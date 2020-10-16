Стояние на гвоздях, фильм про Бэнкси и две театральные новинки – Weekend (18+)

Из-за вновь введенных ограничений культурная жизнь Екатеринбурга снова сбавляет обороты, но это не значит, что в выходные вам придется сидеть дома. Можно сходить на премьеру спектакля по пьесе Ибсена в ЦСД или отправиться на новый спектакль в «Коляда-театр», посетить всей семьей с детьми филармонию или квест про Гарри Поттера. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Премьера спектакля «Гедда Габлер»

В Центре современной драматургии в пятницу, 16 октября, состоится один из премьерных показов спектакля «Гедда Габлер». Режиссер Антон Бутаков поставил одну из самых неоднозначных пьес Генрика Ибсена, которую сначала не брал ни один театр, а затем она стала хитом во многих странах. Это история о женщине, несвободной в своей внутренней свободе. Гедду Габлер критики сравнивают с античной героиней Медеей – на спектакле вы узнаете, почему.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит. Ф).

Вход: 700 рублей.

Вечер музыки Фрэнка Синатры

16 октября в 22 часа в клубе EverJazz пройдет концерт-посвящение Фрэнку Синатре. Это имя известно всем – даже тем, кто далек от мира музыки и джаза. Неповторимый тембр голоса Синатры трудно забыть, услышав один раз. Песни в исполнении Синатры – это классика эстрады и стиля свинг, яркий образец эстрадно-джазовой «мурлыкающей» манеры пения «крунинг».

«Его композиции звучат саундтреками ко множеству культовых фильмам. Они же извещают нас о приближении рождества, начав звучать на каждом углу. В этот вечер мы услышим их вновь в исполнении резидентов джаз-клуба EverJazz», – говорят организаторы.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 400-700 рублей.

Концерт Maruv – в кабаре

В кабаре Show Girls сегодня в 21:00 начнется концерт неоднозначной и эпатажной певицы Maruv. Ее откровенные клипы стали настоящими хитами телеканалов и интернета, провокационные танцы и сюжеты – визитной карточкой. В кабаре Екатеринбурга Maruv исполнит лучшие хиты.

Место проведения: Show Girls (ул. Малышева, 74).

Вход: резерв столика – 10 тысяч рублей.

Концерты органа и флейты для всей семьи

В Свердловской филармонии в эти выходные ждут семьи с детьми. 17 октября в 16 часов здесь будет органный час с Тарасом Багинцом. Это знакомство с органом для слушателей всех возрастов, где можно будет услышать музыку и узнать разные истории про композиторов, писавших для органа.

А 18 октября в 19 часов – концерт «Волшебная флейта» в исполнении филармонического оркестра. И, как понятно из названия, главной героиней вечера станет флейта. Прозвучат увертюра к опере «Волшебная флейта» Моцарта и концерт для флейты с оркестром К.Ф.Э. Баха.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 400 рублей.

Квест для любителей Гарри Поттера

Музей «Литературной жизни Урала ХХ века» повторит в субботу в 13 часов квест для детей и родителей «Письмо из Хогвартса». Почти каждый ребенок захочет окунуться в атмосферу таинственности из книг про Гарри Поттера. Участники обучатся зельеварению, полетам на метлах, а в финале квеста примерят Распределяющую шляпу и получат письмо с приглашением в Хогвартс.

Место проведения: Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10).

Вход: 300 рублей.

Новинка в «Коляда-театре»

17 октября в 14 часов в «Коляда-театре» можно посмотреть один из премьерных спектаклей – «Нефритка» молодого режиссера Сергея Зырянова.

«Когда было такое, чтобы родители понимали своих детей? Ведь взрослым всегда кажется, что раньше и трава была зеленая, небо голубое, а нынешняя молодежь совсем не такая, как мы. Главный герой этой пьесы молодого драматурга Сергея Ермолина пытается доказать своим родственникам, окружающим, что у него есть право жить так, как хочется ему, а не другим. Он ищет место под солнцем, ищет свою любовь и хочет жить по своим законам, а не по правилам, придуманным кем-то», – рассказали в театре.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: 600 рублей.

«Мировой рекорд по стоянию на гвоздях»

В «Синара-центре» в воскресенье с 10 до 17 часов будет проходить необычная вечеринка под названием «Мировой рекорд по стоянию на гвоздях».

«Почему рекорд? Количество участников: 200 человек. Продолжительность: 90 минут. Будут гвозди», – рассказывают организаторы.

В программе – выступление «министра счастья» Дмитрия Хара, концерт Ясередина, звуковое сопровождение варгана от Ильдара Гимадиева, выступление PROгвозди от Дмитрия Шестака и так далее.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: свободный, по регистрации.

Фильмы про Бэнкси и других культурных феноменов и героев

В Ельцин-центре в эти выходные проходят кинопоказы в рамках фестиваля Beat Weekend, который ежегодно в октябре собирает зрителей 15 крупных городов России. Задача проекта – дать зрителям по всей стране возможность увидеть новое документальное кино о культурных феноменах и героях, которые им интересны и близки.

Одним из ключевых фильмов программы этого года стала картина «В погоне за Бэнкси».

«Режиссеры Аурелия Рувье и Шеймас Хэйли устраивают тур по блокбастерам Робин Гуда уличного искусства. В программе: закоулки Нью-Йорка и Лондона; отель с «худшим видом на свете» – на стену между Израилем и Палестиной; трюк с самоуничтожением картины, проданной на «Сотбис» за 1,4 миллиона фунтов стерлингов прямо во время аукциона; относительно новое граффити про грязный воздух в промышленном центре Порт-Толбот...», – говорится в анонсе.

Еще одна лента – «Книготорговцы» – рассказывает про букинистов и библиофилов в Нью-Йорке. Погоня за редкими томами, собиравшиеся десятилетиями коллекции, переходящие по наследству лавки с редчайшим подбором томов, страсть к знаниям и привязанность к тактильным ощущениям от книг – в Нью-Йорке (и в фильме) эта страсть проявлена в наивысшей степени, но для того, чтобы ее пережить и почувствовать, не обязательно пересекать океан.

Полная программа и время сеансов есть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 350 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.10.20

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