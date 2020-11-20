Три dance-спектакля, пермские «Гномы» и премьера по МакДонаху – Weekend (18+)

В эти выходные театралов ждет премьера «Королевы красоты» по МакДонаху в ЦСД и прямая трансляция спектакля Льва Додина «Гамлет». Меломанов порадуют джазовые версии произведений Чайковского, арфовый концерт и выступление пермских «Гномов». Кроме того, в эти выходные будет много интересного кино: от датских новинок до ленты про Грету Тунберг. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Премьера «Королевы красоты» по МакДонаху

20 ноября в Центре современной драматургии состоится премьера спектакля «Королева красоты» по пьесе Мартина МакДонаха. Режиссером спектакля стал молодой артист театра Илья Калин. В ЦСД называют спектакль «историей о разрушительной силе лжи, тотальном одиночестве, неоднозначном воздействии алкоголя и дерьмовом печенье».

«Что лучше? Плыть по течению дней своих, брести одиноко в кромешной темноте или оборвать уже все нити в этом театре уродов и «оступившись, головой вниз»? Говорят, что с незнакомыми людьми лучше не заговаривать. Да и со знакомыми, пожалуй, тоже», – говорится в аннотации спектакля.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а лит Ф).

Вход: 700 рублей.

Арфовый концерт «Танцы осени»

В пятницу, в 19 часов, в музее истории Екатеринбурга состоится арфовый концерт «Дары осени». В программе: Глюк, Вагензейль, Надерман, Годефруа, Форе, Турнье и другие. Их мелодии прозвучат в исполнении Вероники Лемишенко (арфа) и ее коллег Екатерины Ольховой (виолончель), Михаила Калупина и Дениса Беспоместных (скрипка). Также в концерте поучаствуют юные ученицы Вероники Лемишенко – арфистки Арина Панова и Алина Любимова.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 200 рублей.

Хор «Доместик» представит программу «Ave Maria: от Ренессанса до современности»

В субботу, 21 ноября, в 18 часов в Доме музыки хор «Доместик» представит новую программу «Ave Maria: от Ренессанса до современности». Ракурс новой программы – исторический. Коллектив на примере Ave Maria познакомит слушателя с историей мировой духовной музыки от XVI до XXI века. Со сцены прозвучат песнопения разных христианских традиций. Хор обратится также и к современной духовной музыке, например, Ave Maria испанца Бусто.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Три dance-спектакля – за один вечер

В Ельцин-центре в субботу в 19 часов пройдет вечер современной хореографии, на котором состоится премьера трех разных танцевальных спектаклей. Первый – «Мед» – постановщики (хореограф Александр Фролов) задумали как спектакль о чем-то хорошем, о благополучии, красоте, счастье и «сладости» жизни. Второй – «Это мое место» – делала Ксения Бурмистрова, которая работает в «Провинциальных танцах». Постановкой она пытается ответить на вопрос – где оно – мое место? Нужно ли оно вообще? И третий спектакль – «Премьера» – это постановка коллектива Zonk'a. Спектакль в стиле contemporary dance сделан буквально из ничего, только казусы, красота, музыка, слова, танец, тишина и конец.

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 400-800 рублей.

Концерт пермских «Гномов»

А еще в субботу в Ельцин-центре пройдет концерт в рамках фестиваля Ural Music Parties. В 20 часов в клубе Center выступит Gnoomes – пермская психоделическая поп-группа, образованная в 2014 году. Это одна из немногих российских групп, дающая концерты в Европе чаще, чем в России. Сами музыканты пытаются привнести европейскую культуру разножанровых фестивалей на российскую сцену , не ориентируясь на популярные имена. В прошлом году Gnoomes сделали одноименный фестиваль в Перми, на котором наряду с отечественными группами выступили иностранные артисты.

Место проведения: клуб Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 500 рублей.

Классика Чайковского в джазовой обработке

В клубе EverJazz в субботу в 19 часов трио Александра Титова и Игорь Паращук (саксофон) представят программу «Чайковский в джазе». Этот проект нельзя назвать компромиссом или попыткой угодить и любителям джаза, и людям, воспитанным на классической музыке. Это скорее перевод чарующей музыки великого композитора на современный джазовый язык, это свойственное джазу проживание и пропускание через себя мыслей и идей Чайковского, выражение в ритме современной жизни и на языке нашего времени эмоций и чувств композитора.

Автор аранжировок и вдохновитель проекта, пианист Александр Титов обратился к музыке Чайковского, в частности к циклу «Времена года», как к настоящей кладовой изумительных по музыкальности и универсальности мелодий. Поражающие своей красотой и простотой, музыкальные темы цикла дают безграничный простор для джазовых музыкантов.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Фестиваль Датского кино в Ельцин-центре

В эти выходные в Ельцин-центре можно посмотреть фильмы из афиши 12-го фестиваля «Датская волна». Режиссеры снимали свои картины еще до пандемии и, естественно, ленты не затрагивают самой острой темы наших дней – но звучат удивительно актуально. Потому что в каждом фильме новой «Датской волны» герои оказываются на переломном этапе жизни и сталкиваются с нешуточными (даже если это комедия) испытаниями.

20 ноября в 19:30 можно увидеть фильм «Наш человек в Америке» – это подробная биография легендарного политика Генрика Кауфманна, датского посла в США в годы Второй мировой войны. 21 ноября в 13:30 – «Психоз» – витиеватая, напоенная сюрреализмом драма о безднах женской натуры. 22 ноября в 18:30 – «Своя ноша» – смелая чёрная комедия, неортодоксальный вариант бадди-муви про кризис средних лет.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей – на один сеанс.

Спецпоказ фильма про Грету Тунберг

Еще один фильм, который продемонстрируют в Ельцин центре, – картина о самой знаменитой девочке-подростке на планете, хит кинофестивалей в Торонто и Венеции «Я – Грета». Онлайн на показе будет присутствовать режиссер Нейтан Гроссман, а офлайн программу представит Олег Лутохин, руководитель отдела образовательных программ и будущий директор Ельцин-центра.

В 2018 году 15-летняя Грета Тунберг впервые вышла к зданию шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». Тогда о еще никому не известной школьнице услышал ее соотечественник, режиссер Натан Гроссман, и провел вместе с Гретой целый год, снимая все, что с ней происходило. Получилась очень личная работа, не столько про Грету-активистку, сколько про Грету-подростка. В кадрах она не только перемещается между конференциями и произносит речи, но и спорит с отцом, танцует в пустой комнате, получает аттестат, читает комментарии в твиттере и смеется над ними.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 350 рублей.

Прямая трансляция спектакля Додина из Малого драматического театра

Театралов порадует показ спектакля «Гамлет» в постановке известного режиссера Льва Додина. Прямая трансляция будет идти 22 ноября в 21:00 в кинотеатре «Синема парк Алатырь».

«Додин пишет собственную версию этой пьесы, подробно изучив другие источники вокруг героя Шекспира. Краеугольным камнем становится традиционный зрительский взгляд на историю принца Датского – мы так привыкли считать его жертвой, что кажется, совсем упустили из внимания, что руки Гамлета в крови не меньше всех остальных, а жажда власти – возможно, даже сильнее. Додин поставил один из самых бескомпромиссных спектаклей и один из самых важных в истории этой пьесы», – говорится в аннотации.

Место проведения: «Алатырь» (ул. Малышева, 5).

Вход: 450 рублей.

Выставка «Сеанс», которая заменит вам психотерапевта

В Екатеринбурге в ГЦСИ открылась выставка «Сеанс». Посетителям в одиночестве предложат пройти по разным залам, где они лицом к лицу встретятся со своими страхами и переживаниями. Как рассказала «Новому Дню» куратор проекта Ольга Комлева, на выставке будет несколько отдельных залов. В каждом будут представлены фото-, видео-, медиаработы на определенные темы. В одном зале все будет посвящено семейным отношениям, в другом – фобиям, в третьем – отношениям со своим телом, в четвертом – осознанному потреблению и так далее. По всем этим помещениям зритель должен будет пройти в одиночестве – никаких групповых экскурсий в рамках «Сеанса» не будет. В завершении вас будет ждать световая саунд-инсталляция, «которая погружает в космическое пространство, где вы поймете всю красоту и сложность этого мира и человека в нем».

Чтобы не заблудиться в лабиринтах залов ГЦСИ, каждому посетителю выдадут аудиогид. Но это будет не классический гид – вы не услышите там описания работ художников, исторические факты и так далее. Он будет подталкивать к вашим собственным размышлениям, к вашему опыту. Аудиогид написан при помощи драматурга Ирины Васьковской и практикующего психотерапевта Галины Щепеткиной. Чтобы попасть на индивидуальную экскурсию по внутреннему миру, нужно заранее зарегистрироваться.

Место проведения: ГЦСИ Екатеринбург (ул. Добролюбова, 19а).

Вход: 100-200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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