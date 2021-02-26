Турнир по юкигассену, акустика Дельфина и квартирник в Водонапорной башне – Weekend (18+)

В Екатеринбурге в последние зимние выходные можно сразиться в снежки на японском турнире по юкигассену, сходить на долгожданный концерт Дельфина или послушать стихи под джазовую музыку. Эти и другие события афиши выходных – в обзоре «Нового Дня».

Встреча с пилотом-инструктором

26 февраля в 19 часов в Ельцин-центре пройдет встреча с пилотом-инструктором Константином Каменцевым в рамках проекта «Кем быть?». Этот проект помогает детям и подросткам разобраться в океане профессий, когда специальности быстро становятся неактуальными, а выбор так велик. Встречи включают в себя и рассказ об особенностях работы наших гостей, и ответы на вопросы, и элементы мастер-классов, где участники смогут попробовать себя в роли того или иного специалиста. Но встреча с Константином Каменцевым будет интересна и взрослым. Пилот-инструктор, экзаменатор Центра профессиональной подготовки летного состава компании «Уральские авиалинии» расскажет о специфике своей работы.

Место проведения: Ельцин-центр, центр «18-» (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Джаз в стихах – в музее

26 февраля в 18:30 в музее истории Екатеринбурга пройдет концерт «Джаз в стихах». В этот вечер в зале сыграют легкий джаз в исполнении контрабаса, пианино и губной гармошки. Музыкантов будут сопровождать стихи от екатеринбургского поэта D#EZ, который исполнит лирические произведения о любви, нежности и созерцании с альбома «Джаз в стихах». На губной гармошке будет играть московский виртуоз Борис Плотников, за клавишами – Дмитрий Макаров, а на контрабасе – Георгий Наймушин.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: свободный, можно оставить пожертвование музыкантам. Бронирование билетов здесь.

«Моцарт в Праге» – в филармонии

26 февраля в 19 часов в филармонии пройдет концерт «Моцарт в Праге». Прага стала для композитора городом, подарившим ему моменты подлинного счастья. Моцарт был поражен, насколько атмосфера города пропитана его музыкой. После удачной премьеры оперы «Свадьба Фигаро» руководство театра Ностица пригласило композитора лично возглавить постановку. Год спустя жителям чешской столицы был представлен «Дон Жуан», но его появлению предшествовала еще одна громкая премьера – «Пражская» симфония. На концерте в филармонии прозвучат увертюра к опере «Дон Жуан», симфония № 38 «Пражская», а также симфония № 9 «Из Нового Света» Дворжака.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 550 рублей.

Соревнования по юкигассену – в ЦПКиО

27 февраля в 12 часов в ЦПКиО им Маяковского пройдет турнир «Снежная заруба» по юкигассену. Это японская командная игра в снежки. Главная цель игры – захватить флаг противника. У главной сцены в парке будет организована специальная площадка, баррикады, помещение для лепки снежков: для этого используется специальный агрегат. На одну 9-минутную игру каждой команде выдается 270 снежков.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

Акустический концерт Дельфина

27 февраля в «Телеклубе» впервые после долгого перерыва выступит Дельфин, который подготовил для Екатеринбурга специальную акустическую программу, поскольку выход на танцпол до сих пор запрещен. Хорошо знакомые композиции будут исполнены в проникновенных аранжировках. Наконец свежий музыкальный материал с двух последних пластинок Дельфина прозвучит в более приглушенной и обостренной манере.

«Акустика Дельфина – это полноценный музыкальный проект с камерным саундом и лирическими акцентами. Такой формат позволит слушателю отстраниться от повседневности, задуматься о сути вещей и прикоснуться к чистым чувствам», – говорят в «Телеклубе».

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1600 рублей.

Фильм «Дом Пьера Кардена»

27-28 февраля в Ельцин-центре будут показывать фильм «Дом Пьера Кардена». Миллионы знают культовый логотип и надпись Pierre Cardin, но немногие знают человека, стоящего за этим известнейшим брендом. Документальная лента ответит на вопросы: кто такой Пьер Карден? Какая история стоит за легендарной иконой? Фильм дает шанс заглянуть в сознание гения. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и приоткрыл дверь в свою империю, а также дал несколько интервью на закате карьеры.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Мероприятия в память Бориса Немцова

Также в Ельцин-центре в эти выходные почтят память Бориса Немцова. 27 февраля в 18 часов в музее Ельцина состоится тематическая экскурсия «Люди в обстоятельствах: Борис Немцов». Он мог стать великим физиком, но выбрал политику. Глава комиссии по захоронению останков царской семьи, борец с коррупцией, вице-премьер правительства России и оппозиционер – таким был Борис Немцов, один из самых ярких политиков постсоветской России. Об этом расскажет экскурсия из цикла «Люди в обстоятельствах».

А 28 февраля в 19 часов покажут фильм «Слишком свободный человек» – это политическая биография Бориса Немцова. Картину презентует автор Михаил Фишман. История начинается в 90-х, когда на Немцова смотрели как на будущего президента страны, и заканчивается в феврале 2015 года, когда он был убит на Москворецком мосту напротив московского Кремля.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: на экскурсию – по билету в музей, на фильм – свободный, по регистрации.

Акустический концерт в Водонапорной башне

28 февраля в 18:30 в Водонапорной башне пройдет акустический концерт группы «Резервная копия» Евгения Батенщикова. Группа образована в июне 2014 года в Екатеринбурге. Коллектив выпустил ряд синглов, а в марте 2019 года вышел дебютный альбом «Свет погасшей звезды». В 2020 году состоялся релиз второго альбома «Время-кровь». На концерте в башне музыканты будут играть авторский материал.

Место проведения: Водонапорная башня, Исторический сквер.

Вход: по билету в музей.

Художники предлагают исследовать Екатеринбург через звуки

28 февраля в 12:00 в Доме Метенкова пройдет воркшоп «Звуковое исследование города». В рамках выставки «Перемены созерцательности» художница Олеся Ильенок совместно с фотографическим музеем «Дом Метенкова» запускает серию воркшопов, которые позволят по-новому взглянуть на Екатеринбург, используя различные уровни восприятия: через звук, изображение и тактильность. На первом мастер-классе участники посвятят себя звуковому исследованию. Все необходимые материалы и инструменты участники получат во время мастер-класса. С собой необходимо принести лишь смартфон с функцией диктофона и проводные наушники.

Место проведения: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: 800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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