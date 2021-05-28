Шура, фильм про Туве Янссон и марафон хоров в парке – Weekend (18+)

В эти выходные можно отправиться на камерный концерт Шуры в пабе, посмотреть легендарное танцевальное шоу Ляйсан Утяшевой Bolero или отправиться на марафон 19 хоров в саду Вайнера. Также пройдет первая велоэкскурсия по литературным местам Екатеринбурга, а в Ельцин-центре покажут кино про Туве Янссон. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Известное танцевальное шоу Утяшевой – Bolero

28 мая в 19 часов в ККТ Космос состоится последний показ театрально-танцевального спектакля Ляйсан Утяшевой Bolero в Екатеринбурге. Шоу уже не один раз ездило в тур по всей России и немного видоизменилось. «Болеро» – это результат сотрудничества гимнастки Ляйсан Утяшевой с известными хореографами Екатериной Решетниковой и Игорем Рудником, которые и выступили режиссерами-постановщиками этого шоу. Зрители увидят искреннюю и страстную историю героини, которая проживает свою боль и страхи, возвращаясь к настоящей любви.

По словам постановщиков, Bolero объединяет в себе сюрреалистический мир музыки, классический театр, живое искусство, перформанс и современный танец. Именно танцы и стали основой спектакля.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: от 1500 рублей.

Шура устроит камерный концерт в уральском пабе

В Royal Pub & Restaurant 28 мая в 20 часов выступит кумир 90-х Шура. Он обещает исполнить «Холодную луну», «Творить добро» и другие свои хиты, знакомые многим с детства. В пабе не так много мест, поэтому концерт будет камерным.

Место проведения: Royal Pub & Restaurant (ул. Победы, 51а).

Вход: от 3000 рублей.

Ян Тирсен и Филип Гласс – в концерте оркестра B-A-C-H

28 мая в 19 часов в клубе EverJazz В-А-С-Н представит программу «Неоклассика и Минимализм», в которой продемонстрирует свой взгляд на весьма востребованную и вполне устоявшуюся эстетику в современной музыкальной культуре. В исполнении оркестра прозвучат произведения композиторов XX и XXI вв., творчество которых можно отнести к направлениям минимализм, постминимализм и эмбиент: Филипа Гласса, Макса Рихтера, Людовико Эйнауди, Яна Тирсена и Олафура Арнальдса.

Место проведения: клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Велоэкскурсия по литературным местам

29 мая в 14:00 в Литературном квартале впервые пройдет велоэкскурсия «Екатеринбург литературный». Участникам предлагают на велосипедах проехать по главным точкам литературной карты города – побывать в местах, где жили и работали уральские писатели и останавливались заезжие знаменитости, отправиться в XIX век и настоящее, услышать стихи и удивительные факты из биографий. Протяженность маршрута – около 10 км, время – 2,5 часа.

Место проведения: старт – от музея «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10).

Вход: по регистрации на сайте Объединенного музея писателей Урала, справки по телефону

(343) 371-05-91.

Дегустация сотни сортов вина

В «Синара-центре» в субботу, 29 мая, с 16:00 до 20:00 пройдет винный салон «Вино, я люблю тебя!». В программе: дегустация более 100 вин со всего света, мастер-классы от экспертов, винное казино, второй городской чемпионат по сабражу, мастер-класс по коктейлям.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 2000 рублей.

Кино про Туве Янссон и «пролетая над гнездом кукушки» – в Ельцин-центре

В Ельцин-центре в эти выходные можно посмотреть два интересных фильма. Первый – о Тувен Янссон, так и называется «Туве». Это биографическая драма, снятая в Швеции и Финляндии в 2020 году. Она рассказывает о молодой художнице Туве Янсcон, которая окунается в атмосферу творческой и социальной свободы. Современное искусство, яркие вечеринки, свободные отношения с женатым политиком и страстный роман с режиссером Вивикой Бэндлер – бескомпромиссная и казавшаяся недосягаемой в годы войны жизнь наконец стала реальной. Отдавая всю себя серьезной живописи, Туве развлекается невинными рисунками и историями о лесных невиданных существах. Незаметно сказки о бесстрашных муми-троллях, которые она рассказывала напуганным детям в бомбоубежищах, начинают оживать. То, что начиналось как шалость, приносит Туве международную известность и желанную свободу.

Вторая картина, которую можно посмотреть в выходные, – британская драма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Это одна из канонических экранизаций бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе. Блестящий актерский ансамбль, в котором солируют Джек Николсон и Луиза Флетчер, дух безрассудства и независимости, идеальный баланс трагического и комического, рекордные 5 «Оскаров» в 5 главных номинациях.

Оба фильма будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами. Полное расписание кинопоказов – на сайте центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

19 хоров – в саду Вайнера

В воскресенье, 30 мая, в 15 часов в саду Вайнера состоится хоровой марафон, в котором примут участие 19 коллективов Екатеринбурга и области. В концерте в честь Дня рождения филармонии примут участие более 600 певцов из учебных, детских, любительских и профессиональных хоров. Коллективы выступят сольно, а также станут частью сводного хора региона, который возглавит Андрей Петренко. Исполнять программы они будут под сопровождение духового оркестра.

Место проведения: сад Вайнера.

Вход: от 750 рублей.

Дрифт на машинах в ЦПКиО

В ЦПКиО в воскресенье с 12 до 18 часов можно посмотреть соревнование по дрифту моделек от RC Drift Club. Будут катания на дрифт-трайках, музыкальное сопровождение от диджеев. Зрители смогут сделать много хороших фото.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

На Уралмаше проведут арт-маркет

В кинокультурном центре «Омега» 30 мая с 14 до 20 часов устроят арт-маркет – ярмарку предметов искусства, на котором могут встретиться художники и ценители их творчества. По словам организаторов, будут как оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре, так и тиражная графика, постеры, открытки, скульптура, керамика, бижутерия, роспись по ткани – произведения, сделанные своими руками.

Место проведения: центр «Омега» (пр. Космонавтов, 41, 4 этаж).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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