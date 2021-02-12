Свидание в музее, концерт на выставке и еще несколько вариантов как отметить 14 Февраля – Weekend (18+)

Главной темой предстоящих выходных, конечно, станет День Святого Валентина. Самый романтичный праздник года можно будет отметить свиданием в музее или на концерте французской музыки прямо посреди выставочного зала, сходить на фортепьянный вечер или на каток с лазерным шоу. Эти и другие события афиши выходных – в обзоре «Нового Дня».

Фестиваль актуальной музыки в Ельцин-центре

С 12 по 14 февраля в Ельцин-центре во второй раз пройдет фестиваль актуальной музыки New/Open. Зрители смогут посетить выступления 50 лучших групп-финалистов фестиваля, заглянуть в шоурумы производителей музыкального оборудования, а также на маркет, прослушать лекции, понаблюдать, как проходит спиддейтинг (быстрые личные встречи) с экспертами и представителями музыкальной индустрии. Программа фестиваля и регистрация здесь.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится выступление двух хедлайнеров. 13 февраля выступит Shortparis – основанный в 2012 году avant-pop/experimental коллектив из Санкт-Петербурга. Концерты группы выходят за рамки музыкального выступления и тяготеют к перформативным практикам современного искусства.

14 февраля выступит Леван Горозия – артист с большим именем и десятками хитов за плечами. Вместе с живым бэндом Леван приглашает зрителей в настоящее музыкальное путешествие, в котором он искусно жонглирует стилями и жанрами, переходя от агрессивного уличного хип-хопа к более мелодичному и местами сентиментальному инди-року с примесью фолка и блюза.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: на фестиваль – свободный, по регистрации. На концерты хедлайнеров – 1200-1500 рублей.

Концерт о любви в филармонии

Свердловская филармония предлагает заранее настроиться на романтический лад в преддверии Дня Святого Валентина. Уже сегодня, 12 февраля, в 19 часов здесь пройдет концерт «Любовь с первого звука». Он подойдет для тех, кто считает, что мир классической музыки не для него.

«90% из того, что вы услышите, доносилось до вас в обычной жизни. Мы постарались собрать именно такие произведения – узнаваемые, компактные, легко ложащиеся на слух, созвучные тонким струнам души каждого», – обещают в филармонии.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 400 рублей.

«Ретро» – премьера в ТЮЗе

В Театре юного зрителя 12 февраля в 18:30 покажут новый спектакль «Ретро». Взрослая дочь пытается наладить жизнь старика-отца, не так давно овдовевшего. Она даже забирает его из деревни к себе в город, но это только все усложняет. Ее предприимчивый муж решает пристроить тестя – женить на подходящей старушке с жилплощадью. Приглашены три кандидатки, на каждую невесту отведено по часу. Кто же знал, что они придут одновременно, а сам жених категорически откажется участвовать в смотринах? Анекдотичная ситуация обернется подлинной драмой, когда станет ясно, что у каждого из героев своя история, своя судьба, свое одиночество.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: 500-550 рублей.

Свидание в музее

В честь Дня Святого Валентина Музей истории Екатеринбурга проводит специальную акцию для влюбленных – «Свидание в музее». 13 февраля с 11:00 до 18:00 и 14 февраля с 11:00 до 17:00 каждая пара, пришедшая в музей, сможет прогуляться по экспозиции с уникальным «любовным» путеводителем и пройти романтический квест, а в завершение сделать моментальное фото на память.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: 500 рублей – с пары.

«Калинов мост» с программой «Выворотень»

13 февраля в 20 часов в ЦК «Урал» пройдет большой концерт группы «Калинов мост», на котором рок-музыканты представят легендарный альбом «Выворотень». Пластинке в этом году исполнилось 30 лет. Знакомые тексты и любимые мотивы зазвучат по-новому. Песни появились в эпоху перемен, когда на закате перестройки страна начинала трещать по швам, в пору идейного кризиса, распада сознания – на пороге новой жизни, очень непростой, а для многих и просто мрачной.

Кроме того, именно в Екатеринбурге 13 февраля отметит свой День рождения Дмитрий Ревякин.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 800 рублей.

День святого Вениамина – в «Доме Метенкова»

14 февраля, в «Доме Метенкова» будет царить камерная интимная атмосфера, но программу назвали «День святого Вениамина». В 14 часов пройдет мастер-класс по печатной графике – отличный способ провести день вместе. С 15 до 20 часов можно будет сделать винтажный снимок. В 17:30 пройдет специальная экскурсия по выставке «Зеркало, шапка, цветок и стакан» о быте советских граждан.

А финалом и гвоздем программы станет концерт Алены Пивончик, который начнется в 19 часов. Певица трепетно исполнит классические эстрадные композиции Лаймы Вайкуле и Майи Кристалинской, а после обратится к шлягерам Франсуазы Арди, Эми Уайнхаус и группы Sade.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: на каждое мероприятие – своя цена, уточняйте в музее.

День влюбленных – на танцах

Еще один вариант провести День Святого Валентина – сходить на открытый урок по свободному танцу, который для всех желающих проведут в Ельцин-центре 14 февраля с 12 часов. Это хороший повод попробовать понять свое тело. Как я двигаюсь? Как это влияет на окружающих? Чем обусловлены мои движения? Как я соотношу себя с пространством? Все эти вопросы будут решены во время групповых и индивидуальных упражнений, чтобы в финале случился групповой танцевальный джем.

14 февраля занятие ведет Евгения Турушкина – танцовщица, хореограф, педагог, бывшая артистка театра «Провинциальные танцы», участница шоу «Танцы».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, аудитория 4).

Вход: свободный, по регистрации.

Фортепьянный вечер со скрипкой

14 февраля в 19 часов в клубе «Фабрика» состоится романтический фортепьянный вечер. К пианисту Владиславу Чепиноге на этот раз присоединится Александра Кочкарова – блистательная скрипачка, артистка Уральского академического филармонического оркестра.

Музыканты подготовили специальную программу, в которую войдут классические композиции и любимые романтические песни всех времен.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: входной билет – 300 рублей, депозит за столик – 600 рублей.

«Все начинается с любви» – в Доме музыки

14 февраля в 18 часов в Доме музыки выступят солистки хора «Доместик»: лауреат международных конкурсов Светлана Цветкова (сопрано) и Ольга Пичурина (меццо-сопрано). Концерт «Всё начинается с любви» – это коктейль из самых разных мелодий – темпераментных и задушевных, лирических и танцевальных, соло и дуэтов. Солистки исполнят популярные и любимые хиты отечественной эстрады прошлых лет. Со сцены прозвучат всем известные песни «Большая медведица», «Ты мне не снишься», «От зари до зари», «У моря у синего моря», «Ищу тебя».

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Концерт французских мелодий посреди выставки «Анри де Тулуз-Лотрек»

14 февраля в 17:00 галерея «Синара Арт» приглашает на концерт французских мелодий прямо в пространстве выставки «Анри де Тулуз-Лотрек». Гости смогут провести время за столиками среди произведений постимпрессиониста, незаурядного представителя творческой элиты Парижа конца XIX века. В программе концерта – чувственные французские песни от группы «Лалаленд» и Елены Руссо из репертуара Далиды, Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ванессы Паради, Патрисии Каас и Милен Фармер. Благодаря рассказам о жизни героев «прекрасной эпохи», вы погрузитесь в атмосферу богемного Парижа.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15).

Вход: 1000 рублей (концерт и место за столиком, ужин оплачивается дополнительно).

Лазерное шоу и лыжная гонка – в ЦПКиО

В предстоящие выходные в ЦПКиО подготовили насыщенную программу. На катке «Северное сияние» вечером 12, 13 и 14 февраля будет идти лазерное шоу: лед превратится в движущееся полотно, где будут сиять разноцветные сердца. Дополнит романтическую атмосферу живая музыка в медиарубке. В пятницу в 20:00 выступит группа Oksioma, в субботу в 18:00 – скрипач Александр Рассказов. В воскресенье в это же время – группа «Прямо в губы».

В День всех влюбленных в парке можно будет принять участие в конкурсах и получить ценные подарки. Ведущий будет ждать гостей с 15:00 на фонтанной площади, с 17:00 – на катке.

Кроме того, в субботу, 13 февраля, в ЦПКиО пройдет беговая тренировка – она начнется в 10 часов. В это же время стартует ежегодный марафон Лыжня России. Регистрации в этот день не будет, как и торжественных церемоний открытия и закрытия. Принять участие смогут любители лыжного спорта в возрасте до 65 лет.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: в парк – свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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