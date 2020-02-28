Масленица, папайя в Ботсаду и открытие Бах-феста – Weekend (18+)

Кончено, главным массовым событием этих выходных в Екатеринбурге станет Масленица и проводы зимы. В новом формате обещают провести праздник в ЦПКиО, где 6-метровое чучело сожгут в фан-зоне. Свои «мини-Масленицы» пройдут почти в каждом районе города. Для тех, кто уже истосковался по теплу, Ботанический сад откроет в субботу двери на экскурсии в весну – гостей ждут заросли бананов, папайи и настоящая экзотика. Кроме того, в выходные много интересных музыкальных и исторических событий. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Любители The Beatles отметят День рождения Джорджа Харрисона

Уральский Битлз клуб приглашает всех желающих в эту пятницу, 28 февраля, в 18 часов в конференц-зал библиотеки им. Белинского отмечать День рождения Джорджа Харрисона. Песни именинника исполнит фолк-группа Sgt. Harrison's kirtan band. Будет видео и винил от ведущего радио Rock Arsenal Алексея Коршуна – Best of George Harrison. Кроме того, на вечере вы узнаете о битловских путешествиях – поклонники группы Алексей и Галина Коршун расскажут как съездили в «Magical Mystery Tour» в Ливерпуль, Лондон и Эдинбург. Ну и, конечно, не обойдется без именинного пирога.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

«Своевременная поэзия» – в New bar

New bar продолжает устраивать поэтические вечера, и 28 февраля в 20 часов впервые в Екатеринбурге выступят молодые поэты, участники проекта SUPERСТИХИ на ТНТ Music: Захар Зорькин, Руслан Шишкин, Алена Синица. Гостей поддержат екатеринбургские поэты, резиденты проекта «Чтецы Екб» – Александра Аксенова, Артем Носков и другие. Прозвучат стихи на злободневные темы, будет много иронии, юмора и лирики.

Место проведения: New bar (ул. 8 Марта, 8д)

Вход: 200 рублей.

Режиссер Зося Родкевич презентует фильм «Мой друг Борис Немцов»

28 февраля в 19:30 в кино-конференц зале Ельцин центра режиссер Зося Родкевич презентует свой документальный фильм об убитом 27-го февраля 2015-го года политике Борисе Немцове. Когда-то молодая девушка-режиссер работала в новостях и получила журналистское задание снимать репортажи про известного политика. Ее камера следует за Немцовым повсюду: сопровождает в машинах и купе поездов, следит за его избирательной кампанией в Ярославле, фиксирует шутки, мечты и планы, раскрывает самые потаенные стороны личности этого большого человека. Этот фильм о том, как сужается большой исторический контекст до маленькой личной истории. Как знакомство перерастает в дружбу.

Снимая несколько лет подряд новостные репортажи, камера выхватила чуть больше, чем должна была, рассмотрела пристальнее, чем обычно, превратив наблюдаемое в кино.

Место проведения: Ельцин центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Прекрасная музыка на фортепьяно и скрипке

В Ельцин центре 29 февраля в 16 часов пройдет бесплатный концерт в рамках цикла «Прекрасная музыка», который «брал паузу» на полгода. В этот вечер можно будет совершенно бесплатно послушать выступление Германа Мархасина (фортепиано), Германа Фидлера (фортепиано) и Александры Зиганшиной (скрипка). Музыканты задаются вопросами: Что есть красота и прекрасное в музыке? Можно ли делить искусство на ироничное и серьезное, – а на большое и маленькое? Наконец, как на музыку влияет климат и сторона света: итальянско-французским сочинениям отвечают пьесы северян – наших соотечественников.

«Джоаккино Россини отмечает день рождения, выпавший на 29 февраля: звучат не фрагменты опер, которыми он снискал славу, но редко исполняемые пьесы из цикла «Грехи старости». С поздравлениями приходит Эрик Сати, которому Россини неожиданно пришелся родственником. Вслед «Трем сестрам» Петера Этвёша, что недавно поставлены в Урал Опере, звучит пьеса Этвёша, чеховская отнюдь не только по названию. Долю возвышенного вносит музыка Сергея Слонимского: когда программа была составлена, пришла весть о кончине автора, и две пьесы прозвучат как дань памяти петербургского мастера», – говорится в анонсе концерта.

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Экскурсия с бананами и папайей «В ожидании весны»

Ботанический сад в эту субботу с 11 до 16 часов ждет гостей на экскурсию «В ожидании весны». Вы увидите гигантские плодоносящие бананы и папайю, красивые и ароматные цитрусовые, а также чарующий кофе. «Изумительные кружева» древнейших папоротников и красивейшие веера пальмовых листьев расскажут свою историю.

Место проведения: Ботанический сад УрО РАН (ул. 8 марта 202а)

Вход: 400 рублей, льготный билет – 200 рублей.

Масленица – во всех районах города

Масленичные гулянья в эти выходные будут проходить во всех районах города – на центральных площадях. В основном жечь чучело зимы горожане будут в воскресенье, 1 марта. Но есть мероприятия и в субботу.

Например, в Литературном квартале Масленицу отмечают все музеи, а в парке квартала пройдут гулянья и игры, в том числе – 29 февраля и 1 марта. «Синара-центр» зовет всех в свой двор 29 февраля. Обещают шумовой оркестр, народный театр (ряженые, балаганные сценки и так далее), веселые хороводы, игру стенка на стенку и много вкусных горячих блинов и блинчиков. Кроме того, во дворе выступит группа «Солнцеворот». Представления начнутся в 15, 16 и 17 часов.

Первого марта главной площадкой для проводов зимы станет ЦПКиО. Там обещают, что все будет по-новому. Начиная от места проведения – Масленицу перенесли в фан-зону, оставшуюся после ЧМ-2018 по футболу. C 11:00 до 18:30 будут организованы различные развлечения для детей и родителей. Бой мешками, игра «Царь горы», метание валенка и многое другое ждет гостей парка. Для детей покажет представление кукольный театр. Кроме того, рестораны и кафе города будут радовать разнообразными блюдами – не только блинами – в новой фуд-зоне. Ну а кульминацией станет сожжение 6-метрового чучела зимы.

В районах тоже будут гулянья 1 марта: Втузгородок может отправляться к ЦК «Урал», Уралмаш – в «Виктори парк», Эльмаш – в парк семейного отдыха «Эльмашевский», Елизавет – к местному дому культуры, ВИЗ – на площадь Субботников.

Место проведения: площадки Екатеринбурга

Вход: свободный.

Баховская ярмарка и открытие Bach-fest

1 марта в Свердловской филармонии состоится традиционная Баховская ярмарка абонементов, приуроченная к открытию Х Международного музыкального фестиваля Bach-fest. С 11 до 19 часов пришедших ждут самые разные мероприятия. Для зарегистрировавшихся заранее состоятся экскурсии «Открываем Филармонию»: маршрут пройдет «по закулисью», куда публике вход воспрещен. В 13:00 в Камерном зале начнется лекция «И.С. Бах и итальянская музыка», которая настроит на концерты предстоящего Баховского фестиваля и поможет раскрыть его главную тему.

В любое время можно будет пройти интерактив с инструментами оркестра, где потребуется проявить смекалку и знания. В течение дня в Клубном зале филармонии (кафе) состоятся показы фильмов о Бахе, а к чаю и кофе можно будет заказать масленичные блины.

И, наконец, в 18:30 в Концертном зале откроется Х Международный музыкальный фестиваль Bach-fest. Под управлением дирижера и органиста Мюнхенского Баховского хора и оркестра Ханса-Йорга Альбрехта прозвучит одно из самых величественных творений мировой музыкальной культуры – «Высокая месса» Иоганна Себастьяна Баха.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38)

Вход: на мероприятия в течение дня – свободный (но по регистрации), на открытие фестиваля – от 850 рублей.

Программа «Полная версия» про Вячеслава Листьева

В Музее Ельцина 1 марта в 13 часов историки проекта «Полная версия» предлагают вспомнить 1 марта 1995 года, когда был убит один из самых популярных тележурналистов 90-х Владислав Листьев. Листьев стоял у истоков популярнейших программ – «Поле чудес», «Тема», «Звёздный час», «Час пик» и других. Безусловная телезвезда, он обладал особым обаянием и способностью заинтересовать и увлечь буквально всех и каждого, вне зависимости от пола, возраста и кругозора.

Через рассказ о личности и творчестве Влада Листьева экскурсия предлагает вспомнить и осмыслить радикальные перемены в самой фигуре тележурналиста 90-х, ведь Листьев был, пожалуй, самым ярким воплощением этого образа.

Место проведения: встреча – в фойе музея Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей (от 100 рублей).

Фестиваль в честь детей, больных СМА

1 марта в 18:30 в «Телеклубе» пройдет фестиваль Live Anyuta Fest, который изначально задумывался для сбора средств на лечение 5-месячной Ани Новожиловой с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Несмотря на то, что деньги уже собрали, музыканты решили не отменять мероприятие – собранные от продажи билетов средства пойдут на лечение других детей с диагнозом СМА.

На фестивале выступят Niletto, Драгни, PLC, AnDy Darling, Тося Чайкина и Розатов. Все они исполнят свои авторские хиты, уже ставшие любимыми для поклонников по всей стране.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1000 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

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