Живое выступление «Би-2», выставка Клода Моне и еще одна «Ночь музеев» – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге впервые с начала пандемии состоится концерт группы «Би-2», начнется фестиваль Ural Music Parties с живыми выступлениями музыкантов. В ЕМИИ привезли шедевр Моне и готовы показать фильм про Эрмитаж. В ДК железнодорожников покажут перформанс, где зрители будут смотреть на актеров сверху. И уральцев ждет еще одна «Ночь музеев» – онлайн. Эти и другие события в обзоре «Нового Дня».

Концерт «Би-2» «Выйдем из дома»

«Би-2» выступят в Екатеринбурге с единственным концертом «Выйдем из дома» уже сегодня, в 19 часов. Уникальная программа, которая будет исполнена группой лишь единожды, получила название по заглавному рефрену из летнего релиза группы «Депрессия» – второго сингла грядущего альбома «Би-2». В программе «Выйдем из дома» впервые будут сыграны вживую, в долгожданном офлайне, громкие премьеры 2020 года – «Пекло» и «Депрессия». Обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

Вход: от 2500 рублей.

Музыкальный фестиваль Ural Music Parties

В Ельцин-центре накануне начался фестиваль Ural Music Parties, в рамках которого до 3 декабря будут проходить сольные концерты ведущих артистов России «с европейским грувом», а также лучших коллективов Екатеринбурга. Сегодня, 13 ноября, в 20 часов можно послушать Tony Karapetyan & ProJazzGroup. Энтони Карапетян – лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей, а ProJazz.Group – нижегородская группа, которая представляет мультистилистический джаз.

А в воскресенье, 15 ноября, в 20 часов выступит екатеринбургская группа Funky Bizness Gang. За основу музыканты берут классическое звучание фанка и на его основе создают авторскую музыку со своим узнаваемым почерком.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 500 рублей.

Гала от «Урал Балета»

В Екатеринбургском оперном театре в пятницу в 18:30 состоится концерт «Гала Урал Балета» – балетная труппа представит на суд публики сцены из разных произведений. Будет «Лебединое озеро», танец басков из балета «Пламя Парижа», «Дон Кихот» и многое другое.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 200-2000 рублей.

В Екатеринбург привезли картину Клода Моне

В Музее изобразительных искусств проходят Дни Эрмитажа, на которые впервые привезли картину французского импрессиониста Клода Моне «Большая набережная в Гавре». Эта работа своей импровизационной манерой исполнения ярко отражает творчество Клода Моне самых дерзких лет в истории импрессионизма. Художнику будет посвящен и цикл лекций, на которых можно узнать о его первых шагах в живописи, первой выставке и дальнейшей судьбе. Лекции 13 и 14 ноября читает Алена Петровская – искусствовед, сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа.

Кроме того, во время Дней Эрмитажа в ЕМИИ будут показывать фильмы про искусство, а на закрытии фестиваля 15 ноября с 12 до 17:30 будут показывать фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone».

Место проведения: ЕМИИ (ул. Воеводина, 5).

Вход: 250 рублей, льготный – 100 рублей.

Премьера сериала на «Ночи музеев» онлайн

В эту субботу в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев» – уже вторая в этом году в онлайн-формате. Из 60 площадок, которые заявлялись для участия в офлайне, на удаленный формат согласились только 11 музеев. По словам организаторов, ноябрьская акция будет отличаться от майской тем, что будет более ламповой – она будет посвящена истории Екатеринбурга и будет больше затрагивать локальные темы. В частности, онлайн состоится премьера семи короткометражных фильмов про Екатеринбург на рубеже XIX-XX веков, снятые музеем истории. В офлайне увидеть сериал пока не получится. Как писал «Новый День», съемки начались летом. В фильмах были задействованы и профессиональные актеры, и любители. Также на «Ночи музеев» онлайн покажут телеспектакль «Свердловск: культурная эвакуация» – это демо-версия будущего спектакля, который покажут на открытии центра «Эрмитаж-Урал» в апреле 2021 года. Другие участники «Ночи музеев» подготовят обзорные онлайн-экскурсии, лекции, инклюзивные проекты. Кроме того, можно будет посмотреть фильм-ретроспективу о том, как проходила акция в прошлые годы – когда тысячи человек перемещались по центру Екатеринбурга, переходя из одного музея в другой. Полная программа есть на сайте «Ночи музеев» в Екатеринбурге.

Место проведения: онлайн.

Вход: свободный.

Танцевальный перформанс «Вид сверху»

В субботу в 19 часов в ДК железнодорожников танцевальный театр «Фора» покажет перформанс «Вид сверху». Особенностью станет расположение зрителей по периметру, на балконах центрального зала. Они смогут наблюдать действие сверху. Танцовщики же будут внизу, в партере. И весь посыл хореографии устремится вверх.

Этого требует замысел спектакля: артисты покажут, что люди привыкли вопрошать, глядя вверх, о причинах своих проблем. «Решительно посылая вверх свою энергию, мы ждем ответа, ждем знака. А что там, наверху? Кто смотрит на нас сверху? Для каждого ответ свой», – говорят создатели спектакля.

Место проведения: Челюскинцев, 15.

Вход: 1500 рублей.

Концерт с хитами The Beatles

14 ноября в 21:30 в клубе EverJazz состоится концерт-посвящение The Beatles. Песни ливерпульской четверки стали саундтреком к 1960-м годам. Группу любили практически все, однако джазисты относились к творчеству Beatles неоднозначно. Сейчас популярность группы стихла, но отношение к музыке Beatles как к одному из важнейших музыкальных феноменов XX века стало общепринятым. Вы можете познакомиться с творчеством группы глазами современных джазовых музыкантов на концерте квартета Данияра Баяманова. Джазовый коллектив исполнит культовые песни The Beatles в авторских аранжировках.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Восточная сказка – в филармонии

А в филармонии в субботу можно мыслями перенестись на волшебный и загадочный Восток. Здесь в 19 часов начнется концерт, который назвали «Шахерезада» – по названию симфонической сюиты Римского-Корсакова. Ее исполнит Уральский симфонический оркестр. Также прозвучит «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».

«Волшебные сказки способны приблизить чудо», – говорят в филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 500 рублей.

Новинки – в «Коляда-театре»

В эту субботу в «Коляда-театре» можно посмотреть сразу несколько спектаклей, которые появились в репертуаре совсем недавно. В 14 часов – «Край земли русской. Конечная»: история любви немыслимой, жадной и жаркой. «Где-то на краю земли русской, у океана, в доме, который засыпается песком, встречаются Алена и Марина. Алена – сестра Мити, а Марина – его жена. А Мити нет, он умер. Но Митя все равно тут, в этом доме, вместе с этими женщинами, пытающимися понять: что он был за человек, почему ушел из жизни, кто виноват в его смерти и кто сильнее его любил», – говорится в аннотации.

А в 18:30 – комедия «Не включай блондинку», действие которой снова происходит в городе Дощатове – он фигурирует во многих пьесах Коляды. В новой истории из Дощатова четыре библиотекарши держатся за свое место, боятся, что придут новые хозяева и библиотеку снесут, чтобы выстроить на этом месте бизнес-центр. Меценат Владимир Николаевич стал частенько посещать библиотеку и, кажется, останется этот очаг культуры на своем месте по одной понятной причине. Правда, какова цена и будет ли так, как хочет новый хозяин?

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: от 600 рублей.

Рождественское настроение – в драме

А посетив Театр драмы в субботу, можно уже поймать новогоднее настроение – погода этому способствует. В 12 часов здесь покажут фантастическую историю по Гоголю «Ночь перед Рождеством». Сюжет известен всем: ясная морозная ночь накануне Рождества – время, когда происходят чудеса и сбываются желания. Именно в эту ночь жизнь на хуторе наполняется необычайными событиями: важные хуторяне попадают в мешки, обаятельная ведьма влетает в печную трубу, а незадачливый черт, укравший месяц, вынужден тащить на себе местного кузнеца Вакулу в Петербург – раздобыть черевички, какие носит сама царица, в подарок молодой красавице Оксане.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.11.20

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