Солдатские песни и сказки, Led Zeppelin и Metallica в исполнении оркестра – Weekend (18+)

В предстоящие длинные выходные можно будет сходить на патриотический концерт солдатских песен или посмотреть песочное шоу «Солдатские сказки», послушать легендарные рок-хиты в исполнении симфонического оркестра или народного ансамбля. Поклонникам Клода Моне покажут фильм про его жизнь и творчество, а любителям мультфильмов на «2 х 2» стоит заглянуть на тематическую выставку. Эти и другие события афиши выходного дня – в обзоре «Нового Дня».

Три новых балета – за один вечер

20, 21 и 24 февраля в театре «Урал Опера Балет» пройдет балетная премьера «Неаполь. Видение розы. Вариации Сальери». По сути это три разных балетных премьеры, собранные в один контекст. Первый – сюита из балета «Неаполь» – будет исполнена в Екатеринбурге впервые. Сам балет Август Бурнонвиль поставил в 1842 году после поездки в Италию, где он работал танцовщиком. Поэтому в уральской премьере воссоздадут южно-итальянский антураж: море, портовая публика и народный праздник. Вторым спектаклем станет «Видение розы» Михаила Фокина. А завершат программу премьерного вечера обновленные «Вариации Сальери». Первая версия этого балета, поставленная в 2013 году, принесла екатеринбургской труппе премию «Золотая маска». Новая редакция продемонстрирует, как изменились труппа и ее руководитель за восемь лет, прошедших после той премьеры.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: от 200 рублей.

Фильм про Клода Моне

20 февраля в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Алатырь» покажут фильм-выставку «Я, Клод Моне». Художник откроется поклонникам его творчества с новой стороны – благодаря собственным словам. Опираясь на письма и другие личные записи, фильм-выставка Фила Грабски создаст новый портрет Моне, который не только положил начало импрессионизму, но и стал одним из самых влиятельных живописцев XIX и XX вв. Жизнь самого Моне – это история о том, как автор залитых солнцем полотен страдал от одиночества, депрессии, но нашел спасение в творчестве.

Место проведения: «Синема Парк Алатырь» (ул. Малышева, 5).

Вход: 300 рублей.

Песочное шоу «Солдатские сказки»

В преддверии Дня защитника Отечества в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» покажут песочное шоу по мотивам эмигрантской прозы Саши Черного. «Солдатские сказки» можно посмотреть 20 февраля в 15 часов. Написанные Черным в эмиграции, отдельной книгой «Солдатские сказки» вышли в Париже уже после смерти писателя. Кроме песочного шоу гостей ожидает беседа о феномене исторического анекдота.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 100-200 рублей.

Концерт «Слава защитникам»

20 февраля в 19 часов хор «Доместик» приглашает в Дом музыки на программу «Слава защитникам». Песни о героях войны, мелодии, провожавшие бойцов на фронт Великой Отечественной, эхо «роковых сороковых» переплетутся с произведениями, воспевающими материнскую верность. Героями программы станут доблестные воины, живые и павшие победители, бойцы и генералы.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Мировые хиты в оригинальных аранжировках группы «Изумруд»

Легендарный уральский ансамбль «Изумруд» 20 февраля в 22 часа выступит на сцене клуба EverJazz. Гости услышат программу, состоящую из мировых хитов. Прозвучат Misirlou Дика Дэйла, Dance of Death Камилла Сен-Санса, We Will Rock You легендарных Queen. Группа «Изумруд» создает из этих хитов аутентичные работы на грани различных жанров, сочетая элементы классики, этники, джаза, блюза и арт-рока.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Led Zeppelin и Metallica – от симфонического оркестра

Еще одну интерпретацию мировых хитов можно будет услышать 21 февраля в 15 и 19 часов в Свердловской филармонии. Уральский молодежный оркестр даст два рок-концерта. Управлять оркестром будет петербургский дирижер Алексей Ньяга, который с готовностью идет на стилевые эксперименты, если они оправданы суперпрофессиональным исполнением. Вместе с музыкантами вы пройдете от Led Zeppelin и Metallica до Queen и Scorpions.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 600 рублей.

«Мультфильмы миллениалов» – в Доме Маклецкого

В Доме Маклецкого открывается выставка «Мультфильмы миллениалов», которая проработает до 10 марта. Это «антология реального мира, в который попадают герои». Работы пересекаются с реальной жизнью автора Нади Ереминой, которая постаралась откровенно рассказать о жизни и любви в реальности нашего мира. На выставке вы увидите персонажей популярных мультфильмов («Футурама», «Симпсоны» и так далее), которые помещены в картины и другие произведения искусства.

«Можно назвать это рукосуйством, можно подумать, что автор просто решила модифицировать плохую живопись», – говорят в Доме Маклецкого.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15).

Вход: свободный.

Шесть бесплатных экскурсий по музею Ельцина – в один день

21 февраля в 13 часов в музее Ельцина начнется череда экскурсий, попасть на которые можно лишь по одному билету в музей. В честь Дня экскурсовода сотрудники решили устроить такой подарок посетителям.

С 13:00 до 13:30 пройдет экскурсия «Время в пути: история Екатеринбургского метро»: какие сюжеты хранит история екатеринбургского метро, и что вообще может значить метро для города? С 14:00 до 14:30 – экскурсия «Картина «Свобода»: о картине знаменитого художника Эрика Булатова, одного из классиков отечественного и мирового нонконформизма. С 15:00 до 15:30 – «Троллейбус: экология и политика»: как выглядели первые троллейбусы и чем современные лучше своих предшественников? С 16:00 до 16:30 – «Игры 90-х»: вспомним «Ну, погоди!», тамагочи и тетрис. С 17:00 до 17:30 – «Дорога на Север»: про открытие трассы Свердловск – Серов. С 18:00 до 18:30 – «Модная революция. «Бурда Моден»: об истории создания журнала, его появлении в СССР и значении в России девяностых.

Место проведения: музей Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по билету музей можно посетить все экскурсии.

Большой концерт Guf

После долгого коронавирусного перерыва начинается время больших концертов. 23 февраля в 20 часов в «Телеклубе» выступит Guf (Алексей Долматов) – сооснователь и участник культовой группы Centr, основатель лейблов ZM Nation и «ЦАО Records».

«Это не просто креативный персонаж, завоевавший себе имя на российской хип-хоп-сцене, но по-настоящему культовая фигура в музыкальной индустрии. За вот уже более чем 18 творческих лет Guf выпустил 11 полноформатных релизов и столько же синглов в качестве основного и приглашенного артиста, а также принял участие в записи альбомов многих коллег по цеху, среди которых Баста и Птаха, Slim и «Каспийский Груз», Смоки Мо и Рем Дигга», – рассказали в «Телеклубе».

На концерте прозвучат безусловные хиты.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1700 рублей.

Фильм о войне – в фильмохранилище

В День защитника Отечества Свердловское фильмохранилище приглашает всех желающих на экскурсию и показ тематического фильма про войну. Экскурсия начнется в 16 часов. Здесь хранятся тысячи кинолент: стеллажи с пленкой, с бобинами занимают несколько залов. Сотрудники расскажут об особом режиме хранения, истории создания многих фильмов. Можно будет подержать в руках легендарный немой фильм с подзаголовком «советская бытовая комедия» 1924 года «Папиросница от Моссельпрома». Познакомиться с такими экспонатами, как «Луч» 8 мм, 23КПК, мульткамера и не только.

После экскурсии состоится показ фильма «Здесь твой фронт», снятого режиссером Эдуардом Гавриловым на Свердловской киностудии в 1983 году. Во время Великой Отечественной войны на завод Уралмаш от Государственного комитета обороны поступает приказ: в течение суток вдвое увеличить выпуск танков Т-34. Выполнение этого приказа требует исключительного напряжения физических и духовных сил всех работников завода.

Место проведения: фильмофонд (ул. Блюхера, 4).

Вход: 100-200 руб.

Ольга Тарасова

