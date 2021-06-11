Оркестр на площади, 35-летие «Арии» и музыка свободы – Weekend (18+)

В предстоящие трехдневные выходные в Екатеринбурге хоровыми и симфоническими концертами будут отмечать День России, пройдут танцы и экскурсии под открытым небом. «Ария» приедет на Урал отмечать свое 35-летие, а в Ельцин-центре выступят «Звери» и «Машина времени». Эти и другие события – в афише выходного от «Нового Дня».

Фортепианный марафон до полуночи

Сегодня во дворике ГЦСИ начался шестой фортепианный марафон, который можно посетить и после работы – он продлится до полуночи. Музыканты в режиме нон-стоп будут исполнять самые разные произведения. Участие принимают профессиональные музыканты, юные учащиеся музыкальных школ и просто любители, заглянувшие во дворик. В этом марафоне не будет победителей, его цель – просто подарить радость горожанам.

На этой же площадке екатеринбургские художники будут расписывать старые пианино, превращая их в арт-объекты. Затем инструменты отправят в больницы.

Место проведения: дворик ГЦСИ (ул. Добролюбова, 18а).

Вход: свободный.

У Ельцин-центра – снова танцы

На стилобате Ельцин-центра продолжается сезон танцевальных open-air-вечеринок. Очередная пройдет сегодня, 11 июня, с 20 до 24 часов. Прийти может любой желающий. Профессиональные танцоры будут проводить мастер-классы, которые позволят разучить элементарные движения. В основном будет бачата и сальса, но танцоры периодически устраивают батлы по линди-хопу, реггетону и другим стилям.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Перформанс-променад на выставке

11 июня в 19 часов на выставке «Все это – ВЫ» в «Синара-центре» устроят перформанс-променад. Рассказ медиатора о картинах будет идти рука об руку с хореографическим инклюзивным танцевальным представлением.

«Это попытка коллективного осмысления и интерпретации работ новой выставки «Все это – ВЫ». Танец станет связующим элементом между экспозицией и зрителем. Дополняя экскурсию или существуя отдельно, танец будет раскрывать, разрушать или подтверждать существующие штампы», – рассказали в галерее.

Среди участников перформанса – екатеринбургские танцовщики и артисты-любители – люди с аутизмом и ментальными особенностями, занимающиеся в студии «Открытый̆ город».

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: по билету в галерею – 200-300 рублей.

Филармонический оркестр выступит на площади 1905 года

12 июня, в День России, с 18:00 до 20:30 на площади 1905 года выступит Уральский академический филармонический оркестр, а также солисты и хор Свердловской филармонии. В концерте из двух отделений будут исполнены известные произведения Чайковского, Свиридова и Прокофьева, а также любимые зрителями мелодии из старых кинофильмов, военные песни, хиты Александры Пахмутовой, Василия Соловьева-Седого и Евгения Родыгина.

Место проведения: площадь 1905 года.

Вход: свободный.

Фестиваль «Слова и музыка Свободы»

12 и 13 июня в Ельцин-центре пройдет третий фестиваль «Слова и музыка Свободы», родившийся в день 25-летия российской Конституции. Основная идея фестиваля – собрать под одной крышей известных людей самых разных творческих профессий. В этом году тема фестиваля – «Свобода как неотъемлемое право». На главных площадках выступят не нуждающиеся в представлении музыканты. Не менее интересной будет программа разговорной части фестиваля, где публику ждут встречи с самыми яркими людьми страны.

12 июня в разговорной части принимают участие Михаил Козырев, Наталья Зубаревич, Сергей Минаев и другие. В музыкальной части – «Молчат дома» и «Машина времени».

13 июня в разговорной части – Екатерина Шульман, Дмитрий Быков и другие. В музыкальной – группа «Звери».

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: от 2200 рублей.

Танцующий оркестр и татарский инди-фолк – в ЦПКиО

В парке Маяковского тоже будут отмечать День России. 12 июня в 16 часов на главной сцене выступит духовой танцующий оркестр «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова, с ним станцуют участники клуба «Добрые встречи».

В 19 часов там же будет выступать группа Juna из Казани: инди-фолк на татарском языке. В основе песен – произведения татарских классиков и современных авторов. А в 20:40 на сцене – Patrick Cash – танцевальная группировка музыкальных флибустьеров под руководством неутомимого капитана. Завершится музыкальный день диджей-сетами.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

«Ария» отметит 35-летие в Екатеринбурге

12 июня в «Екатеринбург-Экспо» группа «Ария» будет отмечать свое 35-летие. Причем музыканты везут грандиозное шоу, сложное по устройству, насыщенное технологиями. Организаторы говорят, что привезти его в Екатеринбург было крайне непростым, но «Ария» справится. Поэтому зрителей ждет уникальный концерт. И, конечно, музыканты исполнят все хиты и любимые фанатами песни.

Место проведения: «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2).

Вход: от 800 рублей.

Трансляция матчей Евро – в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с завтрашнего дня в барах начнут показывать матчи чемпионата Европы по футболу. В частности, посмотреть прямые трансляции можно будет в клубе «Фабрика» или в баре «Ц». Например, первой в баре «Ц» покажут 12 июня в 18 часов трансляцию встречи Уэльс – Швейцария, в 21:00 – Дания – Финляндия, в 24:00 – Россия – Бельгия.

Место проведения: клуб «Фабрика», бар «Ц» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: свободный, при условии бронирования стола.

Экскурсия «От Царской до Пролетарской»

Завершить выходные можно на пешей экскурсии «От Царской до Пролетарской», которая пройдет 14 июня в 13:00. Сотрудники музея «Литературная жизнь Урала XX века» расскажут трехвековую историю Екатеринбурга за один раз: вы увидите улицы и дома, которые стали свидетелями эпохальных исторических событий, и исторические события, оставившие свой отпечаток на карте города.

Место проведения: сбор – на ул. Пролетарская, 10.

Вход: 200-300 рублей, нужна регистрация.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

Почти шесть тысяч свердловчан потеряли деньги в кредитных кооперативах. Полиция и ЦБ дали советы по безопасности. / Гособвинитель огласил сроки за убийство Ксении Каторгиной. / По делу о гибели семерых в Лесном задержаны водитель, механик и директор АТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»