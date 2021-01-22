Феллини, Петрановская и шоу мыльных пузырей – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В Екатеринбурге в эти выходные можно послушать необычный дуэт арфы и саксофона, сходить на новую программу от оркестра B-A-C-H или на подпольный квартирник с «Курарой». Для родителей – две лекции Людмилы Петрановской, для интеллектуалов – фильм Феллини на большом экране.

Театр в кино: «Мнимый больной» и «Сказка про последнего Ангела»

В Ельцин-центре продолжаются кинопоказы лучших спектаклей со всего мира. 23 января в 15 часов на большом экране можно увидеть комедию «Мнимый больной» от французского Дома Мольера, режиссер – Клод Стратц. Ипохондрик Арган мечтает выдать дочь за лекаря, чтобы быть всегда под медицинским присмотром. Жена Аргана мечтает заполучить его наследство и упечь дочерей в монастырь. У старшей дочери свои планы на замужество, у лекарей – свои планы на пациента. Каждый ведет свою игру. Кто выйдет победителем из этой запутанной, злой и остроумной схватки? В главной роли блистательный Гийом Гальенн, звезда труппы и прославленный киноактер, драматург, режиссер.

А 24 января в 15 часов – на экране спектакль Андрея Могучего «Сказка про последнего Ангела». Как говорится в аннотации, это «невероятная смесь реального и вымышленного, бытового и потустороннего». Вместе с художницей Марией Трегубовой режиссер сочинил фантастический мир, в котором герои совершают роуд-муви по пространству 90-х – давно мифологизированных и вполне себе сказочных.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

«Снег. Оркестр. Музыка» – новая программа оркестра B-A-C-H

23 января в 19 часов в клубе EverJazz оркестр B-A-C-H представит новую программу, на которую музыкантов вдохновили прошедшие новогодние и рождественские праздники, последние снегопады и морозы. В исполнении оркестра прозвучат произведения Антонио Вивальди и японского композитора Такаси Ёсимацу, традиционные морозные композиции разных стран, а также джазовые миниатюры Джо Гарленда и Лероя Андерсона.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

«Голос Луны» Феллини – снова на большом экране

В кинокультурном центре «Омега» с 20 по 28 января будут идти показы авторских фильмов. В эту субботу в 16 часов на языке оригинала с субтитрами можно увидеть картину Федерико Феллини «Голос Луны», фильм итальянского мастера о лунатике Иво Сальвини. «Голос луны» – проект 1990 года, ожидавший появления в российском прокате 30 лет. Выпуск картины приурочен ко дню рождения режиссера, которому 20 января исполнился бы 101 год. Показ пройдет совместно с киноклубом «Прометей». Фильм представит руководитель клуба Дмитрий Красноухов.

Место проведения: «Омега» (пр. Космонавтов, 41, 4 этаж).

Вход: от 300 рублей.

Лекции Петрановской – в ДК железнодорожников

23 января в ДК железнодорожников две свои лекции прочитает психолог в сфере детско-родительских отношений, специалист по семейному устройству Людмила Петрановская.

Первая лекция «Больше не могу» в 11 часов будет посвящена теме родительского выгорания. Петрановская расскажет, что такое синдром эмоционального выгорания у родителей. Как его в себе определить? Какие существуют признаки и стадии выгорания? Что служит внешним и внутренним фактором риска? По мнению Людмилы Петрановской, ничего важнее восстановления родительского ресурса в деле. воспитания ребенка нет.

Вторая лекция начнется в 14 часов. Тема – «Родительская власть». Демократия или вседозволенность? Авторитет или насилие над личностью? Могут ли запреты и требования травмировать ребенка? И можно ли обойтись без родительской власти в воспитании ребенка? Все эти вопросы складываются в важную и очень сложную тему – о границах воспитания и о власти в отношениях родителей и детей. Как не перегнуть палку и как при этом установить границы воспитания.

Место проведения: ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102).

Вход: от 1300 рублей – на одну лекцию.

Шоу мыльных пузырей

23 и 24 января в 12 и 15 часов в театре «Щелкунчик» можно будет увидеть шоу мыльных пузырей Clinc! от испанского театра и Пепа Боу. Боу – мэтр и мировая звезда, известен как основатель жанра театрализованных шоу-спектаклей, совместивший науку и современные технологии, театр и мыльные пузыри. Спектакль Clinc! Создан еще в 2012 году и за 8 лет своего существования его посмотрели зрители во многих странах, в том числе и в России. «Clinc! – это комические номера и визуальные спецэффекты, которые делают его особым, уникальным и инновационным спектаклем. Основа спектакля – юмористические сценки (репризы) и трюки с мыльными пузырями. Clinc! – это спектакль-настроение, рассказывающий о том, как меняется отношение к жизни людей, которые начинают видеть красоту вокруг себя и вместо страха перед неизвестным радуются новому», – говорится в аннотации.

Место проведения: театр «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104).

Вход: 500-1200 рублей.

Арфа и саксофон – в Доме музыки

В Доме музыки 23 января в 18 часов арфистка Вероника Лемишенко и саксофонист Алексей Захаров приглашают в музыкальный тур по шедеврам XX и XXI веков. Арфа – один из древнейших инструментов, обладающий волшебным и аристократичным звучанием. Саксофон – современный и яркий, больше знакомый по джазовым импровизациям, чем по классическим концертам. На первый взгляд, эти музыкальные инструменты, как Ромео и Джульетта, из разных миров. Тем не менее, они органично звучат вместе. В программе – композиции ведущих представителей музыкального импрессионизма и яркие произведения современных авторов: Сати, Равеля, Митчел-Дэвидсона, Скотта, Гарнера, Гершвина, Пьяццоллы.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Подпольный квартирник в театре

24 января в 18:30 в Центре современной драматургии покажут спектакль «СашБаш. Свердловск – Ленинград и назад».

«Что может быть бесшабашнее, чем «подпольный» квартирник 80-х? А если это квартирник поэта Олега Ягодина, его женщины – Тамары Зиминой, его друга – Константина Итунина и всей группы «Курара»?» – риторически спрашивают в театре.

«СашБаш...» – это история о поэте, его яркой, «сгорающей» жизни, его женщинах, друзьях, поклонниках и врагах.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 146а, лит «ф»).

Вход: 600 рублей.

СашБаш. Свердловск – Ленинград и назад

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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