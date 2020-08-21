Выставка «антиковидных» масок и первые концерты в клубе – Weekend в Екатеринбурге

В эти выходные некоторые культурные мероприятия уже переедут в теплые помещения под крышу: EverJazz, который является не только клубом, но и рестораном, возобновляет свои концерты на традиционной площадке. Остальные пока выступают на улице: «Коляда-театр» и филармония – в парке, музкомедия – на парковке. Также в эти выходные можно будет увидеть замечательный спектакль московского актера о Грузии и сходить на выставку защитных масок.

EverJazz вернулся в родные стены

Музыканты клуба EverJazz наконец-то, спустя 5 месяцев, вернулись в родные стены: клуб работает как ресторан, поэтому ему разрешено открыться. В пятницу, 21 августа, в 19 часов здесь выступит дуэт пианистов – Александр Титов и Раф Минеев. Они будут создавать различные импровизации в четыре руки на глазах у зрителей. К музыкантам присоединятся Александр Доброславин (бас) и Юрий Ковалевский (ударные).

В тот же вечер, в 22 часа, на сцену клуба поднимется группа «Изумруд» со своей блюзово-роковой программой. Прозвучат аранжированные хиты «Битлз», «Нирваны» и многих других известных групп.

А в субботу в 19 часов на площадке выступит ProVans (кнопочный аккордеон – гитара). Это сочетание музыки a la France с элементами джазовой импровизации.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

«Коляда-театр» продолжает выступать в парке

На Театральной площади ЦПКиО в пятницу и воскресенье вновь даст спектакли «Коляда-театр». Пятничным вечером в 19 часов здесь покажут спектакль про безжалостную и беспощадную русскую свадьбу «Скрипка, бубен и утюг».

В воскресенье в 11 и 13 часов будет сказка для детей «Мальчик с пальчик». В 15 часов можно будет увидеть взрослый спектакль «Детство» по повести Горького, в 19 часов – «Между небом и землей жаворонок вьется» – постановку по двум одноактным пьесам Николая Коляды в исполнении Олега Ягодина и Константина Итунина.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: на сказки – 300 рублей, на взрослые спектакли – 500-700 рублей.

Мастер-класс по фламенко

В «Синара-центре» в пятницу можно поучиться танцевать. В 19 часов здесь пройдет мастер-класс по фламенко. Под яркую испанскую музыку движения покажет руководитель студии и театра фламенко El Puerto Александрой Крашневской. Как говорят сами танцоры, фламенко развивает чувство ритма и гармонизирует душу, улучшая не только внешнее, но и внутренне состояние человека.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15).

Вход: свободный. Нужна регистрация на сайте.

Солисты поют на парковке

Музкомедия продолжает сезон на парковке. В пятницу, 21 августа, в 19 часов – состоится вечер «На бис» от вокального проекта Non Solo, 22 августа – концерт «Маска, я тебя знаю» – поют солисты театра. 23 августа выступят солистка Мария Виненкова и джаз-бэнд Платона Гезелериди.

Место проведения: парковка музкомедии (угол проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта).

Вход: 300 рублей.

Умная прогулка по историческому центру Екатеринбурга

В субботу можно погулять по центру Екатеринбурга не просто так, а с пользой для ума. Сотрудники Объединенного музея писателей Урала в 12 и 18 часов организуют пешеходные экскурсии по литературному кварталу. Вам расскажут об особняках уральских писателей, истории любви и драмы Мамина-Сибиряка и легендах, связанных с улицами и обликом города.

Место проведения: старт – от ул. Толмачева, 14.

Вход: 200-300 рублей.

Зажигательный и душевный спектакль о Грузии

22 августа в 19 часов на летней эстраде Литквартала покажут замечательный спектакль Георгия Иобадзе «Я, Бабушка, Илико и Илларион» (Москва). Георгий Иобадзе – актер Театра наций и Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, лауреат многочисленных международных и российских фестивалей. А «Я, Бабушка, Илико и Илларион» – это очень точная зарисовка о людях, простых и глубоких, наивных и мудрых, живущих одной судьбой. Детство и юность, первая любовь Зурико – все пронизано грузинским весельем, неиссякаемым юмором и воспоминаниями о бесконечных застольях, которыми так славится Грузия.

Место проведения: летняя эстрада Литературного квартала.

Вход: 500 рублей.

Филармония продолжает сезон на свежем воздухе

Свердловская филармония продолжает давать концерт в парке им. Маяковского. 21 августа в 19 часов симфонический хор под музыкальное сопровождение исполнит любимые песни из советских фильмов. В программе: «Песня о Родине», «Летите, голуби, летите», «Гляжу в озера синие», «Как много девушек хороших», «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина?», «Я люблю тебя, жизнь», «Уральская рябинушка» и другие.

22 августа в 16 часов – программа «В городском саду играет» в исполнении любительского духового оркестра филармонии. А 23 августа симфонический оркестр исполнит «музыку советского кино».

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: 100 рублей.

Коллекция ковидных масок в ТЦ

В ТЦ «Парк Хаус» открылась выставка, что называется, в духе времени. Здесь собрали большую коллекцию защитных масок, которые стали чем-то обыденным во времена коронавируса. Выставка проработает на первом этаже до 31 августа. Всего в экспозиции – около сотни экземпляров: кошачьи маски для селфи, маски с безопасным отверстием для пищи и кофе, свадебные маски, а также антисептики с фруктовыми запахами для тех, кто не переносит резкого запаха лекарств, и даже емкость для чеснока, вернувшаяся в наши дни из 90-х.

Место проведения: ТРЦ «Парк Хаус».

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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