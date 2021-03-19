Прыжки на сноуборде в бассейн, рассуждения о смерти и театральные премьеры – Weekend (18+)

В эти выходные на Уктусе вновь пройдет экстремальное соревнование, во время которого лыжники и сноубордисты в креативных костюмах будут съезжать со склона прямо в бассейн с водой. Для театралов подготовили сразу две премьеры: в «Урал Опера Балет» впервые в России покажут «Любовь издалека», в ЦСД – мультижанровый спектакль «Плаха». Также можно будет отметить день рождения Баха, порассуждать о смерти или сходить на мультфильмы для взрослых. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня».

Премьера оперы «Любовь издалека» – впервые в России

19 и 20 марта в «Урал Опера Балет» состоится всероссийская премьера оперы «Любовь издалека». Это вариация на тему популярной средневековой легенды, героем которой стал Жофре Рюдель – реальный исторический персонаж. Жофре считается одним из первых провансальских трубадуров – поэтов и исполнителей песен, посвященных идеальной и далекой Даме. «Любовь издалека» не предполагает действия как такового, драматических столкновений и неожиданных поворотов событий. Это опера ожидания, опера медленного времени. Одно состояние и одна мысль раскручиваются до бесконечности. На сцене всего три персонажа, а четвертым и главным становится Средиземное море, разделяющее возлюбленных, – оно затапливает сцену в мощных оркестровых интерлюдиях с хором, поющим без слов.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 400-2000 рублей.

Произведения, письма и дневники Хармса – в спектакле «Неважно себя чувствую»

Еще один новый спектакль можно посмотреть 19 марта в 19 часов в Ельцин-центре. «Неважно себя чувствую» – постановка по мотивам произведений, писем и дневниковых записей Даниила Хармса и его окружения. Авторы спектакля поняли, что невозможно просто так вот взять и инсценировать Хармса или придумать сценическое решение его произведений. Они решили не искать Хармса в мире прошлого или настоящего. Они решили найти Хармса в себе. Увидеть мир глазами Хармса. Примерить творчество Хармса на себя.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, аудитория 510).

Вход: 600 рублей.

Открытие нового клуба, который будет галереей и кинотеатром

В этот уикенд в Екатеринбурге откроется новый ночной клуб «Куб», праздновать приглашают три дня – с 19 по 21 марта. Предполагается, что новое пространство будет многофункциональным. Здесь планируют не только устраивать вечеринки, но еще проводить выставки, арт-перформансы, киносеансы. В первый день работы в клубе будет играть рок и панк, во второй день – техно, в воскресенье же покажут фильм «Екатеринбург – Новиков 3».

Место проведения: клуб «Куб» (ул. 8 Марта, 13).

Вход: свободный.

Ретроспектива фильмов Сорентино

С 19 по 21 марта в Ельцин-центре пройдет ретроспектива Паоло Сорентино. В программу вошли ленты «Молодость» и «Великая красота», где благородные старики размышляют о жизни, мечтают о юности и встречаются с колоритными персонажами, и вольная фантазия на тему жизни Сильвио Берлускони «Лоро».

Место проведения: кинозал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

День рождения Баха отметят тремя органными концертами

20 марта в филармонии пройдут сразу три концерта в рамках фестиваля Bach-fest. В 12, 15 и 18 часов органист Тарас Багинец в честь дня рождения Иоганна Себастьяна Баха исполнит его токкаты и фантазии. Бах был известен своим современникам прежде всего как непревзойденный виртуоз, выдающийся мастер органной импровизации. Считается, что именно в токкатах и фантазиях проявилось его импровизационное и полифоническое мастерство. Именно в них Бах достигает предела выразительных возможностей барочных органов и кристаллизует идеальный по лаконичности и красочности музыкальный язык эпохи.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 600 рублей.

Кумир подростков Алена Швец приедет в Екатеринбург

В концерт-холле «Свобода» 20 марта выступит певица Алена Швец из Санкт-Петербурга, которая уже стала популярной среди подростков. Девушка поет о своей жизни и обо всем том, что знакомо молодежи, – о мальчиках и девочках, о школе, разочарованиях и счастливых прогулках. В Екатеринбурге на концерт смогут попасть школьники с 12 лет.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12).

Вход: от 1000 рублей.

Прыжки на сноубордах в бассейн с водой – в экстремальном шоу Red Bull Jump&Freeze

На Уктусе в воскресенье, 21 марта, с 11 до 21 часа уже не в первый раз пройдет экстремальное соревнование для лыжников и сноубордистов Red Bull Jump&Freeze («Прыгни и замерзни»). У всех желающих спортсменов будет возможность съехать со склона прямо в наполненный водой бассейн, выполнив при этом невероятный трюк. Единственное условие – участник должен быть в креативном костюме. Судьи будут оценивать не только внешний вид участников, но и крутизну трюка, так что спортивная подготовка тоже важна.

Место проведения: Уктус.

Вход: свободный, для участия нужна регистрация.

Танцы, живой концерт и выставка картин – в спектакле «Плаха» в ЦСД

21 марта в Центре современной драматургии состоится премьера спектакля «Плаха» по роману Чингиза Айтматова. Это один из самых масштабных проектов театра, который включает в себя танец, живой концерт, выставку картин, созданных специально для спектакля, и драматическую составляющую. Авторы спектакля – Антон Бутаков, Татьяна Савина, Александр Фролов и все артисты театра.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145А литера Ф).

Вход: 700 рублей.

Панк-концерт F.P.G

21 марта в 19 часов в концерт-холле «Свобода» выступит группа F.P.G, которая сейчас находится в турне по России. «Сквозь ненависть, природные катаклизмы и коронавирус пережившие изоляцию музыканты готовы раздать этому миру электричества как никогда! Punks not dead», – говорится в анонсе концерта.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12).

Вход: 900 рублей.

Мультфильмы для взрослых – из программы Лондонского фестиваля

В Екатеринбурге в эти выходные можно посмотреть фильмы из программы Лондонского международного анимационного фестиваля LIAF. Девять картин из Азии, Европы и США отобраны для российских показов и докажут, что мультфильмы могут смотреть не только дети. Конкурсная программа представляет многообразие анимационных техник и новые тенденции в отрасли. Фильмы покажут на английском, корейском и венгерском языках с русскими субтитрами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Рассуждения о смерти в Death Cafe

В Доме Метенкова возобновляются встречи в рамках проекта Death Cafe. Одна из них пройдет 21 марта в 18:30. Что такое смерть и как мы можем к ней относиться? Как говорить об этом с близкими, детьми, родителями? Как мы переживаем встречу со смертью? И почему она редко оставляет нас равнодушными? Эти и другие вопросы, ваши истории, размышления и личный опыт – это то, с чем можно прийти на встречу проекта Death Cafe в Доме Метенкова. Модераторами встречи будут философ Яна Макакенко и психолог Илья Петрикин.

Место проведения: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: свободный, нужна регистрация на сайте музея.

Выставка про свадьбы в СССР

В музее «Сделано в СССР» в эти выходные можно посетить новую выставку про советские свадьбы. На протяжении долгих лет в Советском Союзе формировалась уникальная свадебная культура. На смену помпезности церковных обрядов пришли простота и отсутствие каких-либо изысков. В чем же заключались свадебные традиции и обычаи СССР? Чем угощали и развлекали гостей? Где и какие наряды «доставали» жених и невеста? Кто отвечал за свадебные развлечения? Что дарили молодоженам? Обо всем этом расскажет новая экспозиция.

Место проведения: музей «Сделано в СССР» (ул. Чебышева, 4).

Вход: 200 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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