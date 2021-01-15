Северные сказки, спектакль Бутусова в кино и гонки по снежным трассам – Weekend (18+)

В Екатеринбурге в эти выходные можно посмотреть знаменитый спектакль Бутусова «Добрый человек из Сезуана» в кино, вживую увидеть постановку по роману-бестселлеру «Зулейха открывает глаза» или сходить на театральный концерт в филармонию. Также вас ждет бег в парке, гонки на трассе. Эти и другие события – в обзоре афиш Екатеринбурга от «Нового Дня».

Спектакль Бутусова «Добрый человек из Сезуана» в кино

16 января в 15 часов в Ельцин-центре состоится кинопоказ постановки Юрия Бутусова для Московского драматического театра им. А. С. Пушкина в рамках проекта TheatreHD. «Добрый человек из Сезуана» – культовая пьеса Бертольта Брехта о цене добра и зла в постановке Юрия Бутусова, в которой Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поет по-немецки, танцует, и ее героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Живая музыка, бег и детские программы в ЦПКиО

В парке Маяковского на выходные подготовили программу для спортсменов и семей с детьми. В субботу, 16 января, в 10 часов беговой клуб Runtime Ekb проведет тренировку для всех желающих. Синоптики обещают потепление, поэтому бегать будет комфортно.

В 14 часов у елки для детей организуют специальную развлекательную программу. В 18 часов на катке прозвучит живая музыка от группы «Прямо в губы», а в 19 часов поставят специальный плейлист в честь всемирного дня The Beatles.

В воскресенье, 17 января, – снова детская программа у елки в 14 часов. А в 18 часов на катке можно будет послушать диджей-сеты.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: в парк – свободный.

Ралли по снегу «Снежный вихрь»

В субботу, 16 января, на трассе АСК в Арамили пройдет ралли-спринт «Снежный вихрь». Пилоты разного уровня продемонстрируют свои умения управлять машиной на одной из самых сложных трасс области. Для зрителей – полевая кухня, кофе и пицца.

Место проведения: АСК Арамиль (Арамиль, Пролетарская, 82б/1).

Вход: для зрителей – свободный.

«Отзвуки театра» в филармонии

17 января в 19 часов в Большом зале филармонии пройдет концерт «Отзвуки театра». Будет «чувственный французский» – Жюля Массне, чьи «гармонии подобны объятиям, а мелодии – изогнутым шеям»; искрометный итальянский – «Паганини контрабаса» Джованни Боттезини, любившим удивить публику проникновенными соло в антракте; психологический немецкий – Рихарда Вагнера, столкнувшим Любовь Земную и Любовь Небесную в борьбе за бессмертную душу «Тристана».

В программе: балетная сюита из оперы «Сид» Массне, концертный дуэт на темы оперы Беллини «Пуритане», увертюра к опере «Повелитель духов» Вебера и другие произведения. Исполнители – Уральский филармонический оркестр и солисты.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 350 рублей.

«Зулейха открывает глаза» в театре

В Центре современной драматургии 17 января в 18 часов покажут спектакль «Зулейха открывает глаза». Это моноспектакль по мотивам бестселлера российской писательницы Гузели Яхиной. История начинается в 20-е годы XX века, в самый разгар «раскулачивания», которое коснулось и семьи татарской девушки Зулейхи. Ее мужа убивают красногвардейцы, а ее саму отправляют в ссылку в сибирскую тайгу. Устами актрисы ЦСД Татьяны Савиной рассказывается история сильной женщины, выдержавшей и тиранию в семье, и смерть мужа, и ссылку, и воспитание сына в тяжелейших условиях, и запретную любовь.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит. Ф).

Вход: 600 рублей.

Фанк и блюз-рок в EverJazz

17 января в 19 часов в EverJazz выступит True Funk Soldiers True Funk Soldiers – молодой коллектив, образованный из резидентов клуба, искренне любящих музыку во всем разнообразии ее жанров и стилей. Прозвучат хиты лучших фанк-исполнителей: Джеймса Брауна, Parliament Funcadelic, Vulfpeck, Prince, а также блюзы Эрика Клэптона, Джимми Хендрикса, группы Cream.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

«Двенадцать стульев» в «Коляда-театре»

В «Коляда-театре» 17 января в 18:30 можно посмотреть спектакль «Двенадцать стульев». Николай Коляда написал инсценировку романа специально для постановки спектакля в своем театре. Запах эпохи, костюмы, музыка и танцы 20-30-х годов прошлого столетия бережно сохранены актерами и режиссёром. Текст со сцены звучит современно: сегодня такие Остапы Бендеры и Воробьяниновы встречаются каждому из нас. Сколько их таких, живущих в сумасшедшей надежде быстро и стремительно разбогатеть, не делая ничего. И какая жестокая правда настигает в конце концов этих аферистов.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: 600-800 рублей.

Новая выставка про северные сказки

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» открылась новая выставка «Северные сказки». На экспозиции вы узнаете кто такие Комполэн, Ялвал Ходячий, Ворнэ и что такое чуманки, туяс и набирушка.

«Мифология народов Севера выходит далеко за пределы привычных сказок, это запечатленные в слове традиции, обычаи, история, верования, законы природы и житейские хитрости коренного населения. Именно поэтому на выставке представлены не только многочисленные книжные издания северных сказок, но и предметы быта, ремесленные и ритуальные изделия коренных жителей Севера – эвенков, чукчей, ненцев и манси», – рассказали в музее.

Место проведения: «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10).

Вход: 100-200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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