Рождественские концерты, «Щелкунчик» и танцующие Деды Морозы – предновогодний Weekend (18+)

В последние выходные уходящего 2020 года почти на всех популярных площадках Екатеринбурга можно будет зарядиться праздничным настроением. Пройдут новогодние и рождественские концерты, покажут «Щелкунчика» в исполнении артистов Большого театра. В ЦПКиО откроют новые горки и устроят парад поющих Дед Морозов. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Рождественские концерты с оркестром

В Свердловской филармонии уже начались новогодние концерты за столиками. В пятницу и субботу в 19 часов начнется программа «Венское рождество с большим оркестром». В программе – вальсы, польки, марши семейства Штраусов. Вы услышите увертюру к «Летучей мыши», «Радецки-марш», вальсы «На прекрасном голубом Дунае» и «Там, где цветут лимоны» и многие другие известные произведения от солистов и оркестра.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38).

Вход: от 750 рублей.

Самый новогодний балет «Щелкунчик» – на большом экране

В пятницу в 19 часов и в воскресенье в 15 часов в Ельцин-центре пройдут кинопоказы балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра, в рамках проекта TheatreHD. Эта рождественская сказка – обязательный атрибут новогодних праздников. Это чудо, волшебство и возвращение в детство. А балет Юрия Григоровича – самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Концерты в духе «Голубого огонька» с хором «Доместик»

Хор «Доместик» ждет всех на рождественские встречи, которые пройдут 25, 26 и 27 декабря в 18 часов в Доме музыки. Концерты будут проходить в духе «Голубого огонька»: зрителей ждет блеск софитов, брызги шампанского, цветное конфетти. Хор исполнит самые популярные эстрадные композиции прошлых лет: «Наш сосед», «Лада», «Черный кот», «Эти глаза напротив», песни из репертуара кумиров 1960-70-х.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 1250 рублей.

«Ретро Party» в Театре эстрады

В Театре эстрады тоже в этом году решили вспомнить хиты из прошлого и устроили «Ретро Party». Концерты пройдут в пятницу, субботу и воскресенье, а затем продолжатся и на неделе. Обещают атмосферу эпохи диско, веселые конкурсы. Будут звучать песни ABBA, Modern Talking, Игоря Корнелюка, Михаила Муромова, ВИА «Веселые ребята» и другие.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 8).

Вход: от 1050 рублей.

Открытие горок и танцующие Дед Морозы в ЦПКиО

В ЦПКиО им. Маяковского в эти выходные откроется новая площадка – «Сказки Дедушки Мороза», она будет работать до конца новогодних праздников. Кроме того, в субботу должны открыть Парк горок, где будет и одна супергорка, с которой можно будет кататься на тюбингах. Заработает прокат финских саней.

У елки 26 и 27 декабря с 14:00 до 14:30 будут показывать короткометражные фильмы, а с 17:00 до 18:00 будет представление от ЦК Урал. 26 декабря с 14:30 на площади вокруг елки будет развлекательная программа, с 16:00 – снежные старты, катание на финских санях и другие зимние развлечения, которые понравятся детям и взрослым. А главное, не дадут замерзнуть. 27 декабря в 12:00 и в 13:00 пройдет парад танцующих Дедов Морозов – оркестр EKBand сыграет джаз на сцене у елки.

На обновленном катке и в субботу, и в воскресенье пройдут мастер-классы по фигурному катанию от профессиональных спортсменов. Будет развлекательная программа. А по вечерам – DJ-сеты.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: в сам парк – бесплатный.

Два джазово-рождественских концерта подряд

26 декабря в клубе EverJazz состоятся два подряд рождественских концерта. Первый начнется в 19 часов: новогодние и рождественские песни прозвучат в исполнении квартета Сергея Проня и Анастасии Гаевой. Джазовые музыканты исполнят самые сокровенные, вдохновляющие, запоминающиеся песни, создающее неповторимое ощущение праздника.

В 21:30 этот же состав исполнит не только праздничные хиты, но и произведения Эллы Фицджеральд. Элла – культовое лицо джазовой истории. За свою долгую карьеру «Первая леди джаза» выпустила около 90 альбомов и сборников, собрав на своей полке 13 статуэток «Грэмми» и множество других наград.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 400-700 рублей.

Фильм про Сальвадора Дали

В кино-конференц-зале Ельцин-центра в субботу в 16 часов покажут документальный фильм на английском языке с русскими субтитрами в рамках проекта #АртЛекторийВкино «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия». Это кинопутешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году.

Фильм дает уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Вы заглянете в знаменитую мастерскую художника в Порт-Лигате, посетите вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

День кино в фильмофонде

Для любителей кино и тех, кому интересно кинопроизводство, 27 декабря в 16 часов в Свердловском фильмофонде пройдет день открытых дверей в честь Международного дня кино. Пройдет экскурсия «От пленки к цифре»: сотрудники расскажут все о зарождении кинематографа и кинопроката на Урале и о процессе реставрации кинопленки, покажут уникальные киноаппараты, а также само фильмохранилище, где собрано около 5000 копий художественных и документальных фильмов.

В завершение программы можно будет посмотреть на пленке известную комедию «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет всем известен: в рождественскую ночь в украинском селе всех попутал бес, а могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички.

Место проведения: Свердловский фильмофонд (ул. Блюхера, 4).

Вход: 100-200 рублей, места нужно бронировать заранее.

Зачем президенты поздравляют всех с Новым годом, расскажут в музее Ельцина

В музее Ельцина в воскресенье, 27 декабря, в 14 часов пройдет экскурсия в рамках проекта «Полная версия» – «Новогодние обращения». Уже давно поздравление президента стало одним из атрибутов встречи Нового года в России. Но так было не всегда.

Кто положил начало этой традиции, что послужило поводом, когда вместо главы государства к народу обращался кто-то другой? Об этом расскажут сотрудники музея. У гостей экскурсии будет возможность попробовать сочинить и самому записать подобное обращение, которым можно будет поделиться со своими друзьями и близкими.

Место проведения: музей Бориса Ельцина, зал Свободы (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по билету в музей – от 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

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