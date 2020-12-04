Рождественская ярмарка, день рождения Коляды и фестиваль Березовского – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге откроется первая уличная рождественская ярмарка, которая откроет череду новогодних мероприятий. Праздник начнется прямо в центре города – на Плотинке. Также в эти выходные можно лично поздравить Николая Коляду с днем рождения и побывать на закрытом капустнике, сходить на фестиваль Бориса Березовского или научиться танцевать бальные танцы XVI века. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Рождественская ярмарка в центре Екатеринбурга

Сегодня в 16 часов в самом центре города, на Плотинке, откроется рождественская ярмарка «Зима. Тепло», которая проработает до 13 декабря. На ярмарке будет много фотозон с еловыми лапами, гирляндами и лентами, палатки с традиционными новогодними и рождественскими угощениями из разных стран мира, ледяная горка и лавки с сувенирами и подарками. Приходить погулять можно всей семьей – будут развлечения и для детей, и для взрослых. А в помещении музея архитектуры и дизайна в дни проведения ярмарки будут организованы мастер-классы.

Место проведения: Исторический сквер.

Вход: свободный.

День рождения Николая Коляды и его театра сделали открытым для зрителей

Сегодня, 4 декабря, в 19 часов в «Коляда-театре» начнется концерт, посвященный дню рождения Николая Коляды и самого театра. Тема концерта – детский день рождения. Все представление артисты театра делают своими силами, и выступления будут похожи на капустник. В прошлые годы празднование было закрытым для зрителей, но на этот раз все желающие смогут погрузиться в театральное закулисье и узнать артистов с новой стороны. Будет очень много юмора и музыки. Конечно, главным гостем будет именинник – Николай Коляда, который лично будет принимать поздравления. Для тех, кто не успеет купить билеты, концерт будет транслироваться онлайн. Ссылка появится вечером в соцсетях театра.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: 500-1000 рублей.

Фьюжн и современный джаз – от Seven Note Collective

4 декабря в 19 часов в EverJazz выступит группа Seven Note Collective – это молодые музыканты, идущие в ногу с развитием джазовой музыки. Команда исполняет композиции западных артистов, которые играют фьюжн и современный джаз, фанк и фанк-рок (Mark Lettieri, Bob Reynolds и др.). В репертуаре группы есть и авторские композиции, написанные пианисткой Анастасией Шпилёвой.

«Композиции Seven Note Collective – это музыка, написанная современным языком. Заступая одной ногой в XX век и обращаясь к джазовым традициям, группа создает новое звучание, которое оценят как знатоки джаза, так далекие от него люди», – рассказывают в клубе.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Фестиваль Бориса Березовского – в филармонии

В филармонии в субботу откроется фестиваль известного пианиста Бориса Березовского. Музыкант не только будет выступать сам – он представит публике своих талантливых учеников из знаменитой школы имени Гнесиных и сыграет в дуэте с лучшими учениками Уральского музыкального колледжа. Березовский до сих пор ощущает себя подростком и признается, что не прочь «еще похулиганить». На фестивале в филармонии он будет «хулиганить» вместе с детьми, а чтобы игра шла на равных, исполнит концерт Равеля «одной левой».

На открытии 5 декабря молодые дарования сыграют вместе с Уральским симфоническим оркестром. Прозвучат произведения Шопена, Дебюсси, Рахманинова, Шостаковича и других композиторов.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 750 рублей.

Мастер-класс по историческим танцам

В воскресенье, 6 декабря, в 18 часов в Музее истории Екатеринбурга пройдет встреча, посвященная подготовке к XI Городскому балу-маскараду 19 декабря – мастер-класс по историческим танцам. Участники предстоящего бала смогут ознакомиться с правилами этикета, которые были особенно популярны среди дворян в XIX веке, и сразу же их попрактиковать. Кроме того, опытные преподаватели покажут несколько композиций из бальных танцев XVI-XIX веков, которые можно будет разучить за короткий срок. Мастер-класс пройдет под руководством танцмейстеров клуба исторических танцев Pas de côté, которые расскажут не только о танцах, но и о роли мужчины и женщины на балу, а также дадут советы по дресс-коду и подбору необходимых аксессуаров.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 300 рублей.

Фильмы Феллини и молодых режиссеров – на «Кинопробе»

До 5 декабря включительно продолжается в Екатеринбурге фестиваль «Кинопроба». Показы конкурсных игровых, документальных и анимационных фильмов идут в Ельцин-центре и Доме кино. Также можно увидеть и внеконкурсные ленты. Так, в рамках празднования столетия режиссера представлена киноантология «Феллини и альтер эго» и фильмы Федерико Феллини «Маменькины сынки» и «Голос луны». Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс видеоклипов об авангардном архитектурном наследии Свердловской области «Мой авангард». Клипы создавались на музыку современных уральских исполнителей.

Отметим, часть мероприятий «Кинопробы» проходит офлайн, но нужна обязательная регистрация. Часть проходит только онлайн. Уточнять нужно на официальном сайте фестиваля.

Место проведения: Ельцин-центр, Дом кино.

Вход: свободный.

Мастер-класс для детей и взрослых – «Новогодняя шкатулка дедушки Бажова»

6 декабря в 12 и 15 часов в музее Бажова пройдет мастер-класс «Новогодняя шкатулка дедушки Бажова». Мероприятие будет интересно и детям, и взрослым, обещают организаторы. На мастер-классе предлагают собрать деревянную елочку, украсив ее игрушками и сделать насыпную мозаику из уральских самоцветов и цветного песка по мотивам «Серебряного копытца».

Запись на программу по телефону обязательна (257-06-92).

Место проведения: музей П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11).

Вход: 1500 рублей (если участвует ребенок, то сопровождающий взрослый доплачивает 200 рублей).

Фестиваль Kinematic Shorts представляет новую программу

6 декабря в Ельцин-центре начнут показывать программу V фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. В нее вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса. Kinematic Shorts появился благодаря программе короткометражных фильмов и анимации, которая была запущена в 2012 году компанией Tree Films. Фильмы отбирались на главных международных фестивалях короткометражного кино. Проект перерос формат короткометражного альманаха и трансформировался в фестиваль, который продолжает представлять главные короткометражные новинки российской аудитории, давая возможность зрителям участвовать в выборе победителя.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Программу можно посмотреть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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