Премьера «Лючии ди Ламмермур», танцы мужчин на каблуках и французское кино – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге впервые покажут оперу «Лючия ди Ламмермур», которую поставили в «Урал Опера Балет», дадут три концерта музыки Чайковского и покажут истинно французское кино. Кроме того, у театралов будет возможность увидеть легендарный мюзикл «Кинки Бутс», где мужчины танцуют на 15-сантиметровых каблуках. Куда еще сходить в выходные – читайте в обзоре «Нового Дня».

Неделя музыки Чайковского в филармонии

В Свердловской филармонии завершается неделя музыки Чайковского. С пятницы по воскресенье можно посетить три разных концерта, на которых будут исполнены произведения российского композитора.

6 ноября в 19 часов выступят Арсений Николаев-Тарасевич (фортепиано) и Уральский академический филармонический оркестр. Прозвучат два сочинения Чайковского – концертная фантазия для фортепиано с оркестром и увертюра-фантазия «Гамлет».

7 ноября в 19 часов молодой пианист Арсений Николаев-Тарасевич представит сольную программу, в которую вошли Сонатина Равеля, шесть пьес из цикла «Времена года» Чайковского и соната № 21 «Аврора» Бетховена.

А в воскресенье в 19:00 симфонический хор филармонии исполнит произведения русских композиторов, созданные на стихи русских поэтов. Прозвучат знаменитые русские песни, романсы, музыка Глинки, Калинникова, Абаза, Чайковского, Свиридова на стихи Пушкина, Тютчева, Козлова, Тургенева, Плещеева, Орлова.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 350 рублей.

Блюзовый вечер в клубе «Фабрика»

6 ноября в 20 часов в клубе «Фабрика» Владимир Демьянов и Blues Doctors представят программу «Travelling South/Едем на Юг». Музыканты сыграют классические блюзы Роберта Джонсона, Лидбелли, Мадди Уотерса, Би Би и Фредди Кингов, Альберта оказавшие огромное влияние на мировую музыкальную культуру.

Место проведения: клуб «Фабрика» (переулок Центральный рынок, 6).

Вход: 200-500 рублей.

Неделя французского кино в Ельцин-центре

В Ельцин-центре 4 ноября началась неделя французского кино, которая продлится до 10-го числа. В выходные можно будет увидеть четыре современных фильма разных жанров, которые будут демонстрироваться на французском языке с субтитрами.

6 ноября в 19:30 – фильм «Всё, что осталось от революции»: Анжеле было 8 лет, когда первый Макдональдс открылся в Восточном Берлине. С тех пор она боролась с проклятием своего поколения: родиться «слишком поздно» во время глобальной политической депрессии. Ее сестра выбрала мир бизнеса, а мать в одну ночь бросила свою политическую борьбу, чтобы уехать в одиночку в деревню.

7 ноября в 12:00 – фильм «Далеко на Север», а в 17:30 – «Умри, но сделай»: Элиза, вспыльчивая и бедовая 17-летняя девушка, мечтает на всю катушку насладиться летним отдыхом в местечке, где выросла. Но ее мать уезжает, оставляя Элизу с отцом и поручая ей заботу о сестре с инвалидностью. Все возрастающая ответственность заставляет девушку метаться от любви к ненависти, подчас теряя почву под ногами.

8 ноября в 12 часов – фильм «100 килограмм звезд».

Более подробно про фильмы можно почитать на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 250 рублей.

Премьера оперы «Лючия ди Ламмермур»

7 и 8 ноября в «Урал Опера Балет» состоится премьера оперы «Лючия ди Ламмермур». Из-за пандемии зрители увидят не масштабный спектакль, а театрализованное концертное исполнение. В основу либретто положен роман Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста», действие которого происходит в Шотландии XVIII века. Даже тот, кто никогда не слышал «Лючию ди Ламмермур», знает одну из самых главных арий Il dolce suono – ее исполняла Дива Плавалагуна в «Пятом элементе».

В Екатеринбурге «Лючия ди Ламмермур» ставится впервые. Действие перенесено во времена, когда Шотландия представляла собой несколько сотен кланов, поочередно враждующих между собой.

«Сценический антураж под стать месту и характеру действия: холодный колорит, грубая фактура – брутализм, вошедший в моду благодаря «Игре престолов» и другим телевизионным сагам. Не стоит удивляться, что в гардеробе заглавной героини не будет белого подвенечного платья с фатой, каковое стало обязательным постановочным атрибутом «Лючии ди Ламмермур»: то, что невесты непременно должны носить белое, придумали уже в эпоху Доницетти», – рассказали в театре.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 200-2000 рублей.

Кинопоказы известных британских спектаклей – в проекте TheatreHD

8 ноября в Ельцин-центре можно посмотреть сразу два спектакля театров Великобритании в записи. В 14:20 – «Вид с моста» (театр The Young Vic, режиссер – Иво ван Хове). Звездный актерский состав под предводительством Марка Стронга блистает в смелой постановке пьесы Артура Миллера. Эта история запретной любви не сходит с театральных подмостков по обе стороны океана уже более полувека. Портовой грузчик Эдди Карбоне живет в Бруклине с женой Беатрис и племянницей Кэтрин. Однажды на пороге их дома появляются родственники Беатрис, братья Марко и Родольфо. Оба они находятся в стране нелегально, но Эдди рад приютить их у себя. Однако мирному течению дней приходит конец, когда Родольфо влюбляется в прекрасную 17-летнюю племянницу Эдди.

В 17:10 покажут мюзикл «Кинки Бутс» (Великобритания, театр: LW Theatres). Это реальная история небольшой семейной обувной фабрики, которая сначала превратилась в фильм, а затем – в мюзикл (2016), который покорил обе стороны Атлантики. Зрителей ждут сияющие блестками наряды, невероятные танцы мужчин на 15-сантиметровых каблуках, шутки и смешные ситуации.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

«Красная скрипка» исполнит популярные хиты в современных аранжировках

В воскресенье в 19 часов в клубе EverJazz пройдет концерт группы «Красная скрипка». Этот проект вобрал в себя эпичность академической и драйв рок-музыки. В репертуаре «Красной скрипки» – композиции великих классиков в авторских аранжировках стоят бок о бок с произведениями народной музыки в рок-обработке. А также классика рок- и поп-сцены (Abba, Metallica, Prodigy, Nightwish) с темами из популярных кинокартин («Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», «Шерлок Холмс»).

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 400-700 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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