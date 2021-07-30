Театральная барахолка, экскурсия по Сортировке и уличное кино – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге на барахолке от «Коляда-театра» можно будет приобрести предметы реквизита или костюмы из ушедших из репертуара спектаклей. Музей истории зовет погулять по Старой Сортировке и узнать район с другой стороны. А в ЦПКиО горожане могут заняться спортом и посмотреть уличное кино. Эти и другие события выходных – в обзоре «Нового Дня».

«Основной инстинкт» – на большом экране

30 июля и 1 августа в 19 часов в Ельцин-центре на большом экране покажут отреставрированный культовый фильм «Основной инстинкт» с Шерон Стоун в главной роли. Реставрация была сделана с оригинального негатива под руководством самого режиссера – и получилось такое же четкое изображение, какое видели зрители на премьере в 1992 году.

Разочарованный в жизни детектив (Майкл Дуглас) расследует гибель рок-звезды – певца зарезали во время секса ножом для колки льда. Подозрение падает на его любовницу (Шэрон Стоун), которая описала подобное убийство в своей книге. Детектива и роковую блондинку неминуемо затягивают криминально-эротические отношения. Однако чем дальше, тем сложнее понять, кто в этой истории является преследователем, а кто – жертвой.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Вечеринка «Шуметь можно!» в библиотеке

31 июля с 19:00 до 22:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» пройдет после долгого перерыва музыкальная вечеринка «Шуметь можно!». Организаторы постараются воссоздать атмосферу 2000-х, когда канал MTV был рупором трендов, в кино крутили «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря», джинсы на низкой посадке казались пиком моды, а стены комнат подростков были вдоль и поперек увешаны постерами из журналов.

На первом этаже пройдут живые выступления музыкантов и диджея посреди книжных полок. Играть будут каверы на песни 2000-х и диджей-сет с главными хитами того времени. А на втором этаже в большой комнате по телевизору покажут эфиры MTV, мультфильмы Nickelodeon, на компьютерах и приставках можно будет сыграть в популярные тогда игры. Повсюду – плакаты, журналы, кнопочные телефоны и еще десятки атрибутов 2000-х, о которых многие уже забыли.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193).

Вход: свободный.

Стать дачником XIX века можно в центре Екатеринбурга

31 июля в Литературном квартале открывается летний сезон проекта «Дачники». В дворянском саду и на веранде сотрудники музея расскажут, как отдыхали на дачах в позапрошлом веке, покажут старинные настольные и карточные игры, игры из литературы и гадания. Откроется «Общество взаимных льстецов»; пройдет игра в крокет на свежем воздухе. У всех будет возможность сфотографироваться в обстановке XIX века и с элементами соответствующих костюмов.

Место проведения: Литературный квартал (ул. Толмачева, 41).

Вход: 200-300 рублей.

Кино на свежем воздухе

На летней веранде у Ельцин-центра в субботу в 21 час покажут фильм «Чудеса» режиссера Аличе Рорвахера, получивший гран-при 67-го Каннского кинофестиваля. По сюжету отец-консерватор хочет любой ценой оградить дочерей от опасностей современного мира. Четыре сестры, старшей из которых 14, живут в собственном сказочном королевстве на итальянской ферме и продолжают семейное дело – производство меда. Но это лето будет особенным для всех. В глубинку приезжает теледива (Моника Беллуччи), которая снимает в этих краях реалити-шоу «Страна чудес». Встреча с ней открывает для девочек прекрасный новый мир.

Место проведения: веранда у Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Спорт и фильмы – в ЦПКиО

Еще одной площадкой для кинопоказов под открытым небом в эти выходные станет ЦПКиО. 31 июля и 1 августа здесь состоится Фестиваль уличного кино. В субботу пройдет мастер-класс по зумбе, оператор и режиссер Red Pepper Film Егор Мясников прочитает лекцию «Как снять кино в море». С 20 часов начнется непосредственно просмотр фильмов фестиваля.

В воскресенье в 16 часов покажут внеконкурсный альманах «Анимация для всех возрастов. А в 19 часов – внеконкурсный альманах «Доброе кино».

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

Барахолка у «Коляда-театра»

1 августа с 11 до 15 часов «Коляда-театр» проведет напротив своего здания на Ленина, 97, барахолку «Коляда-Туча». Названа она так в честь существовавшего когда-то на Шувакише рынка, где можно было найти и купить абсолютно все. Напротив театра в воскресенье выставят реквизит и костюмы, которые когда-то участвовали в спектаклях, ныне снятых из репертуара. Все это презентуют семь артистов, которые приступят к работе в «Коляда-театре» с нового сезона. Сам Николай Коляда тоже будет присутствовать, фотографироваться с гостями, раздавать автографы. Такой символической акцией театр начнет новый сезон.

Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Вход: свободный.

Современный фьюжн и фанк

1 августа в 19:30 в клубе EverJazz выступят молодые резиденты, которые объединились в «БИТОН». Как говорят сами участники, это не музыкальная группа.

«Это место встречи людей, для которых музыка – больше чем просто сочетание звуков. Честно говоря, мы никогда не знаем, каким будет следующий джем. Ведь музыка на нашей сцене – живой персонаж, и он реагирует на настроения, мысли, желания, на любую эмоцию, неважно, исходит она от исполнителя или от слушателя», – говорят музыканты.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Экскурсия по Старой Сортировке

1 августа в 13 часов начнется пешеходная экскурсия музея истории Екатеринбурга «Под мерный перестук колес».

«Победив все страхи и предрассудки, давайте отправимся в небольшое приключение по Старой Сортировке и окунемся в ее особую атмосферу. Прогуляемся по самому короткому проспекту и самому длинному путепроводу, поищем следы конструктивизма и сталинского ампира, попробуем разгадать тайны философской башни и одного из самых загадочных памятников города, узнаем, что такое изоляция по-китайски и культура по-железнодорожному, ну и, конечно, вспомним о страшном событии, разделившем жизнь района на «до» и «после», – взрыве 1988 года», – приглашают музейщики.

Вести экскурсию будет научный сотрудник Музея истории Дмитрий Киряев.

Место проведения: старт – от библиотеки имени Гоголя (пр. Седова, 30).

Вход: 333 рубля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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