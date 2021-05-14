«Ночь музеев», танцы под открытым небом и концерт-медитация – Weekend (18+)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге можно открыть сезон танцев, йоги и тренировок на свежем воздухе – погода позволяет. Приятно будет гулять между площадками во время «Ночи музеев», которая наконец-то состоится не в онлайне, а в живом формате. Будет концерт Басты, гала в «Урал Опера Балет» и много других интересных событий. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Открытие сезона танцев под открытым небом

Сегодня в 20:00 на стилобате Ельцин-центра открывают новый сезон танцев под открытым небом от MaxDance. Пройдет танцевальный open air по бачате и сальсе. Бачата сейчас считается самым популярным танцем в мире. Будут бесплатные мастер-классы каждые полчаса для всех желающих, выступления и импровизации по сальсе, бачате, зуку, линди хопу, реггетону и другим стилям от чемпионов мира и участников шоу «Танцы» на ТНТ.

Место проведения: Стилобат Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Юбилейный гала в «Урал Опера Балет»

14 мая в 18:30 в оперном театре пройдет вечер в честь Веры Абашевой и Юрия Веденеева – ведущих солистов свердловской балетной труппы, а сегодня – незаменимых педагогов-репетиторов «Урал Балета». В этом качестве они выступают и в юбилейном гала-концерте. Их подопечные выступят в третьем акте «Дон Кихота», фрагментах классических балетов и новых миниатюрах.

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 300-2000 рублей.

«Ночь музеев» в Екатеринбурге

15 мая «Ночь музеев» в Екатеринбурге отметит свое 15-летие, в честь этого 150 площадок будут работать с 19:00 до двух часов ночи. Посетители впервые смогут побывать в центре «Эрмитаж-Урал», где будет работать инфоцентр. Там же откроется уличная экспозиция с фотозоной из картин, а также обещают танцевальный перформанс, который оживит полотна.

В большинстве музеев в течение вечера и ночи посетители смогут сходить на экспресс-экскурсии по действующим выставкам. Кроме того, будут концерты, лекции, мастер-классы. Будет площадка с взлетающими самолетами, ночная вечеринка во дворе особняка, театральные перформансы. Подробнее о некоторых площадках мы писали здесь. Организаторы предупреждают, что на многие мероприятия нужна предварительная регистрация. Полная программа есть на официальном сайте акции.

Место проведения: площадки Екатеринбурга.

Вход: единый билет на 5 площадок – 300 рублей.

Премьера спектакля «Миндаль горький»

15 мая в 20:00 и 22:00 театральная платформа в Ельцин-центре представит эскиз спектакля «Миндаль горький» по мотивам романа Ивана Шмелева «Солнце мертвых». Шмелев – выдающийся русский прозаик, признанный мастер слова, у которого, по мнению Куприна, «можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка». «Солнце мертвых» – одна из самых трагичных и в то же время поэтичных книг писателя. Роман посвящен событиям в Крыму во время Гражданской войны.

Место проведения: театральная платформа «В Центре» (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Автогонки «Уральский грунт»

В субботу, 15 мая, с самого утра в Арамили пройдут гонки «Уральский грунт». С 9:00 начнется первый этап ралли-спринта, где машины будут проходить грунтовые трассы с поворотами, горками и другими препятствиями. Для зрителей будет организован фуд-корт и кофе.

Место проведения: Арамиль (ул. Пролетарская, 82б).

Вход: для зрителей – свободный.

Большой концерт «Басты»

15 мая в 20 часов в КРК «Уралец» состоится большой концерт Басты в рамках большого всероссийского тура. Основным поводом для встречи станет его очередной альбом, скачивание которого в сети бьет все рекорды. «Удивительный мир», «Там, где нас нет», «Выпускной» – в двух частях «Пятерки» больше 20 композиций. Кроме них, естественно, прозвучат и другие хиты.

Место проведения: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 80).

Вход: 3500-4100 рублей.

Экскурсия в филармонию

15 мая в 15 часов Свердловская филармония приглашает на экскурсию, где любой посетитель сможет ощутить себя в роли артиста: заглянуть в комнату дирижера и побывать в артистической, пройти весь путь до сцены и увидеть зрительный зал с другой стороны, помериться ростом с самым большим музыкальным инструментом – органом и посетить закрытый для публики репетиционный зал.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 300 рублей.

Йога, скандинавская ходьба и поиск птиц – в ЦПКиО

В эти выходные в ЦПКиО будет много спортивных мероприятий на свежем воздухе. В субботу в 9 часов утра на площадке Soundpark (ориентир – скульптура оленей) начнется занятие по йоге. Уровень подготовки может быть любым, на занятии тренер подсказывает и помогает каждому участнику. С собой и на себе: удобная одежда, коврики и вода.

В 10 часов будет отмечаться Всемирный день скандинавской ходьбы. Разминка – у главной сцены парка, затем мастер-класс и сама тренировка. Любой желающий сможет пройти по маршруту под руководством тренера, а на финише выполнить упражнения на растяжку.

В 12 часов пройдет мастер-класс по зумбе.

В воскресенье, 16 мая, в 7 часов начнется орнитологическая прогулка (сбор на мостике через Исеть, прогулка платная – 200-400 рублей).

В 10 часов на центральной аллее пройдет тренировка Animal flow.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный (за исключением орнитологической прогулки).

Запись спектакля Парижской оперы «Золушка»

16 мая в 16:30 в Ельцин-центре можно будет увидеть запись спектакля «Золушка» Парижской оперы. Это был последний спектакль Карла Пакетта в составе балетной труппы. Сказка о Золушке у каждого времени своя. Рудольф Нуреев верил, что нет ничего важнее служения искусству, и свою «Золушку» поместил в эпоху Золотой эры Голливуда. И пусть не фея-крестная, а опытный продюсер становится проводником Золушки к счастью. Пусть вместо бала – съемочная площадка, а вместо принца – актер, звезда кино. На премьере спектакля в 1986 году Нуреев в своей «Золушке» танцевал продюсера – ту самую фею, что ведет героиню к ее звездам. А его первой Золушкой стала Сильви Гиллем, для которой этот спектакль стал во многом пророческим.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Концерт-медитация «Космическая рапсодия»

16 мая в 16:00 в «Синара-центре» пройдет уникальный концерт-медитация с гонгами, поющими чашами, бубнами, барабаном, диджериду, варганами и другими музыкальными инструментами, обладающие гармонизирующим действием.

«Проведите час в созвучии с миром и с собой: послушайте древнейшие ритмы шаманских бубнов, звуки дождя и ветра, завораживающие вибрации варганов. Природные аутентичные звуки, вступая в резонанс с вибрациями тела, возвратят природную гармонию тела, прояснят мысли, умиротворят и подарят новое состояние», – зовут организаторы.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 1300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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