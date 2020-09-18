Ural Music Night, концерт «Курары» и откровенный спектакль «Близость» – Weekend (21+)

В Екатеринбурге сегодня пройдет самый масштабный и долгожданный фестиваль – Ural Music Night, где Елка с другими музыкантами посреди ночи споет песню «Светает». Завтра состоится первый после пандемии концерт группы «Курара», которая будет отмечать десятилетие альбома «Грясь». Также в эти выходные – две первые театральные премьеры: одна – только для взрослых, с откровенными сценами, вторая – для детей. Самые интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Елка, «Хлеб», «Шляпники» и другие – на Ural Music Night

Сегодня на 50 площадках в центре Екатеринбурга будет проходить главный музыкальный фестиваль города – Ural Music Night. Хедлайнером станет певица Елка, именно она будет петь на гала-концерте песню «Светает» вместе со зрителями. Выступление запланировано на 02:00 на Октябрьской площади. Среди других хедлайнеров – The Hatters, «Хлеб», Максим Леонидов («Секрет»), Алексей Романов («Воскресение»), Eilenkrieg, Junkyard Storytellaz, «Отава Ё» и другие. Всего на фестивале выступит около 2 тысяч музыкантов.

В этом году основная часть площадок будут закрытыми – артисты сыграют в барах, ресторанах, винотеках. Но будут и традиционные для Ural Music Night сцены – например, солисты оперного споют с балконов. У Главпочтамта прозвучат этно и фолк, а у ККТ «Космос», как и в прошлые годы, появится рок-сцена, которую сделают представители «Старого нового рока». Хип-хоп в этом году переселили в ЦПКиО.

Вход на все площадки будет возможен только в защитных масках, зрителей просят соблюдать социальную дистанцию.

Место проведения: площадки в центре города и в ЦПКиО.

Вход: свободный, нужна предварительная регистрация.

Лондонский фестиваль анимации – в Екатеринбурге

В пятницу, субботу и воскресенье в Ельцин-центре пройдут показы фильмов фестиваля LIAF-2020. Лондонский международный анимационный фестиваль представит восемь фильмов из Европы и США, которые специально были отобраны для российских показов из масштабной международной и национальной программы. В этом году LIAF представит большие фестивальные хиты – «Дочь» оскаровской номинантки Дарьи Кащеевой, «Симбиоз» Нади Андрашев из официальной конкурсной программы в Анси и еще шесть не менее ярких фильмов.

Показы фильмов пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Смелая премьера – в Драме (21+)

В театре драмы 18 и 19 сентября состоится премьера спектакля «Близость». Кто читал одноименную пьесу Патрика Марбера или смотрел голливудский фильм, тот знает: в произведении много откровенных сцен, физиологических подробностей, сексуального подтекста. В России этот материал ставят на сцене нечасто. Тем сложнее будет актерам театра драмы, которых наверняка зрители будут сравнивать с Джулией Робертс, Натали Портман, Джудом Лоу из голливудской версии.

«Возможно, причиной «непопулярности» этого глубоко искреннего текста в России кроется в том, что мы часто не умеем быть честными даже наедине с собой, а пьеса не боится правды человеческих отношений. И новая постановка нашего театра – это разговор о глубоко личном: о любви, не всегда романтической, страсти, иногда сиюминутной, ревности, подчас вдохновляющей, и их плотском воплощении», – рассказали в пресс-службе театра.

Обратите внимание: постановка – строго для зрителей старше 21 года. У вас могут попросить паспорт.

Место проведения: театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: 300-800 рублей.

В ТЮЗе – современный «Золотой ключик»

Еще одна театральная премьера сегодня и завтра состоится в театре юного зрителя. Здесь для зрителей подготовили современную версию «Золотого ключика» по мотивам сказки Алексея Толстого. Конечно, Карабас, Буратино, Мальвина и другие знакомые всем герои были придуманы почти 100 лет назад и с тех пор мир вокруг нас изменился. Но и сегодня детей волнуют все те же проблемы и они пытаются рассказать об этом взрослым.

В спектакле – авторская музыка, совсем не та, что была в советском фильме. Здесь вы услышите хип-хоп, рэп, диско и латину, много будет живых вокальных номеров. Ну и, конечно, – сказочные декорации и костюмы.

Место проведения: театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: 400-500 рублей.

«Курара» отмечает десятилетие альбома «Грясь»

«Курара» впервые с начала пандемии даст концерт в родном Екатеринбурге. 19 сентября в клубе «Фабрика» музыканты отмечают десятилетие альбома «Грясь». «Грясь» – четвертый альбом Курары и первый, записанный с нынешним составом музыкантов. Группа впервые выступила в Москве и Петербурге именно с этой концертной программой. После, столицы еще не раз дружески принимали группу из сердца Урала, музыканты которой определяют свой стиль как «Е-рок».

«Альбом «Грясь» абсолютно лишен романтизации неприглядных сторон жизни. Беспринципные тексты и тягучая музыка способны ввести слушателя в состояние полного отрицания и самоотречения. А живое исполнение этого альбома по ощущениям сравнимо разве что с прикосновением к оголенным проводам. Но в этот момент происходит не отторжение, а наоборот – обостренное чувство, что ты живешь здесь и сейчас», – говорят об альбоме организаторы концерта.

Конечно, музыканты исполнят не только хиты с четвертого альбома, прозвучат и более поздние, и более ранние композиции.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 900 рублей.

Спиваков и «Виртуозы Москвы» в Филармонии

Филармония с размахом открывает сезон в своих залах весь сентябрь. В субботу, 19 числа, здесь пройдет сразу два концерта Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы» – в 17 и 20 часов. В программе – концерт для двух скрипок с оркестром Баха, адажио Барбера, дивертисмент Моцарта, серенада для струнного оркестра Чайковского.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 3900 рублей.

Фестиваль современной еврейской культуры расскажет, легко ли быть евреем

Юбилейный, пятый, фестиваль современной еврейской культуры начался в Екатеринбурге вчера и продлится до 20 сентября. В этом году масштабное событие состоится одновременно с важным праздником – Рош-а-шана, празднованием нового года по еврейскому календарю.

18 сентября в EverJazz пройдут беседы об особенностях еврейского образования, общинной жизни и традициях благотворительности со спикерами из разных городов мира. 19 сентября – об особенностях проживания евреев в России, их роли в важнейших событиях истории. Пройдет несколько экскурсий «Еврейский Екатеринбург» по самым важным объектам истории общины.

19 сентября в EverJazz покажут документальный спектакль Центра современной драматургии (ЦСД) «Я – еврей, я – на Урале» созданный на основании записей воспоминаний старейших членов общины. После этого состоятся эксклюзивные кинопоказы фильмов израильских режиссеров: современная драма «В пяти часах от Парижа» и комедия «Визит оркестра».

Апофеозом фестиваля станет программа семейного дня в Ельцин-центре 20 сентября. Посетителей ждет большая программа мастер-классов, выставок, экскурсий. В завершении в программы в атриуме выступят известнейший этно-коллектив Екатеринбурга ансамбль «Изумруд» и один из самых талантливых джазовых пианистов страны Даниил Крамер.

Подробная программа фестиваля размещена на сайте jewishfestival.ru.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22), Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Экскурсия «Екатеринбург глазами декабристов»

В Литературном квартале 19 сентября в 14 часов ждут любителей истории города, музейщики презентуют новую экскурсию «Екатеринбург глазами декабристов». Путь практически всех декабристов, сосланных в начале XIX века в Сибирь, лежал через Урал. На почтовых тройках их, закованных в кандалы, привозили в Екатеринбург. Сотрудники музея «Литературная жизнь Урала XIX века» расскажут – как их встречал город, каким они его видели? Кроме того, вас ждут прогулки по самым красивым уголкам старого центра города. Регистрация на экскурсию по ссылке.

Место проведения: старт – от музея (ул. Царская,7/ Толмачева, 14).

Вход: 200-300 рублей.

Завершение фестиваля «Царский мост»

В эти выходные в Екатеринбурге завершается культурно-исторический фестиваль «Царский мост», который продолжается уже неделю. В субботу с 11 до 13 часов будет проходить пешеходная экскурсия «Улица Архиерейская», после нее начнется квест «Прогулка с привидением». Возле исторических домов будут организованы музыкальные площадки, где прозвучит музыка и пройдут конкурсы.

20 сентября, в день закрытия, запланированы экскурсия, мастер-классы по салонным танцам прошлого века, дефиле исторических костюмов. В 18:30 начнется заключительный концерт «…чтоб Музыка звучала!».

Место проведения: почти все мероприятия стартуют от сада Нурова (ул. Чапаева,1).

Вход: свободный, запись на экскурсии, лекции и квесты – через социальные сети.

Концерт памяти Евгения Родыгина

В ЦПКиО в воскресенье в 16 часов пройдет концерт памяти известного уральского композитора Евгения Родыгина, который скончался в июле этого года. Эстрадно-джазовый оркестр представит новую программу к юбилею композитора «Родыгин и Джаз». Песни уральского композитора прозвучат в джазовой обработке: «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс» и другие. По словам сына музыканта Романа Родыгина, об этом его отец мечтал больше 20 лет – чтобы его песни исполнял не только хор, но и эстрадно-джазовый коллектив, – рассказали в ЦПКиО.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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