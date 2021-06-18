Джаз под открытым небом, ралли на ретроавтомобилях и «Коляда-plays» – Weekend (18+)

Лето – время фестивалей в Екатеринбурге, и в предстоящие выходные это можно будет прочувствовать по полной. Девять часов джаза на свежем воздухе – от EverJazz, фестиваль музыки народов – в ЦПКиО, дизайнерская одежда – на Sandarina, спектакли по современным пьесам – на «Коляда-plays». Кроме того, пройдет ралли на ретроавто и книжный своп. Эти и другие события выходных – в афише «Нового Дня».

День рождения ЦПКиО и два фестиваля за выходные

Сегодня парк Маяковсокго отмечает 88-летие. В честь этого в 19 часов для всех желающих историк, автор книги о парке Евгений Рабинович проведет экскурсию и расскажет интересные факты из жизни ЦПКиО. В 20 часов у памятника Маяковскому начнутся «Маяковские чтения» – актеры и поэты Екатеринбурга прочитают лучшие произведения поэта.

Кроме того, в парке Маяковского в эти июньские выходные пройдет сразу два фестиваля. 19 июня – музыкальный фестиваль «Дружба народов», на котором организаторы хотят показать, как музыка объединяет людей, стирает время, границы и языковые барьеры. В 18 часов на сцене Sound Park на ретро-аллее выступит группа «Ирга» (песни о дорогах и духовных преобразованиях в пути, богатые природными образами), в 19 часов – группа Cantadora (фольклор семиреченских казаков, обрядовая музыка поозерья и этнографические песни), в 20 часов – группа «Птица Графит» (атмосферные песни о ветре, огне и снеге).

А 20 июня культурно-просветительский проект «Народные университеты 2.0» проводит в ЦПКиО фестиваль о жизни искусства в городе ART GANG. Он продлится с 12 до 22 часов. На главной аллее пройдет прогулка-пленэр с художником и архитектором Михаилом Садыковым. С 13 до 18 часов будет работать лекторий с участниками арт-команд и креативных агентств города, таких как «Дикий филин». В 21 час начнется показ анимационных короткометражек от студентов УрГАХУ. Кроме того, будет работать винил-маркет, где можно будет пополнить свою коллекцию пластинок, а еще – маркет уральских художников.

Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.

Вход: свободный.

Танцплощадка и кинотеатр под открытым небом – у ЦК «Урал»

С 18 по 22 июня на площади перед ЦК «Урал» будут ежедневно устраивать мероприятия в рамках проекта «Завтра была война». 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой Отечественной войны. В память об этом откроется кинотеатр под открытым небом и танцплощадка: зрители посмотрят фильмы 1930-1940-х годов и послушают популярные довоенные мелодии.

Сегодня, 18 июня, в 18:30, будет интерактивная танцпрограмма, а в 19:30 – фильм «Семеро смелых».

19 июня в 18:30 – концертная программа солистов театра эстрады Анастасии Гаевой, Дмитрия Коковина, а также солиста Уральского государственного академического русского народного хора Алексея Трефилова. В 19:30 – фильм «Цирк».

20 июня в 18:30 – концертная программа оркестра UralBand под руководством Александра Павлова. В 19:30 – фильм «Трактористы». Полную программу можно посмотреть на сайте ЦК «Урал».

Место проведения: площадь перед ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: свободный.

Премьера фильма Федорченко «Последняя «Милая Болгария»

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня можно посмотреть последний фильм уральского режиссера Алексея Федорченко, за который он получил приз ММКФ как лучший режиссер, – «Последняя «Милая Болгария». А 19 июня в 19 часов в Ельцин-центре состоится спецпоказ и встреча с самим Федорченко.

Фильм снят по мотивам романа «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко. Федорченко создает абсурдную и колоритную фабулу. «Милая Болгария» – это сорт яблок, который хочет возродить мичуринец Леонид Ец для нужд фронта. Нежное название – память о его матери. В разгар Великой Отечественной он едет с этой целью в Алма-Ату (что в переводе значит «Отец Яблок»), но не встречает там понимания у местных – ведь яблоки буквально повсюду. Зато в съёмной комнате он находит дневники известного писателя, который загадочным образом исчез. Прообраз писателя – это и есть Михаил Зощенко, а дневники – его последний роман.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Девять часов джаза на свежем воздухе – фестиваль EverJazz

19 июня на базе «Иволга» состоится самый масштабный джазовый фестиваль лета – от клуба EverJazz. В этом году фестиваль станет площадкой для уникального события «Битва биг-бэндов». На центральной сцене фестиваля выступят четыре больших джазовых оркестра России. В сумме на трех сценах выступят более 200 музыкантов. Хедлайнерами станут квартет Константина Хазановича и Даниела Фанелли (Петербург-Италия), Алина Енгибарян (США), Ice Hokku (Израиль), Joander Santos (Brasil) и другие. Кроме музыки, на фестивале как обычно будет много мастер-классов, танц-площадки, детские зоны, фуд-корт. Закончится фестиваль салютом.

Место проведения: база отдыха «Иволга».

Вход: 2800 рублей.

Дизайнеры, лекции и музыка – на Sandarina

19 июня в парке у ТЦ «Мега» пройдет летний фестиваль Sandarina. На маркете можно купить одежду, украшения, аксессуары от известных и начинающих дизайнеров со всей страны. Будет организован лекторий. Кроме того, весь день на свежем воздухе будет играть живая музыка. Хедлайнерами фестиваля станет группа «Обе две».

Место проведения: парк у ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87).

Вход: свободный.

Ралли на ретроавтомобилях

19 июня в Верхней Пышме состоится ретро-ралли «Кубок Урала» – «Ралли на Урале». Это соревнования на классических автомобилях, возраст которых не менее 30 лет. Участники состязаются в точности и времени прохождения маршрута. Будет представительный Cadillac, классический Mercedes, стремительный Porshe, «Москвичи» и «копейки» – всего около 50 экипажей из разных городов Урала.

Соревнования будут проходить в нескольких зачетах: ретро (до 1970 года выпуска), классические (1970-1980 года выпуска), свободный (от 1980 до 1991 года + мелкосерийные автомобили), спорт – редкие, мелкосерийные автомобили любого года выпуска и спорткары.

Место проведения: Музей автомобильной техники в Верхней Пышме.

Вход: свободный.

Пешеходная экскурсия «Увлечения и развлечения горожан»

19 июня в 13 часов Музей истории Екатеринбурга приглашает на прогулку. Вы узнаете, прилично ли даме было кататься на велосипеде, где проходили самые лучшие концерты на открытом воздухе, без чего было немыслимо появиться в опере, какие спортивные состязания устраивались в Екатеринбурге и многое другое. Экскурсию ведет сотрудник музея Анастасия Сердцева.

Место проведения: старт – от Музея истории Екатеринбурга (К.Либкнехта, 26).

Вход: 300 рублей.

Книжный своп

19 июня в 13:00 в Доме Маклецкого пройдет книжный своп – это встреча, на которой можно обменяться книгами. Во время приборки в Доме Маклецкого организаторы нашли кучу книг и решили: все, что не нужно одним, может пригодиться другим. Приносите книги и забирайте с собой новые.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15).

Вход: свободный.

Открытие «Коляда-plays»

В воскресенье, 20 июня, в 11 часов у «Коляда-театра» состоится открытие фестиваля современной драматургии «Коляда-plays». Будет выступать оркестр, а артисты театра устроят уличные танцы, в которых сможет поучаствовать каждый желающий. Фестиваль продлится в Екатеринбурге до 30 июня. На нескольких театральных площадках будут показаны 29 спектаклей по современным пьесам. Основная их тема, по словам президента фестиваля Николая Коляды, – любовь, поиски смысла жизни, счастья. Афишу фестиваля можно посмотреть здесь.

Место проведения: «Коляда-театр», «Щелкунчик», Камерный театр и другие площадки

Вход: от 400 рублей.

Цветная фотография на старинную камеру

20 июня в 15:00 в «Доме Метенкова» пройдет практикум по работе с аналоговыми фотоинструментами. Вместе с Тимуром Сафиуллиным из фотолаборатории «Порядок хаоса» вы сможете погрузиться в мир съемки и проявки цветной фотографии. В ходе занятия участники научатся снимать камерами большого формата со старинными объективами, проведут эксперименты с фризлайтом и проявят получившиеся кадры по альтернативному процессу с обращением.

Место проведения: «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: 1400 рублей, все расходные материалы включены в стоимость.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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