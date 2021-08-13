День города, открытие «Атмосферы» и пляж в центре Екатеринбурга – Weekend (18+)

В эти выходные Екатеринбург будет отмечать День города, но – без массовых гуляний. На площади 1905 года откроется фестиваль «Атмосфера», который уже привлек внимание жителей, а в парке Маяковского выступят артисты филармонии. Еще можно послушать концерт на сап-бордах, побывать на пляже у камерного театра или на Дне рождения «Дома Метенкова». Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

«Воздушные сезоны» филармонии

Свердловская филармония продолжает давать концерты на открытом воздухе – в парке Маяковского и в парке у ТЦ «Мега». Например, сегодня, 13 августа, в 19 часов в ЦПКиО начнется «Симфонические танцы», в которой оркестр исполнит легендарные вальсы, марши и польки. 14 августа в честь Дня города там же – программа «От классики до рока». Уральский молодежный симфонический оркестр и саксофонист Тарас Гусаров сыграет произведения Вивальди, Моцарта, Россини, Пьяццоллы, а также мелодии из репертуара Элвиса Пресли, Элтона Джона, Стинга, Mika, Scorpions, Queen.

А 15 августа в парке прозвучат шлягеры советской эпохи.

Полное расписание есть на сайте Свердловской филармонии.

Место проведения: парк Маяковского, парк у ТЦ «Мега».

Вход: от 0 до 100 рублей.

Открытие «Атмосферы» на площади 1905 года

В субботу, 14 августа, на площади 1905 года официально откроют фестиваль «Атмосфера», ради которого парковку напротив мэрии превратили в красивый зеленый сад. Гости смогут посмотреть на чудеса ландшафтного дизайна, увидеть редкие растения, взять на заметку какие-либо лайфхаки по выращиванию зелени. Кроме того, каждый день на фестивале будет обширная программа.

Так, в день открытия, 14 августа, пройдут соревнования по волейболу, показательные выступления по гимнастике, джиу-джитсу, тайскому боксу и другим видам спорта. В другие дни будут идти мастер-классы по скрапбукингу, выращиванию микрозелени, созданию букетов и так далее. Программа фестиваля есть на официальном сайте.

Место проведения: площадь 1905 года.

Вход: свободный.

Экоконцерт на сап-бордах в акватории пруда

В День города с 08:00 в акватории городского пруда пройдет благотворительный экосубботник «Аквартирник», который будет сопровождаться необычным концертом. Музыканты группы «Котэндбург» будут плавать на сап-бордах. Основная идея акции – совместить приятное с полезным. Все, кто хочет прийти на концерт, должны принести на переработку вторсырье: именно оно станет своеобразным входным билетом. Можно приносить только то, что является упаковкой продуктов питания и бытовой химии (одежда, обувь и бытовая техника не подойдет). Принимают макулатуру, стекло, пластик. Предметы, в маркировке которых содержится знак «/», не принимается.

Место проведения: городской пруд, старт от Олимпийской набережной «Динамо» (метро «Динамо», ул. Василия Еремина, 12б).

Вход: свободный, но захватите с собой макулатуру.

Экскурсия по Юго-Западному лесопарку

Спрятаться от жары в субботу можно будет в Юго-Западном лесопарке, экскурсию проведет Юлия Михеева – специалист-ботаник, ассистент департамента биологии и фундаментальной медицины ИЕНиМ УрФУ. На прогулке вы узнаете о судьбе лесных растений в городе, о могучих деревьях и зеленом покрове полянок, который мы привыкли называть «травой».

«Вашим глазам откроется удивительный мир, где лесные растения-дикари борются за свою жизнь, а растения-беглецы перебираются из культурной флоры в дикую», – обещают организаторы.

Место проведения: старт – от озера Чемоданчик со стороны кольца Серафимы Дерябиной.

Вход: 200 рублей.

Пляж в центре города

14 августа с 17 до 19 часов площадь перед Камерным театром превратится в пляж. В честь открытия театрального сезона здесь пройдет акция «Солнечные ванны». На улице сделают фото-зону с шезлонгами и зонтиками, декорациями постановки «Дама с собачкой» – ей откроется 17 августа сезон. Также будут представлены реквизит и костюмы из других спектаклей, а актеры Камерного театра Юлия Родионова и Александр Бушуй проведут интерактивную экскурсию по закулисью создания спектаклей, расскажут о необычных костюмах, почти музейном реквизите и других театральных секретах. Только в этот день приобрести билеты на август можно будет со скидкой 20%.

Место проведения: площадь перед Камерным театром (ул. Пролетарская, 18).

Вход: свободный.

«Дому Метенкова» – 23 года

14 августа с 16:00 до 21:00 команда «Дома Метенкова» приглашает на летнюю вечеринку во дворе в честь Дня рождения музея, а также закрытия выставки «Зеркало, шапка, цветок и стакан». 10 августа 1998-го Дом Метенкова официально открыл двери для посетителей и за годы своего существования постепенно превратился в многофункциональное арт-пространство. Сегодня собрания в экспозициях Дома Метенкова отражают почти два века развития фотоискусства в Екатеринбурге.

В программе: заключительная экскурсия по выставке «Зеркало, шапка, цветок и стакан», аукцион советской фотографии, закладка камня в саду Метенкова, музыкальная программа от DJ Fake Nice и танцы.

Место проведения: двор музея Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: экскурсия – по билетам в музей и предварительной регистрации. Вход на вечеринку во дворе бесплатный.

Спектакль про строительство ЖБИ

15 августа в 15 часов в амфитеатре на ЖБИ покажут спектакль-концерт «МЖК. Зона отдыха». Мероприятие пройдет в рамках проекта «МЖК-1980», посвященному 40-летию закладки первого камня в МЖК «Комсомольский» в Свердловске – будущем районе ЖБИ. В Екатеринбурге действовали несколько МЖК, а самый первый из них – МЖК «Комсомольский» был самым крупным и в СССР и служил образцом социального эксперимента в жилищном строительстве.

Спектакль приглашает вас на организованный коллективный отдых. В программе – байки, анекдоты, песни, танцы и спорт. Режиссер – Антон Бутаков.

Место проведения: амфитеатр (ул. В. Высоцкого, 18Б).

Вход: свободный, по регистрации.

Концерт памяти Виктора Цоя

В воскресенье, 15 августа, в 18 часов в музее «Сделано в СССР» пройдет концерт памяти Виктора Цоя. В день гибели легендарного певца в исполнении уральской группы Fantom прозвучать все хиты «Кино»: «Пачка сигарет», «Восьмиклассница», «Мама анархия», «Перемен» и многие другие.

Место проведения: музей «Сделано в СССР» (ул. Чебышева, 4).

Вход: 400 рублей.

Кино и мультфильмы – на свежем воздухе

Возле Ельцин-центра продолжает работать летняя веранда, на которой почти каждый день проходят кинопоказы. Например, в субботу можно будет посмотреть хиты киностудии «Союзмультфильм». А в воскресенье в 18:30 – фильм «Как прогулять школу с пользой» (режиссер Николя Ванье, Франция). Это фильм об удивительных приключениях стремительно взрослеющего мальчика-сироты Поля, из которого становится понятно, что вредные советы могут быть очень даже полезными.

Место проведения: Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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