Карнавал на сап-бордах, фестиваль йоги и концерты музыкантов «Ночи музыки» – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет первый фестиваль сап-серфинга, участники которого устроят костюмированный заплыв на Верх-Исетском пруду. Музыканты, приехавшие в город на отмененный Ural Music Night, устроят отдельные концерты в клубах и барах. Кроме того, пройдет фестиваль йоги, продолжится «Коляда-plays» и сыграет Денис Мацуев. Эти и другие события афиши выходного – в обзоре «Нового Дня».

Концерты под хэштегом #ночьпройдет

Сегодня в разных барах и клубах Екатеринбурга пройдут концерты, их объединит хештег #ночьпройдет: будут выступать музыканты, которые должны были играть на Ural Music Night и решили не отказываться от своих планов из-за переноса фестиваля. Все концерты будут легальными: на сегодняшний день в регионе нет никаких ограничений на работу заведений.

Например, в клубе «Ц» сегодня в 23 часа выступят «Форма», VVVVV, «Техно Рум», Toldinov

Jpassoff и другие. Главным гостем вечера станет резидент лейбла «Трип» Roma Zuckerman. Вход – 500 рублей.

Место проведения: клубы и бары города.

Вход: уточнять в заведениях.

Спектакли по современным драматургам – на «Коляда-plays»

В Екатеринбурге продолжается фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». В пятницу можно посмотреть комедию по пьесе Ярославы Пулинович «Тот самый день» (Прокопьевский драматический театр). В субботу, 26 июня, сербский театр «Ателье» покажет постановку «Русская смерть» по пьесе Ирины Васьковской, а Кировский драматический театр – «Пикассо» по Олегу Богаеву.

В воскресенье на разных площадках Екатеринбурга будут идти спектакли: «Колыбельная Марселя Марсо», «Баба Шанель», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Н.Ж.В.Д».

Место проведения: театры города.

Вход: от 400 рублей.

Первый на Урале фестиваль sup-серфинга

В субботу, 26 июня, на Верх-Исетском пруду пройдет первый в Екатеринбурге фестиваль сап-серфинга VIZ SUP FEST. Желающих научат кататься на сапах, среди профессионалов пройдут соревнования в разных категориях. Будут мастер-классы по йоге и серф-воркауту, маркет и музыка. В 18 часов начнется самое красочное мероприятие фестиваля – заплыв на запах по волнам пруда, причем все участники должны быть в оригинальных костюмах.

Место проведения: Верх-Исетский пруд (ул. Фролова, 54а).

Вход: для зрителей – свободный, для участников соревнований есть оргвзнос.

Пешеходная экскурсия вокруг Ельцин-центра

Еще одни вариант провести субботу на свежем воздухе – отправиться на пешую экскурсию «Вокруг Ельцин-центра за 60 минут и два века», которая пройдет 26 июня с 14 до 15 часов. Вам расскажут, что общего у медиафасада, придуманного архитектурным бюро Бориса Бернаскони, с растущими вокруг деревьями, почему перекресток улиц 9 Января (сегодня Бориса Ельцина) и Боевых Дружин любили дети в 1930-е и почему дети любят его сейчас, чья фигура связывает район Ельцин-центра с Белой башней на Уралмаше и зданием городской мэрии и почему вороны атакуют современные здания.

Место проведения: сбор – у памятника Б.Н. Ельцину.

Вход: 400 рублей.

Джаз Дэйва Брубека – в EverJazz

В клубе EverJazz в субботу в 19 часов в рамках проекта «Джаз, проверенный временем» трио Александра Титова и Игоря Паращука исполнят музыку Дэйва Брубека и Пола Дезмонда.

Дейв и Пол впервые познакомились в 1944 году, во время службы в армии, когда Брубек проходил пробы в музыкальный коллектив 253-й армии, в которой служил Дезмонд. Однако начали играть вместе уже когда вернулись домой. Большая часть успеха классического квартета Брубека заключалась в противопоставлении «воздушного» стиля игры Пола и относительно жесткой, политональной игры Брубека. Музыканты отличались своей страстью к экспериментам с размерами, создавая тем самым хитрые ритмические структуры.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Фестиваль «Денис Мацуев представляет»

В эти выходные в Свердловской филармонии пройдет очередной фестиваль, который проводит легендарный пианист Денис Мацуев. На открытие 26 июня билетов уже нет, но можно сходить 27 июня на концерт «Романтическое соло». Главным произведением вечера станет «Соната си минор» Листа. Музыка легендарного венгра не раз приносила успех музыканту. Когда в Будапеште праздновали 200-летие Листа, единственным приглашённым пианистом там был Денис Мацуев. Также прозвучат произведения Гайдна, Шуберта и Шумана.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 4500 рублей.

Документальный аудиоспектакль «Маршрут памяти»

Музей истории Екатеринбурга 27 июня в 13 часов приглашает на документальный аудиоспектакль на колесах, посвященный частным историям жертв политических репрессий Большого террора, – «Маршрут памяти». Это уникальная возможность не только побывать на мемориале, уже прочувствовав тему благодаря живым воспоминаниям людей, но и увидеть отпечаток Большого террора на нашем городе. В основе аудиоспектакля больше 30 интервью с родственниками расстрелянных в Свердловской области в 1937-1938 годы. Их дополнили выдержки из исторических документов и дел репрессированных, записанные актерами Открытого студийного театра. Аудиоспектакль представляет истории обычных горожан и видных деятелей Свердловска.

Место проведения: отправление – от остановки «Колледж Ползунова» в 13:00.

Вход: 300 рублей, справки и запись по телефону: +79001972860.

108 приветствий солнцу – на йога-фестивале

В ЦПКиО в воскресенье, 27 июня, будет проходить масштабный йога-фестиваль «108 приветствий солнцу». Название выбрано неспроста: с 9 до 11 часов участники сделают комплекс йоги «Приветствие Солнца» 108 раз, после чего будет медитация и отдых в шавасане.

Кроме того, на фестивале будет работать детская зона, маркет с украшениями из натуральных материалов и посудой. С 11 до 13:30 будут показательные выступления мастеров, презентация стилей и школ йоги, мастер-классы, стояние на гвоздях, мехенди и аквагрим в виде солнца и священного символа Ом для всех желающих, вплетение перьев в волосы.

Закончится фестиваль концертом группы Art Project «BuDa Love», который начнется в 13:30.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: 300 рублей.

Премьера российско-американского спектакля «Провинциальных танцев»

27 июня в 21:00 в «Синара-центре» состоится международная премьера спектакля «Провинциальных танцев», который Татьяна Багаева поставила, вдохновившись сказкой «Синяя Борода» Шарля Перро. Премьера пройдет не только в Екатеринбурге – онлайн-трансляция будет вестись в это же время в США. В спектакле занят танцовщик Чарльз Слендер-Уайт – он будет танцевать свою партию в Сан-Франциско, взаимодействуя с танцовщиками театра по видеосвязи, в режиме реального времени.

В этот же вечер зрители в Екатеринбурге смогут увидеть спектакль Essence Александры Столяровой, танцовщицы театра, в формате work in progress.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 600 рублей.

«Гоголь-центр» привез «Петровых в гриппе и вокруг него»

В ТЮЗе 27 июня в 19 часов можно будет увидеть спектакль «Гоголь-центра» «Петровы в гриппе и вокруг него», поставленный режиссером Антоном Федоровым по роману уральского писателя Алексея Сальникова. Все действие происходит в Екатеринбурге, где живут Петров – автослесарь, Петрова – библиотекарь, их сын (тоже Петров) – школьник. Живут как все, но ситуацию меняет грипп, подкосивший всю семью: в гриппозном бреду реальность оказывается вовсе не такой, какой ее привыкли видеть сами Петровы и окружающие их люди.

«Мы пытаемся зафиксировать на сцене неосознанное пространство, хаос, в котором каждый момент жизни ежесекундно становится прошлым. Это сложно осознать и, тем более, принять», – говорит режиссер.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: 1200-5000 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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