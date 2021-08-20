Премьера по Пелевину, Яблочный Спас и «кругосветка» по Уктусу – Weekend (18+)

В предстоящие выходные в Екатеринбурге можно будет отметить Яблочный Спас по старинным традициям, отправиться на экскурсию по «старому» Академическому – Юго-Западному району или в «кругосветку» по Уктусу. Также пройдут спецмероприятия в честь 30-летия со дня путча, отметят День детства и другое. Подробнее – в афише «Нового Дня».

Премьера спектакля по Пелевину

В Центре современной драматургии сегодня, 20 августа, в 19:30 состоится премьера спектакля «Фокус. Группа. Show» по рассказам Виктора Пелевина. Режиссер – актриса ЦСД Алиса Кравцова. Как рассказали в театре, это острая пародия на представления о загробном мире.

По сюжету команда из шести «счастливчиков» после смерти попадает в некое пространство между «этим» миром и «тем». Там их бодро встречает ведущий-проводник по прозвищу Светящееся Существо. Он весело и задорно предлагает усопшим сосредоточиться теперь только на приятных ощущениях, ведь самое страшное уже позади. Загадочный проводник обещает им исполнить самые заветные желания и проводить их к источнику бесконечного счастья, но оказывается, все не так просто – ибо у всех наслаждений есть своя цена.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145А, литера Ф).

Вход: от 600 рублей.

Фото: ЦСД

Закрытие «Воздушных сезонов» филармонии

В эти выходные у екатеринбуржцев будет последняя возможность послушать музыкантов Свердловской филармонии в паке Маяковского или у ТЦ «Мега». «Воздушные сезоны» завершатся 22 августа.

В пятницу вечером в парке Маяковского будет органный вечер. В субботу днем у «Меги» – программа «Музыка смеется» для всей семьи, а вечером – классика. В ЦПКиО – вальсы и танцевальная музыка. В последний день фестиваля, 22 августа, прозвучат мелодии для саксофона, классика и оперная музыка.

Место проведения: парк Маяковского, «Мега-парк».

Вход: от 0 до 100 рублей.

Старт спецпрограммы к 30-летию августовского путча

Сегодня в Ельцин-центре открывается выставка фотографий «Площадь Свободной России», которая станет центральным событием серии мероприятий в честь 30-летия путча 1991 года. Люди выходили на улицы, строили баррикады, объявляли забастовки, чтобы защитить начавшиеся еще в СССР политические и экономические реформы. Как это событие выглядело изнутри в тот момент, когда его исход был неясен? Из чего были сделаны баррикады на улицах Москвы и буквально, и метафорически? Об этом на выставке рассказывают фотографии Константина Махмутова.

Кроме выставки, с сегодняшнего дня в Ельцин-центре начнется серия лекций от известных историков, которые вместе со слушателями порассуждают, как путч 1991 года повлиял на всю историю. 21 августа в 15 часов лекцию читает российский историк, доктор исторических наук, академик РАЕН Владимир Лавров; 21 августа в 17 часов – историк, кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Бориса Ельцина Никита Соколов; 22 августа в 18 часов – известный писатель, телеведущий Александр Архангельский.

Также 22 августа в 17 часов в театрализованной форме состоится церемония награждения победителей конкурса пьес о 1990-х «Зачем я это помню». Зрителей ждут сюрпризы.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: на большинство мероприятий – свободный.

Мастер-класс «Селективная парфюмерия в райских садах»

Сегодня, 20 августа, в 18:00 в галерее «Синара Арт» пройдет мастер-класс «Селективная парфюмерия в райских садах». Вы узнаете законы создания парфюмерной композиции, протестируете и выберите парфюмерные компоненты, составите формулу личных духов. Поработаете с компонентами известных европейских производителей, тех, что используют старейшие парфюмерные дома Guerlain, Chanel, Christian Dior.

В результате каждый участник получит запломбированный флакон с персональными духами и личную формулу идеального парфюма, по которой в будущем можно будет воспроизвести аромат снова.

Место проведения: «Синара Арт» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 2000 рублей.

Вечеринка и кинопоказ два в одном – «Час волка»

Бар «Куб» и кинотеатр «Заря» запускают серию совместных вечеринок, где можно будет слушать музыку и смотреть кино. 20 августа в 20:30 в «Заре» на Уралмаше ждут любителей Линча. Здесь покажут мистический триллер «Шоссе в никуда», снятый в 1997 году. Показ будет идти на английском языке с субтитрами. Перед показом диджеи сыграют особые атмосферные сеты, которые помогут настроиться на фильм.

Место проведения: кинотеатр «Заря» (ул. Баумана, 2).

Вход: 200 рублей.

День детства в парке Маяковского

21 августа в парке Маяковского будут отмечать День детства. В 12 часов на главной сцене покажут отчетный концерт летнего творческого проекта для детей и юношества «Оркестровая смена». Ребята выступят под управлением известного дирижера Александра Павлова.

А в 13 часов Екатеринбургский театр кукол на площадке Soundпарк покажет спектакль-игру для детей 2-4 лет «Потешки». В центре сюжета смешная девчонка Аленка и непоседливый гусенок Дорофей, который постоянно норовит сбежать. А вот найдет ли юная хозяйка свою непослушную пропажу, будет зависеть от зрителей.

По центральной аллее парка вместе с детьми будут гулять «Три кота», а на новом экране покажут мультфильмы.

Место проведения: парк Маяковского.

Вход: свободный.

Иммерсивный спектакль про репрессии «Дело Филиппа Загурского»

21 августа в 12:00 и 14:30 на Мемориале жертв политических репрессий Открытый студийный театр совместно с музеем истории Екатеринбурга проведет сайт-специфик спектакль о Большом терроре в Свердловске. Это иммерсивный проект, во время которого актеры погружают зрителя в атмосферу происходивших событий.

«Хардкора не будет, но будет возможность открыть что-то важное и трепетное для себя и о себе», – говорят создатели.

Спектакль рассказывает о 1930-х годах в Свердловске, когда людей могли отправить в лагеря на долгие годы, не разрешая даже переписываться с родственниками. На деле часто это означало, что человека просто убивали. Всего во время Большого террора убили 19410 человек.

Место проведения: автобус до Мемориала жертв политических репрессий отходит от музея истории Екатеринбурга 21 августа, в субботу, в 12:00 и 14:30. Форма одежды – для леса, продолжительность события вместе с дорогой – около трех часов.

Вход: 500 рублей.

Путешествия по Екатеринбургу

В эти выходные Музей истории Екатеринбурга устроит очередные две пешие прогулки по районам города. В субботу в 13 часов начнется «Экспедиция на улицу Амундсена». Второй этап застройки Юго-Западного района, стартовавший в 1969 году, охватывал территорию бывшего Симановского торфяника к юго-востоку от Медгородка. Этот район назывался «Академическим»: сразу же за объездной дорогой выросли новые корпуса Уральского отделения Академии наук СССР. Новые улицы получили имена учёных и исследователей: Бардина, Амундсена, Вонсовского. Старт: автобусная остановка «Горбольница №6» в сторону центра.

А в воскресенье, 22 августа, в 13 часов пройдет «Большая «кругосветка» вокруг Уктуса». Это будет воскресная прогулка по Уктусу и его окрестностям, в ходе которой участникам предлагают обстоятельно поговорить об истории места, начиная с XVII века и вплоть до сегодняшнего дня.

«Объектами нашего внимания станут как антропогенные ландшафты, так и природные объекты. Советуем серьезно подготовиться к прогулке: мы будем подниматься в горы и спускаться с гор, идти по лесу и высокой траве», – говорят в музее.

Старт: остановка «Уктус» в сторону Химмаша.

Место проведения: районы Екатеринбурга.

Вход: 200 рублей.

Яблочный Спас на почтовом подворье

22 августа с 12:00 до 16:00 на почтовом подворье в Литературном квартале будут праздновать Яблочный Спас. Гостям предлагают отметить самый урожайный день года так, как это делали в прошлом веке. Будет игра в городки и яблочные игры. Хозяйки поделятся рецептами яблочного варенья, проведут мастер-классы по вышиванию и вязанию. Актеры покажут спектакль «Петрушка». Будут танцы «Чибатуха» и «Казачья круговая» от ансамбля танца «Радость», ЦК «Урал», а также театральные зарисовки с песнями и хороводами от театра «Образ» Екатеринбургской детской театральной школы.

Место проведения: Литературный квартал (ул. Пролетарская, 6).

Вход: 100 рублей.

Лучшее польское кино – в Екатеринбурге

В выходные в Ельцин-центре пройдет бесплатный показ фильмов из программы 14-го фестиваля «Висла». Это позволит зрителю не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с самой Польшей. Именно с помощью кино проявляется богатый ландшафт страны и ее жителей. Как в калейдоскопе, в фильмах переплетаются смешные и грустные чувства, увлекательные и ужасающие, мистические и исторические моменты, саркастические и лишенные иронии, иногда пропитанные успехом, иногда болезненным поражением истории, говорят в Ельцин-центре.

Программа фестиваля открывает для зрителей превосходные дебюты, а также новые картины авторов, которые уже успели собрать богатую коллекцию кинопремий. Например, можно будет увидеть ленты «Как можно дальше отсюда», «Икар. Легенда Метека Коша» и другие. Афиша есть на сайте центра.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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