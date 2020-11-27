Разговор о #яжематерях, географический диктант и много Бетховена – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге будет много концертов, посвященных 250-летию Бетховена, пройдет вечер джазовой музыки из кино, состоится премьера фильма про человека из Подольска. Яжматерей и их противниц ждут на откровенный паблик-ток в музее, где можно будет узнать, как справлялись с постродовой депрессией в прошлые века. А любителей географии ждет тематический диктант. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Бетховенский фестиваль в Екатеринбурге

В Свердловской филармонии в эти дни проходит большой фестиваль в честь 250-летия Бетховена. Сегодня, 27 ноября, состоится концерт «Вечер будущих звезд», на котором участники Оркестровой академии исполнят бетховенский септет. Изначально септет предназначался в подарок императрице Марии Терезии и был презентован ей на первом публичном концерте композитора в Вене. Произведение пришлось по вкусу и стало одним из самых популярных в XIX веке. Его переложение играли Ференц Лист и Карл Черни, а воодушевленный Франц Шуберт сочинил свой ансамбль для восьми музыкантов.

28 ноября фестиваль отправится в Первоуральск, где музыку Бетховена исполнят струнный квартет и солисты Свердловской филармонии.

А 29 ноября в Екатеринбурге пройдет концерт, на котором солисты исполнят цикл песен «К далекой возлюбленной». Неизвестной возлюбленной великий композитор посвятил первый в истории музыки романтический песенный цикл, полный нежных слов, прелестных музыкальных пейзажей и пленительных мелодий. В том числе на концерте выступит один из самых ярких вокалистов современной Германии Томас Бауэр, который пел на знаменитом Бетховенском фестивале в Бонне.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 350 рублей.

Премьера фильма «Человек из Подольска»

В Ельцин-центре в пятницу в 19 часов режиссер Семен Серзин представит свой фильм «Человек из Подольска», на показе будет и исполнитель главной роли Вадик Королев. «Человек из Подольска» снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В ней драматург рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу – и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов, а сам Данилов получил за пьесу «Золотую маску».

По словам Серзина, пьеса «Человек из Подольска» – очень редкий драматургический материал: «Комедия и абсурдистская комедия у нас в принципе нечастый гость в театрах и кино. Когда я познакомилась со спектаклем «Человек из Подольска», то сразу почувствовал близкий триумф. Текст очень честный, строгий, а чувство юмора Дмитрия Данилова импонирует не только нам, но и тем 40 театрам по всей России, которые поставили эту пьесу».

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Семен Серзин

Премьера спектакля «Я пишу для букваря...»

28 ноября в 19 часов в Ельцин-центре – премьера спектакля Plug and Play «Я пишу для букваря...» режиссера Дмитрия Зимина. Это спектакль, основанный на выдуманных и реальных историях уральских драматургов.

«Мы выбрали четырех уральских драматургов с возрастным разбегом 10 лет. Это Алексей Еньшин, Роман Козырчиков, Маша Конторович и Алексей Синяев. Они будут задавать друг другу философские и игровые вопросы, пытаясь определить важные для себя понятия. Отвечая на них правдиво или фантазийно, они будут формулировать свою картину мира, – рассказали создатели. – Уральская драматургическая школа – отдельный феномен. Он уже требует изучения. Этот спектакль – одна из первых попыток (если не самая первая) разобраться в особенностях уральской школы драматургии, понять, в чем здесь прорыв, а где уже возникают штампы».

Место проведения: театральная платформа Ельцин-центра.

Вход: 400 рублей.

Два концерта Ural Music Parties

28 и 29 ноября продолжится фестиваль Ural Music Parties в Ельцин-центре, во время которого в Екатеринбург приехали лучшие музыкальные группы со всей страны. 28 ноября в 20 часов в клубе Center выступят Максим Свобода и Кристина Кошелева. Первый – композитор, музыкант, основатель и лидер группы «Свобода», финалист шоу «Песни на ТНТ». Максим также пишет песни для Кристины Кошелевой и создал музыку к сериалу «Гоголь». Все песни Максима – о независимости, поисках себя в этом мире, одиночестве и о любви. Кристина Кошелева – экс-артистка Максима Фадеева, известная уникальным тембром голоса и нежным образом.

А 29 ноября в 20 часов там же пройдет концерт The Soul Surfers – уникального в своем роде коллектива из Нижнего Новгорода. Группа на настоящий момент выпустила и продала более 20 тысяч виниловых пластинок по всему миру. «Соул Серферс» выступают с гастролями в США и Европе, на крупнейших российских фестивалях.

Место проведения: клуб Center (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 500 рублей.

Откровенный разговор о женщинах ко Дню матери

28 ноября в 16 часов в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» пройдет public talk о женщине-матери, семье и о том, почему 200 лет назад нельзя было кричать #яжемать. «Быть мамой во все времена непросто. Но нашим предшественницам, даже таким именитым, как жена Станиславского – актриса МХАТа Мария Лилина, было еще сложнее. А понятия «послеродовая депрессия» вообще не существовало. Накануне Дня матери, в поддержку российских женщин-мам, расскажем о правилах счастливой семейной жизни по системе Станиславского», – обещают музейные работники.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 100-200 рублей.

Хиты кинематографа исполнит Анастасия Гаева

В клубе EverJazz в субботу в 21:30 вокалистка Анастасия Гаева и резиденты клуба исполнят хиты из разных фильмов. Джазовая музыка не так часто звучит в современных кинокартинах, однако многие джазовые саундтреки из фильмов XX века не теряют своей актуальности до сих пор: «Серенада солнечной долины», «В джазе только девушки», «Кабаре», «Осенние листья» и так далее. Джазовая музыка и кинематограф стали главными направлениями в искусстве XX века.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Географический диктант

29 ноября в 12 часов в Екатеринбурге желающие напишут Географический диктант. Будут работать несколько офлайн и онлайн-плозадок. Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте dictant.rgo.ru в разделе «География диктанта». Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Отметим, что в 2020 году Российское географическое общество впервые провело конкурс на лучшие вопросы диктанта. Они окажутся в бланках акции вместе с вопросами от именитых экспертов.

На каждой площадке будет свой ведущий. Например, вести Географический диктант в Ельцин-центре будет музыкант и путешественник Михаил Лузин. А на виртуальной площадке «Синара-центра» пройдут онлайн-экскурсия и видеопрезентация.

Место проведения: площадки диктанта.

Вход: свободный.

Оркестр В-А-С-Н тоже вспоминает Бетховена

В честь 250-летия композитора в Екатеринбурге проходит не только фестиваль. В Доме музыки камерный оркестр В-А-С-Н открывает серию вечеров «Вивальди & Бетховен», во время которой раскроется непривычная сторона двух известнейших композиторов. 29 ноября на сцене Дома музыки прозвучат редко исполняемые сочинения Людвига ван Бетховена. В 26 лет Бетховен начал терять слух, но даже болезнь не помешала сочинению музыки. Выдающийся автор стоял на пороге музыкального романтизма и популяризировал фортепиано, создав 5 концертов, 38 сонат, около 60 пьес и несколько десятков других произведений для этого музыкального инструмента.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 400 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

Пополнение в екатеринбургском зоопарке: барсуку привезли подружку, а кинкажу готовят к продолжению рода (ФОТО). / Гособвинитель запросила для Шибанова штраф в 35 тысяч рублей. / В пункте тестирования в Кольцово мазки на коронавирус сдали 22,5 тысячи человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»