить жизненные цели и планы ваших вторых половинок. Музейные работники расскажут много интересного про любовь в прошлых столетиях. Например, где была главная ярмарка невест страны в 19-м столетии? Кто такой дачный жених? Как работали «брачные агентства» свах? Когда начали заключать первые браки по объявлению? Как отшивали парней в XIX веке? Зачем матери женихов подсчитывали количество нижних юбок у девушек? Кроме того, можно будет посмотреть экспресс-выставку «Где ты, моя половина?», которая расскажет о том, как и где знакомились дамы и кавалеры в догаджетовую эпоху.

Место проведения: Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7)

Вход: 200-300 рублей, нужна регистрация на сайте музея.

Читка любовных писем художников

Еще один вариант интересно провести День Святого Валентина – отправиться в Синара-центр на читку любовных писем художников, которая пройдет 14 февраля в 19 часов. Сотрудники галереи «Синара Арт» и представители других культурных институций вспомнят великие любовные истории из мира искусства и прочтут отрывки из писем и мемуаров художников, скульпторов, музыкантов и писателей. Героями встречи станут Марк Шагал, Сальвадор Дали, Гертруда Стайн, Сол Левитт, Владимир Маяковский и другие.

«Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена», – писал Марк Шагал о Белле Розенфельд.

Гости галереи смогут не только послушать письма знаменитых фигур и поговорить о любви в разных ее формах, но и прочесть заранее подготовленные тексты перед публикой.

Место проведения: галерея «Синара Арт» (Верх-Исетский бульвар, 15)

Вход: 250 рублей, требуется предварительная регистрация.

Арфовые концерты «Рассказы менестреля»

В Музее истории Екатеринбурга 14 февраля в 19:00 и 21:00 для влюбленных пар устроят два арфовых концерта. Арфистка Вероника Лемишенко представит программу «Рассказы менестреля»

«Влюбленный менестрель, увидев, что его прекрасная дама покидает стены королевского замка, отправляется вслед за ней. На его пути будут и простые ирландские деревушки, и изысканные французские балы, и моря и океаны, и жаркие испанские земли. И, где бы менестрель ни был, он пел для своей далёкой возлюбленной, и его волшебная музыка пробуждала любовь во всех, кто его слышал...вокруг появлялись всё новые и новые истории любви – романтические, страстные, порой загадочные, порой наивные, но все такие настоящие и прекрасные!...», – анонсируют концерт в музее.

Место проведения: Музей история Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 2000 рублей – за пару (в стоимость входит шампанское и легкая закуска).

Тексты Бунина о любви – в специальном «выпуске» «Другого подкаста»

В ЦК «Урал» 14 февраля в 19 часов состоится очередная встреча в рамках проекта «Другой подкаст». По сути это цикл спектаклей, театральных «живых» аудиокниг, посвященных творчеству русских и зарубежных писателей и поэтов. Синтетический жанр, в котором соединяются сценическое искусство, музыка и литература.

В честь Дня Святого Валентина актеры выбрали для прочтения произведения Ивана Бунина о любви. Будет полюбившаяся проза и новые, неизведанные страницы, приоткрывающие тайны. Сокровенные чувственные переживания известного литератора.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 600 рублей.

В зоопарке для влюбленных – экскурсия про семейные истории

Екатеринбургский зоопарк подготовил к 14 февраля акцию: влюбленные пары могут пройти по одному билету на двоих. А в 17 часов для всех желающих сотрудники зоопарка устроят экскурсию «Семейные истории питомцев зоопарка», на которой расскажут про все самые известные влюбленные пары и семьи из числа обитателей.

Место проведения: зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189)

Вход: по билету в зоопарк.

Акция: билеты в театр – за книги

Учебный театр ЕГТИ в эти выходные проводит специальную акцию в честь Всемирного дня дарения книг. С 14 по 16 февраля с 10:00 до 18:30 можно принести новые книги, а также литературу для детей и взрослых в хорошем состоянии из вашей домашней библиотеки. В обмен вы получите пригласительный билет на спектакли Учебного театра на две персоны.

Все собранные книги в конце февраля театр передает в библиотеку поселка Красный (округ Верхняя Пышма). Библиотека в этом поселке – центр культурной и образовательной жизни, в котором работает театральная студия, вокальные ансамбли, клубы по интересам, кружки и секции для детей.

Место проведения: учебный театр ЕГТИ (ул. Карла Либкнехта, 38)

Вход: свободный.

Впервые в России – концерт вокалиста Clinton Babers

15 февраля в 22:00 в клубе EverJazz впервые в России выступит известный в США вокалист, композитор и аранжировщик Клинтон Баберс. Он играет на 18 различных инструментах. Его манеру исполнения часто сравнивают с John Mayer и Brian McKnight. Он регулярно открывает зарубежные фестивали и участвует в шоу, ездит с гастролями по США и Европе, но в Россию приехал впервые. Клинтон работал с такими артистами, как Patti LaBelle, Eric Roberson, Tank, Tyrese Gibson, Big Boi (Outkast) PJ Morton, Joe (Thomas), Jason Mraz, Joe Brooks, Algebra Blessett и многими другими. Клинтон Баберс гарантированно поражает слушателей своим артистизмом, а его мелодичный голос и заразительная улыбка просто восхищают всех вокруг. Он определенно является таким артистом, на которого приходят и посмотреть и послушать одновременно, превращая обыденный мир в сладкое созвучие музыкальных импровизаций.

На сцене EverJazz Клинтон выступит с резидентами клуба.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 1200-1600 рублей.

Игорь Угольников и Сергей Шакуров – в спектакле «Вредные привычки»

Московские артисты 15 февраля покажут на сцене Дворца молодежи спектакль «Вредные привычки». В рождественскую ночь трое мужчин оказываются в камере предварительного заключения за административные правонарушения. Один – за курение в неположенном месте, второй – за появление в нетрезвом виде, третий – за превышение скорости. В эту ночь никто не придет им на помощь, только молоденькая девушка-адвокат, которая оказывается вовсе не адвокатом.

В спектакле заняты Игорь Угольников, Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и другие.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 1200 рублей.

Квартет саксофонов раскроет «Грани современности»

В Доме музыки 15 февраля в 18 часов выступит квартет саксофонов «ПО-Квартет». Музыканты не первый раз обращаются к музыке композиторов XX-XXI века. В версии программы 2020 года коллектив представит современную музыку для квартета саксофонов, написанную композиторами из разных уголков мира. Туманный Альбион, экзотическая Япония, близкая Польша, далекая Америка, и, конечно, музыка российских композиторов увлекут за собой в удивительное путешествие по граням современных звуковых открытий. И, традиционно, концерты «ПО-Квартета» не обходятся без премьер.

Прозвучит музыка Сергея Зятькова, Дариуша Пржебыльски, Стива Райха, Марины Шмотовой, Александра Жемчужникова. Приятным сюрпризом станет участие в концерте видеохудожника Даниила Таюрова. Его видеоинсталляции создадут визуальные образы звучащих композиций.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 350 рублей.

Поэт Вишневский прочитает в Екатеринбурге свое избранное

В Ельцин-центре 15 февраля в 18 часов поэт Владимир Вишневский выступит с программой «Избранное для избранных». «Его стихи давно разобраны на цитаты, они стали частью народной разговорной культуры, многие высказывания поэта становятся общеизвестными и любимыми, а про самого автора уже говорят: «Вишневский – это эпиграф», – рассказывают о поэте организаторы творческого вечера.

Вишневский – автор более 20 книг, киноактер и шоумен, лауреат профессиональных премий: «Золотое перо России», «Венец», «Золотой Остап», Национальной премии «Любовь народная» и др. После концерта состоится автограф-сессия, где гости смогут подписать книги Владимира Вишневского.

Место проведения: Ельцин-центр

Вход: от 400 рублей.

Фестиваль дважды обладателя «Грэмми» Ильдара Абдразакова

Для меломанов 15 февраля в 18:30 в филармонии даст большой концерт дважды обладатель премии «Грэмми», рекордсмен среди российских певцов по количеству сольных концертов в Ла Скала, постоянный участник постановок Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Венской, Баварской и Парижской опер, Королевского Ковент-Гарден и Большого театра России – Ильдар Абдразаков.

Вместе со звездой на сцене – Уральский академический филармонический оркестр, дирижер – Татарников Михаил, а также – Ганчи Лучано (тенор), Кайдалов Сергей (баритон), Коротенко Анастасия (сопрано), Якимова Наталья (меццо-сопрано).

В программе концерта: арии из известных опер «Аттила», «Риголетто», «Трубадур», «Дон Карлос», «Аида» и других.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 4500 рублей.

Горшенев даст концерт в Екатеринбурге

В концерт-холле «Свобода» 15 февраля выступит проект «Горшенев». Гостей концерта ожидает презентация нового сингла, а также главные хиты музыканта из разных периодов творчества. Алексей Горшенев за годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен. Год назад фронтмен легендарной рок-группы, отметив с размахом 20-летие коллектива серией масштабных концертов, объявил о прекращении ее существования.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12)

Вход: от 1200 рублей.

Спиваковский прочитает Гоголя под музыку

Еще один концерт, достойный внимания меломанов, пройдет в филармонии в воскресенье 16 февраля в 18 часов. В программе «Ночь перед Рождеством» Даниил Спиваковский прочитает произведения Гоголя. Это – один из любимых писателей актера. С ним связаны роли в «Женитьбе», фильме Павла Лунгина «Дело о мертвых душах» и других. Поэтому Спиваковский рад в очередной раз погрузиться в загадочный мир Гоголя. Сопровождать чтение будет музыка Римского-Корсакова, к творчеству которого Гоголь питал глубокие чувства. Музыкальное сопровождение – Уральский молодежный симфонический оркестр.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 1200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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