С горы на бубликах – прямиком в 8 Марта: Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти длинные праздничные выходные в Екатеринбурге можно будет поучаствовать в первом чемпионате скоростного спуска на бубликах, попробовать себя в contemporary, узнать о любимцах аристократок 18 века, сходить на несколько спектаклей и концертов классической (и не только) музыки. Чем занимать себя и своих дам в ближайшие 4 вечера – в обзоре «Нового Дня».

Подростки и их родители покажут спектакль «Корова»

6 марта в 18 часов в библиотеке им. Белинского пройдет литературный вечер, посвященный творчеству Андрея Платонова. Центральным событием станет показ спектакля «Корова», роли в котором исполнят 12-13-летние подростки из лицея №110 (коллектив «ЛицейДейство») и их родители. Как говорят создатели «ЛицейДейства», подростковый возраст – самый «молчаливый» у детей. Но именно в эти годы взрослеющие мальчики и девочки нуждаются больше всего в диалоге со взрослыми. И сделать это можно через искусство.

«Спектакль рекомендован для семейного просмотра, потому что наполнен

любовью, – говорят создатели постановки. – В нем нежность и жестокость, грусть и радость, жизнь и смерть. В целом история о «Корове» про любовь и становление Личности человека».

Кроме спектакля, будет лекция о творчестве Андрея Платонова и обсуждение спектакля со зрителями.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

Премьера в ТЮЗе – «Ужасные дети»

Еще один спектакль, но уже для детей постарше (14+), поставили в Театре юного зрителя. 6 и 7 марта в 14:30 состоится премьера «Ужасные дети» по мотивам романа Жана Кокто. Главные герои – уже не дети, но еще и не взрослые. Элизабет и Поль, сестра и брат, она – дева из стали, он – юноша из снега. В мире своей детской, куда допускаются только их друзья – Жерар и Агата, они интуитивно исследуют вызовы взрослого мира, частью которого им предстоит вскоре стать. С помощью ролевой игры они рассуждают о третьей мировой войне и фармакологическом оружии, о суррогатном материнстве и множественном родительстве, о мутациях и эпигенетике, о злоупотреблении властью и культуре согласия. Говорят и пытаются выстроить, как могут, отношения друг с другом и с миром.

Кстати, уникальный случай! На спектакле в ТЮЗе вам разрешат не выключать телефон. Он может стать проводником в детскую Поля и Элизабет. Следуя инструкции, вы подключитесь к сети «Ужасные дети», чтобы стать частью пространства спектакля, которое создается здесь и сейчас.

Место проведения: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)

Вход: от 470 рублей.

Оркестр исполнит самое крупное произведение Россини – Stabat Mater

В филармонии в пятницу вечером можно будет услышать одно из самых крупных сочинений Россини – Stabat Mater.«Ощущение бесконечного исходило от всего произведения, словно сияние голубого неба, словно величие моря, – писал очевидец премьеры Генрих Гейне. – Вот в чем вечная прелесть Россини, его светлая нежность, которую никто никогда не мог омрачить».

В прекрасный мир музыки и вокала зрителей сопроводит Уральский филармонический оркестр и Симфонический хор, дирижер Андрей Петренко и солисты.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

Специальная кинопрограмма к 8 Марта

Ельцин-центр зовет киноманов 7 марта на два показа в рамках специальной программы, подготовленной к Международному женскому дню.

В 14:30 начнется специальный показ фильма «Очень женские истории» и творческая встреча с режиссером Антоном Бильжо (вход – 300 рублей). Это – совершенно новый фильм, который только вышел на экраны. Режиссер пытается ответить на один из вечных вопросов – чего хотят женщины? Одни – безумной страсти и любви. Другие – успешной карьеры. Третьи – счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. В фильме вы увидите десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему. В 17 часов начнется показ культового фильма эпохи Перестройки «Маленькая Вера» и творческая встреча с актрисой Натальей Негодой (вход – свободный) Этим фильмом, кроме того, откроется в Ельцин-центре фотовыставка «Девушки 80-х». Лента «Маленькая Вера» рассказывает об обычной семье в маленьком приморском городе. Отец и мать озабочены лишь бытовыми проблемами. А дочь Вера, только что закончившая школу, проводит время на дискотеках, за бутылкой вина в подворотне и за болтовней с подружками. Важным событием в жизни Веры становится встреча со студентом Сергеем – он вырос в другой среде, самостоятельно мыслит, у него другие культурные ценности.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 0-300 рублей.

Виолончель, скрипка, фортепиано – классика для женщин

Еще одним подарком для женщин станет бесплатный концерт классической музыки, который начнется в Атриуме Ельцин-центра 7 марта в 16 часов. Виолончелист Глеб Степанов, скрипач Константин Рыбаков, пианистка Анастасия Иванова исполнят для слушателей обширную программу, состоящую из произведений Брамса, Крейслера, Чайковского, Давыдова и других композиторов.

Место проведения: Атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено.

Открытый чемпионат по спуску на бубликах – Crazy Bubble

Впервые в Екатеринбурге в эту субботу пройдет чемпионат по скоростному спуску на бубликах с горы – для всех желающих. Crazy Bubble проведут на площадке СК Уктус 7 марта с 12 часов. Специально для соревнований была построена трасса длиной 406 метров в 2 желоба, по которым будут скатываться на бубликах команды, преодолевая препятствия и выполняя задания. Участие для всех желающих бесплатное, главный приз – путевка на море на двух человек. Предварительная регистрация проходит на официальном сайте и открыта до 6 марта, в день мероприятия регистрация будет открыта с 10:00 до 11:30 в кафе Family House.

Кроме катаний на бубликах в этот день на Уктусе пройдет экстрим-катание Ural Jibb Contest. Джиббинг – это скольжение на сноуборде по разным поверхностям. Соревноваться в этой дисциплине будут только профессионалы. Именитые спортсмены дадут мастер-классы.

Место проведения: СК Уктус (ул. Зимняя, 27)

Вход: свободный.

Последний в сезоне «Снежный вихрь»

Еще одно мероприятие для любителей экстрима, только на машинах, – пройдет в Арамили 7 марта в 12 часов. На трассе местного АСК пройдет завершающий этап ралли «Снежный вихрь» в этом сезоне. Машины будут гонять по закольцованной трассе с крутыми поворотами. Будет снег, лед, препятствия. Пилотам предстоит сразиться за звание лучшего.

Для зрителей будет работать зона фотографии, фуд-корт с кофе.

Место проведения: АСК «Арамиль» (Арамиль, ул. Пролетарская, 82б/1)

Вход: свободный.

Про любимцев аристократок расскажут в музее

В Музее изобразительных искусств 7 марта в 13 часов ждут тех, кому интересно как жили аристократы и аристократки в XVIII столетии. Вероника Калинина, заведующая научно-просветительским отделом музея, прочитает лекцию «Век Просвещения. Любимцы аристократок» в рамках цикла «Приглашение к разговору. Портрет мастера: Женщины в искусстве». Восемнадцатый век – изящный, изысканный, утонченный. Время любования и наслаждения, время философствований и эстетических собеседований, век великолепных камерных портретов. На этой лекции не будет драматизма, напряженного эмоционального строя, лишь очарование прекрасных дам и кавалеров, императриц и герцогинь, и не менее обворожительных художниц восемнадцатого века.

Место проведения: ЕМИИ (ул. Воеводина, 5)

Вход: 100-250 рублей.

Мастер-класс для желающих двигаться свободно – «Поймай движение»

В «Синара-центре» 7 марта в 17 часов пройдет мастер-класс по импровизации «Поймать движение», который проведет танцовщица и хореограф Полина Зайцева. Участников ждет несложная contemporary-разминка, а после – поиск своего движения через пластические упражнения, через взаимодействие с партнером, через разговор.

«Мы будем мягкими и гибкими. Друг к другу. Я не готовлюсь к таким классам, где не знаю, кого встречу. Мое ценное и уникальное качество – умение подсоединяться к другому. Я безумно люблю импровизировать, входить в поток с конкретной группой и вести их в творческом порыве. Для меня современный танец в этом – в свободной игре с движением», – говорит Полина Зайцева.

Участникам рекомендуют приходить в свободной одежде и захватить с собой сменную обувь.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15)

Вход: 350 рублей, нужна предварительная регистрация.

8 Марта расскажут зачем Клара Цеткин придумала этот праздник

В Ельцин-центре 8 марта ждут тех, кому интересна история Международного женского дня. Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман в 16 часов прочитает лекцию «Зачем Клара придумала праздник». Ведь сегодня 8 марта в нашем восприятии – это или «Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день…», мимозы, поздравление «милых дам», – или «фуууу… что там Клара Цеткин придумала». Но вообще-то День международной солидарности женщин появился неслучайно. К 1910 году, когда Клара Цеткин придумала отмечать 8 Марта, женщины во многих странах уже много лет боролись за свои права. И на самом деле эта борьба была очень важна не только для них.

На лекции вы узнаете почему до этого понятия «свободы», «демократии», «прав человека» в основном применялись к мужчинам. На лекции речь пойдет о мирной борьбе за свои права, которую вели и ведут те, кого по праву можно назвать настоящими гражданами своей страны.

Место проведения: аудитория 710 Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

В Музее Ельцина – дискуссия о моде Перестройки

А в Музее Ельцина в тот же день в 16 часов ждут тех, которым интересно – почему 1980-е стали поворотным временем для модников в СССР. В начале десятилетия ценились возможность купить готовую одежду за границей или в магазине «Березка», заказать у хорошей портнихи. В конце десятилетия советские модельеры смогли свободно ездить за границу, новое поколение модельеров стремилось следовать интернациональным тенденциям, зарубежная одежда стала более доступной, но главное – мода стала разнообразнее, а самые смелые постепенно перестали подвергаться осуждению.

Какими 80-е запомнили модники Свердловска (Екатеринбурга)? Был ли «железной занавес» между советской и западной модой и разрушился ли он в перестройку? Что ценилось больше – индивидуальный пошив или покупка брендированной одежды? Можно ли было модно одеваться в магазинах «Одежда»? Чем поражала мода восьмидесятых, и актуально ли что-то из модных практик той поры сегодня? Расскажут модельеры современных модных домов и журналисты.

Место проведения: зал Свободы Музея Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Три меццо дадут концерт в честь 8 Марта

В Музее истории решили порадовать дам специальным концертом – «Три меццо». Прозвучит русская и зарубежная оперная и камерная музыка. Исполнят ее три очаровательных дивы, обладательницы меццо-сопрано – Евгения Бобковская, Эльвира Нигматова и Анастасия Медведева. Аккомпанировать певицам будут пианисты Анна Занина и Тимофей Антропов. В первом отделении концерта прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Модеста Мусоргского. Во втором отделении будут исполнены произведения Бизе, Верди, Сен-Санса, Моцарта, Дебюсси.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 350 рублей.

Гарик Сукачев с программой «Go!» в Екатеринбурге

Для тех, кто хочет 8 марта взбодриться и потанцевать, в 19 часов в «Екатеринбург-Экспо» начнется концерт Гарика Сукачева. В год своего 60-летия известный исполнитель и актер отправился с программой «Go!» в тур по России и не обошел стороной Екатеринбург. Концерты Сукачева невозможно назвать «очередными»: каждое выступление, пожалуй, самого известного хулигана страны и его команды – это исключительное шоу, и музыканты выкладываются на сцене даже не на 100, а на все 200 процентов, заряжая зал неистовой энергией.

Прозвучат хиты времён культовой «Бригады С» и «Неприкасаемых». Организаторы обещают шоу, свободу и анархию, эмоциональный взрыв.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2)

Вход: от 1500 рублей.

Международный фестиваль и конкурс цифрового видео-арта Pixels Fest

В эти выходные, а именно 7 марта, в Екатеринбурге начнется международный фестиваль и конкурс цифрового видеоарта, который продлится неделю – до 15 марта. На медиафасаде Ельцин-центра, а также в кино-конференц-зале будут транслировать самые крутые и современные работы профессионалов визуального медиаискусства. Тема Pixels Fest 2019-2020 – «Цифровые утопии».

В кино-конференц-зале видеопрограммы с участием именитых художников будут идти с 7 по 9 марта в разное время. «Какими могут быть «Цифровые утопии»? Как будут построены взаимоотношения между машинами и людьми в будущем? Можно ли преодолеть настоящее и перейти в совершенно новое, иное по своему устройству технологическое устройство мира? Какая цифровая идентичность человека приближена к идеальной? Где будет проходить граница между реальным и виртуальным миром?», – задаются вопросами художники. Подробная программа есть на сайте фестиваля. Ну и, конечно, часть инсталляций будет показана на огромном медиафасаде Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, на некоторые мероприятия обязательна регистрация.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на четырех улицах Екатеринбурга. / Начало паводка в Екатеринбурге ожидают в первой декаде апреля. / Создатели балета «Пахита» награждены премией правительства РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»