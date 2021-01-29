Диафильмы, ретроспектива Ларса Фон Триера и застольные игры XIX века – Weekend (18+)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге можно посмотреть фильмы Ларса Фон Триера, вспомнить детство под диафильмы по сказам Бажова или отправиться на встречу «Общества взаимных льстецов», которое существовало в XIX веке. Меломанов ждут акустический фолк, Шуберт и новое звучание знаменитых опер. Эти и другие событие – в обзоре афиши Екатеринбурга от «Нового Дня».

Ретроспектива фильмов Ларса Фон Триера к 65-летию режиссера

30 и 31 января в Ельцин-центре покажут фильмы Ларса Фон Триера на большом экране. В субботу в 16:00 и 31 января в 14:10 можно будет посмотреть картину «Рассекая волны». Девушка Бесс из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась в хорошего парня -Яна, работающего на буровой установке в море. Несмотря на противостояние родственников, они женятся. Бесс просит бога, чтобы Ян всегда был рядом с ней, и Ян возвращается к ней искалеченным после несчастного случая на буровой.

А в воскресенье в 17:20 на большом экране – фильм «Самый главный босс». Владелец IT-компании хочет продать бизнес. Есть только одна проблема: когда-то он придумал фиктивного руководителя, чтобы не быть ответственным за непопулярные решения.

Покупатели настаивают на личной встрече, и владельцу приходится нанять актера-неудачника, который мог бы исполнить роль босса. К своему удивлению актер обнаруживает, что новая роль рискует стать серьезным испытанием для его моральных убеждений.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Диафильмы в музее – для детей и взрослых

Музей истории Екатеринбурга приглашает 30 января в 12 часов взрослых вспомнить детство, а детей – узнать, что так нравилось когда-то их родителям. В XX веке, когда телевизор был не в каждом доме, существовало особое семейное развлечение – просмотр диафильмов. На стену вывешивали белую простынь, устанавливали на расстоянии от нее диапроектор, вставляли в него пленку, и начиналось волшебство. В честь дня рождения Бажова показывать будут диафильмы по уральским сказам.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 350 рублей (взрослый +ребенок), обязательна предварительная запись по телефону 371-22-43 или через форму регистрации.

Екатеринбуржцев зовут отказаться от интернета и сыграть в игры XIX века

В субботу в честь Международного дня без интернета жителей Екатеринбурга зовут на интерактивную экскурсию в музей «Литературная жизнь Урала XIX века». Когда-то, во времена Мамина-Сибиряка, было в городе такое «Общество взаимных льстецов», где собирались горожане, чтобы провести досуг за старинными играми. В музее вам расскажут, как отдыхала просвещенная публика в XIX веке, что такое «Флирт цветов» и за что можно было получить штраф (бутылка вина!).

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 100-200 рублей, обязательна предварительная регистрация.

В честь 90-летия Ельцина – экскурсия «Что подарить президенту?»

1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. В честь предстоящего юбилея 30 января в 16 часов в музее Ельцина проведут особую экскурсию «Что подарить президенту?». В фойе музея есть витрина, в которой представлено 56 экспонатов. У каждого подарка своя история. Посетителям расскажут, что дарят короли, какой секрет хранит бронзовая птица – подарок Гельмута Коля, и как здесь оказался простой свитер.

Из экскурсии вы не только узнаете ответы на эти вопросы, но и сможете увидеть несколько предметов из запасников музея – фрагмент паркетного пола из Овального кабинета Белого дома в Вашингтоне, мини-книгу «XXVI съезду КПСС» со специальной лупой для ее чтения и даже перчатку 110-го космонавта мира Александра Сереброва для выхода в открытый космос.

Место проведения: музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по билету в музей.

Акустический фолк и необычные инструменты – на концерте в EverJazz

31 января в 19 часов в клубе EverJazz состоится очередной концерт Stambulchik Brothers . Это двойной квартет, участники которого стоят у истоков екатеринбургской музыкальной сцены: Михаил Симаков – участник группы «Апрельский марш», Юрий Хазин – создатель группы «Встречное движение», Николай Григорьев – музыкант, игравший в огромном количестве коллективов. Однако музыка Stambulchik Brothers далека от рока. Музыканты играют акустический фолк, навеянный мотивами старого доброго кантри, и немного джазовых стандартов. Программа также включает авторские переработки классических произведений Эдит Пиаф, Tom Waits, King Crimson и других. Группа оживляет музыку при помощи кларнета, укулеле, бузуки, виолончели и флейты.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

«Вселенная Шуберта» – в Доме музыки

31 января в 18 часов в Доме музыки выступят Полина Бутина (фортепиано), Диана Зиганшина (виолончель, сопрано) и Дарья Сушенцева (домра). Они исполнят лучшие произведения одного их представителей романтизма Франца Шуберта. В его музыке звучала тоска по светлому идеалу, которого так не хватало в реальной жизни. Программа в исполнении лауреатов международных конкурсов перенесет слушателей в эпоху XIX века, где музыка отличалась лирической простотой, легкостью, доходчивостью и изяществом.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 300-350 рублей.

Новая опера – в театре эстрады

В театре эстрады в воскресенье в 19 часов можно будет услышать самые известные оперные партии на новый лад. «Кармен», «Князь Игорь», «Призрак оперы», «Принцесса цирка» – знаменитые арии из классических опер и оперетт, рок-опер и мюзиклов предстанут в новом музыкальном прочтении и современных аранжировках. Солисты театра будут выступать в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Украшением концертной программы станут хореографические номера.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15).

Вход: 800-950 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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